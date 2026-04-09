鏡新聞提問 柯文哲：記者提問我不一定要答

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▲柯文哲接受鏡新聞提問，先是反問怎麼評論《鏡週刊》淪為政治打手，隨後稱其實記者問題自己也不一定要回答。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.09）

[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲今（9）日出席黃國昌公布競選形象影片記者會，在媒體提問環節之際，鏡新聞提問問及陳佩琪自爆有百本存摺與619萬金流恐怕對二審不利，另提及南投縣議員簡千翔宣布退黨，對此柯文哲先是回應稱「可以反質詢嗎？請問關於台北地檢署勾結《鏡週刊》淪為政治打手，你有什麼評論？」隨後稱「其實記者問我也不一定需要回答」。

對於鏡新聞提問二審判決恐不利與簡千翔宣布退黨，柯文哲先是反問「可以反質詢嗎？請問關於台北地檢署勾結《鏡週刊》淪為政治打手，你有什麼評論？」隨後表示，其實記者問題也不一定需要回答。

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而柯文哲最後仍簡短回應簡千翔退黨，表示其實一個政黨本來就是會有人加入有人退出，這個也沒有什麼奇怪，不過最近中央黨部有提到，入黨的人數2天就700多人，還是最近有增加，增加的還是比退出的多很多。

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