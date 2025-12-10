鏡新聞挺進青森 日憂一週內恐更大規模強震4／日本新偶像？ 高市早苗穿搭、談吐成焦點、颳「時尚旋風」

日本首相高市早苗成為許多年輕日本女性的追捧對象。(路透社)

日本首相高市早苗自上任以來備受各界關注，除了政治立場受到日本民眾的喜愛，連穿搭風格也成為許多年輕日本女性的追捧對象。從高市的托特包到常用的粉紅色鋼筆，高市的時尚配件在日本已經變成熱門商品。她最近在石川縣視察災區的時候還被拍到溫馨又好笑的場面，讓民眾直呼首相「好真實」。

歷史上第一位日本女性首相高市早苗上任後一言一行備受各界矚目，尤其是在表明「台灣有事」立場後名聲大噪，高市7號首次以日本首相的身分前往石川縣能登半島，觀察去年被地震和豪雨重創的災區，原本相當嚴肅的場合，卻發生了溫馨又好笑的這場對話。輪島市市長坂口茂：「我會打從心底支持你，請不要輸給在野黨和中國。」日本首相高市早苗：「謝謝你的加油打氣，你們自己在遭受如此艱難的處境下，還反過來鼓勵我真的非常感謝大家。」

報導指出，高市視察行程快結束前，在輪島市和地方官員會面，其中輪島市市長坂口茂就對首相喊話，間接表明政治立場和支持意願，沒想到這句突如其來的鼓勵，讓高市忍不住笑了出來，連一旁的隨行官員也被傳染，笑成一片。影片播出後，馬上引起熱議，讓網友直呼首相的反應很真實，實在是太可愛。

而高市的穿著打扮近日也受到越來越多日本女性的吹捧模仿，在當地掀起一股「早苗活」旋風，意思為「支持早苗」，對此高市有話要說。日本首相高市早苗：「不過衣服方面我其實沒有那麼多套，所以多少也會覺得有點壓力，不過即便如此，如果能讓年輕人因此對政治產生興趣，成為一個契機的話，我會非常開心。」

曾在10月21號就任首相第一天，高市手上的黑色托特包也成為現在日本的熱門商品之一，被民眾封為「早苗包」，雖然每顆包包要價新台幣2萬8千元，但所有8種顏色的同款包包短短幾天內就全數賣光，想要排隊預訂還要等到明年8月，讓高市早苗的偶像Power完全不輸日韓明星。日本民眾：「首相，您的穿搭時尚已經是城市裡大家的話題了。」日本首相高市早苗：「啊，真的是壓力好大呀。」





