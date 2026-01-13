鏡爆焦點／出入德州撲克賽場 范姜彥豐遭爆黑歷史

范姜彥豐爆出老婆粿粿外遇王子後，獲得輿論普遍同情，如今卻有他出入德州撲克賽場的消息流出。（翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐和外遇王子（邱勝翊）的粿粿、最後為錢鬧到不可開交的婚姻風暴，在經過幾個月的沉寂後，已經進入私下協商階段，但風平浪靜的表面下卻是暗潮洶湧。本刊接獲爆料，指出范姜彥豐頻繁出入德州撲克賽場，每場輸贏動輒新台幣2、3萬元，雖然德州撲克已成為合法的競技運動，不過此時突然流傳范姜彥豐私下嗜好的黑料，也讓這場離婚大戲更顯得詭譎多變。

范姜彥豐去年驚天翻臉愛妻粿粿，怒控女方外遇藝人王子；粿粿則是反咬與范姜彥豐「婚姻走到這裡，話題總是圍繞在錢。」成為娛樂圈年度最大八卦，隨著隔空口水戰告一段落，顧慮到兩人年幼子女未來的感受，三方在律師建議下決定收兵，轉由法律途徑進行私下協商與調解。

粿粿（左）和王子（右）偷情，甚至明目張膽地穿情侶裝曬恩愛。（翻攝自王子IG）

身材太突出 牌桌上萬輸贏

范姜彥豐近日發文說道：「最近狀況比較難受⋯你們懂的。」由於他剛和粿粿在士林地方法院家事法庭調解；就在這敏感的法律攻防時刻，本刊卻接獲了一則看似對范姜彥豐形象不利的爆料。

去年婚變的風風雨雨尚未結束，范姜彥豐發文感嘆看清人性與現實，是對過去一年的體悟。（翻攝自范姜彥豐臉書）

這則爆料指出范姜彥豐其實是德州撲克的愛好者，據稱，有讀者在賽場看到范姜彥豐並且與其對打，當時粿粿外遇的事件並未炸開，讀者回憶當時情景：「其實那時候不太認識范姜彥豐，但他真的太高了，印象深刻。」

畢竟范姜彥豐擁有186公分的模特兒挺拔身材，坐在牌桌前幾乎是鶴立雞群，讓人很難不注意到這位帥氣的玩家。根據該讀者的記憶，當時場上的氣氛相當緊繃，每次賽局的輸贏金額大約新台幣1萬元起跳，最高甚至有人玩到5萬元左右。

范姜彥豐為愛放棄模特兒生涯，卻被粿粿指控軟爛、不養家。（翻攝自范姜彥豐臉書）

經濟壓力大 婚姻圍繞著錢

雖然對於日進斗金的公眾人物或資深玩家而言，這或許僅是一天的零用錢，但對普通家庭來說，這已是不小的數目。特別是范姜彥豐與粿粿本來就常為了家計起爭執，目前又正在進行財產分割、協商800萬元賠償金的節骨眼上，這份嗜好牽涉的金錢流向，為這樁離婚大戰增添了更多爭議色彩。

范姜彥豐和粿粿曾以模範夫妻的形象攜手工作，但婚變後對簿公堂，最後的體面都沒了。

畢竟在粿粿的澄清說詞中，她強調外遇並非婚姻崩解的主因，而是長期的經濟與情緒壓力。考量到范姜彥豐工作機會較少，粿粿體諒地表示：「家用的6～8成一向由我負擔，甚至生產費用也是自己處理。孩子出生後的月子中心及生活開銷，我也盡力省錢減輕負擔。」這番說法讓范姜彥豐被貼上「軟爛男」標籤。

網紅阿滴（箭頭處）、藝人陳零九（右二）被爆打德州撲克，但他們解釋只是消遣，並未涉及賭博。（翻攝自臉書）

粿粿更透露，為了支持丈夫，她不僅出資讓范姜彥豐投資並帶走利潤，還常將自己的工作機會轉為兩人共事，以增加對方的收入。然而，兩人因入股的髮廊經營不善導致虧損，「投資」竟然成了夫妻失和的導火線。最終走到離婚調解時，粿粿也感嘆：「覺得婚姻走到這裡，怎麼圍繞著都是錢。」現在又爆出范姜彥豐有打德州撲克的嗜好，這項涉及金錢輸贏的消遣，是否就是導致婚內爭執不斷、甚至讓經濟缺口擴大的主因，都讓爆料出現的時機，有了更多揣測空間。

歌手嚴爵是知名的德州撲克愛好者，甚至曾組隊出國比賽。（翻攝自嚴爵臉書）

一般人提到德州撲克，多會有賭博的印象，但其實在專業單位多年的努力下，經過機關認可的協會錦標賽是合法運動，比如網紅阿滴、藝人嚴爵，都是知名的玩家，但其中也涉及灰色地帶。據「法律得來訴」網站解析，「依據目前司法實務見解，雖認為德州撲克之勝敗並非純粹取決於偶然的運氣，但若比賽設計不當，即使參賽者主觀上認為是技巧競技，仍可能觸犯法律，面臨刑事責任，尤其直接以現金下注或籌碼可即時兌換現金最容易涉法。」

就法律專家解析，德州撲克在正規錦標賽是合法競技，但遊戲設計形式還是有觸犯賭博罪可能。（翻攝自法律得來訴官網）

友人喊搞笑 揭露婚變關鍵

藝人韓亞諾曾在豪宅打德州撲克，因涉及賭博而遭警方當場逮捕。（翻攝自韓亞諾IG）

過去並非沒有前車之鑑，去年警方就大動作破獲新北中和一處豪宅內的德州撲克賭局，賭客名單中赫然出現藝人韓亞諾，當場遭到逮捕送辦。警方現場查扣了抽頭金新台幣72萬元、賭資74萬元及大批賭具，可見並不是打著德州撲克運動的名義，就能鑽過法律漏洞。

就范姜彥豐出入德州撲克賽場的消息，本刊向他的友人查證，卻獲得「這也太搞笑，根本沒有。」的回應。友人忿忿不平地向本刊表達個人心情：「就算（范姜彥豐）會打德州撲克，那（粿粿）就可以外遇嗎？」於是這也牽扯出范姜彥豐和粿粿間的金錢糾葛。

范姜彥豐（右二）和王子（左一）曾是好友，還帶著粿粿（左二）到場支持王子簽唱會，但遭老婆和好友背叛。右一為毛弟。

早前才有消息曝光，范姜彥豐因粿粿外遇而求償1,600萬元，之後折衷為800萬元，同時，范姜彥豐也向介入婚姻的「小王」王子求償。但王子因財務狀況吃緊，提出分期付款的要求，令人驚奇的是，有一說粿粿竟還提出要幫王子付賠償金的想法，這種疼惜情夫的做法，更加激怒了范姜彥豐，造成如今這支離破碎的婚姻，連最後的體面都撐不起來的結局。

粿粿的離婚聲明中，對於范姜彥豐提出的賠償金無法負荷，金錢成為離婚最大的癥結。（翻攝自粿粿IG）

