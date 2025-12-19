鏡爆焦點／仙塔律師飯局富商主角 爆江柏樂施法奪愛女友

命理大師江柏樂（右）和小16歲的妻子雯雯（左）結婚多年，遭地產大亨王廣德爆料自己曾和雯雯有一段10年爺孫戀。（翻攝自江柏樂臉書）

江柏樂身為政商娛樂圈的知名風水師，前陣子才因「粿粿王子」事件感嘆演藝圈男女關係混亂，沒想到小自己16歲的妻子雯雯，近來捲入上流社會餐桌的八卦風暴。據悉，雯雯竟是王廣德曾穩交多年的前女友，而所謂的王廣德，正是近來與名媛李珍妮、網紅仙塔律師名字黏在一起的新聞焦點人物「王姓富商」！更奇情的是，王廣德竟還跟華爾街金童兒子王安亞與兒媳婦蔡女，有過一段情愛糾葛。

年輕可愛的網紅仙塔律師（左）備受王廣德（右）關愛，甚至因此招惹名媛吃醋。（讀者提供）

地產大亨王廣德高齡八十多歲，財富自由的他出手闊綽，以日擲數十萬元、邀約貴婦名媛吃高級飯局的奢華作風著稱。沒想到，近日他在飯局中的一段「講古」，竟意外抖出驚人內幕：命理專家江柏樂的妻子雯雯，其實是王廣德愛情長跑十年的前女友，這消息也迅速在社交圈內不脛而走。

美滿婚姻 富商抖祕辛

有「七億身價命理專家」之稱的江柏樂，從汽車營業員轉行後，憑藉常上談話性節目累積了高知名度，學生遍及兩岸三地與東南亞。他與小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活美滿。然而，王廣德在飯局上的爆料，卻將雯雯過去與這位地產大亨的一段情史徹底攤開。

江柏樂受雯雯母親所託，斬斷女兒和王廣德的戀情，但最後卻將雯雯娶回家。（翻攝自江柏樂臉書）

據王廣德透露，他與雯雯的緣分始於女方還是大學生的青澀年代，兩人展開一段長達10年的「爺孫戀」。他對雯雯極為大方、認真，不僅贈送台北天母房產，更稱她是自己人生中少數的「真愛」。然而，巨大的年齡差距始終是阻礙，最終遭女方母親強烈反對，雯雯媽媽發現女兒名下竟有一棟房子，於是找王廣德攤牌，向他說：「你會願意自己女兒有這樣的感情嗎？」

江柏樂（左）號稱「七億命理師」，在演藝圈相當有名，也曾幫女星楊繡惠（右）作法招桃花。（翻攝自江柏樂臉書）

雯雯媽媽為了讓女兒回歸正途，透過朋友介紹，尋求命理師江柏樂作法斬桃花，砍掉這段忘年戀。但施法之後，雯雯雖對王廣德情意漸淡，卻轉而愛上江柏樂並步入禮堂。對此轉折，王廣德黯然退出，至今談起仍難掩心中遺憾。

王廣德（前中）因日日豪砸數十萬元邀約名媛聚餐聞名，牽涉詐騙集團並認罪的網紅仙塔律師（前右）也是座上賓。（讀者提供）

更添戲劇性的是，命理師江柏樂也曾公開表示，剛結婚時為了拴住嫩妻的心，親自對雯雯施展法術。他當時得意分享斬桃花步驟，誇口符咒一直有效，讓老婆只愛他一人，且婚後多年依然性福，笑稱「每天都很累！」

滯美不歸 兒子搶女友

如今對照王廣德的爆料，當年江柏樂的「作法」到底是幫雯雯斬斷戀情，還是讓自己抱得美人歸，這段玄之又玄的巧合，似乎也讓王廣德說法的可信度大大提升。

名媛王子苓（中）、李雅楹（左）因參加王廣德飯局，竟遭李珍妮辱罵「做雞的」，兩女聘請仙塔律師（右）提告。（翻攝自Chanel Linda臉書）

而讓王廣德有過感情糾葛的不只江柏樂，竟還有他自己的親生兒子王安亞。據王廣德所稱，幾年前他曾跟一名美豔的蔡女交往，後來多次帶著蔡女去美國探望兒子，也一起吃過幾次飯。

王廣德早年曾涉入轟動政壇的「巴紐案」，可見他廣闊的政商關係。（翻攝自TVBS）

回國後沒多久，王廣德接到王安亞的電話，表示已經在美國登記結婚。爸爸當然很開心，立刻說要去參加婚禮，但竟遭到兒子拒絕；後來才發現，這個剛入門的媳婦，竟就是自己的前女友蔡女。蔡女年紀比王安亞大10歲左右，但比王廣德年輕三十幾歲，光是這其中歲數的複雜曲折，就讓王廣德相當感嘆。

去年耶誕節，帝寶名媛李珍妮（前左）因出席飯局，卻對其他女生出言不遜，引發一場名媛內戰。（讀者提供）

不僅如此，王安亞跟蔡女結婚後，完全不跟家裡往來，連生了孫子都不帶回家給爸爸看，讓王廣德很無奈。畢竟王廣德最愛炫耀的就是兒子是華爾街金童，國中時就將兒子送到美國讀書，卻搶走了自己的美豔女友。

王廣德兒子王安亞被稱為「華爾街金童」，但娶了爸爸的前女友蔡女後，和家裡漸行漸遠。（翻攝自政大國發所官網）

飯局砸錢 看美女相爭

而王廣德的兒子王安亞回國後，成為媒體寵兒，被《機構投資人》雜誌選為台灣區最佳分析師之一。只是王安亞自行創業開設十家創投公司，未經金管會核准違法代操台股、台指加權指數期貨投資，金額近12億元。台北地檢署因王安亞夫婦認罪，給予緩起訴處分，須繳回犯罪所得800萬元、支付緩起訴處分金各250萬元，合計1500萬元。

王安亞因違反金管會法令，認罪後獲緩起訴，但因顯赫經歷，依舊常受邀演講。（翻攝自臺大創業創新EMBA臉書）

雖然如此，王安亞曾在專訪中透露對爸爸的崇拜，「爸爸總是抱持著真心對待朋友、不求回報態度，連他的朋友也感同身受。尤其是人生遭逢挫折的朋友，爸爸都會盡力幫忙、雪中送炭。爸爸常用做人要有情有義這句話來勉勵我。」沒想到父子情卻因媳婦而生變，讓王廣德傷透了心。

王安亞因見父親砸錢找名媛吃飯，一度看不下去，出面揭發，不希望王廣德吃虧。（翻攝自三立新聞）

也就是因為這兩段傷痕累累的戀情，徹底改變了王廣德，此後日日豪砸千金邀約一群美女吃飯，看著女生為他爭風吃醋，也得到不少樂趣，但對於再投入一段認真的感情，王廣德怕是已經不敢了。

