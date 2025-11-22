鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居

楊宗緯事業重心在中國大陸，參與不少綜藝節目如《聲生不息寶島季》，累積了不少資產，在台灣卻被投訴是惡鄰。（翻攝自聲生不息寶島季微博）

歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。

楊宗緯受傷後，不忘跟歌迷報平安，人則回台灣休養，並且選上社區主委。（翻攝自楊宗緯微博）

楊宗緯因事業重心在中國大陸，曾透露自己在廈門鄉下定居，1個月僅花人民幣3千元（約新台幣1萬3千3百元），生活在60坪的房子中。但其實楊宗緯近年來在對岸所累積的財富，讓他早早就置產在新北市林口區，過著低調的生活。

返台養傷 當主委生是非

楊宗緯之所以回台灣，其實是8月時，在中國大陸西寧的演唱會上意外摔落2公尺高舞台，導致骨折才返台休養。只是根據讀者爆料，他其實也沒閒著，竟當選社區管委會的主委，負責處理鄰里大小事，想不到勇於任事的背後，卻衍生了更多麻煩，還遭到住戶投訴，是「很缺德」的惡鄰居。

廣告 廣告

楊宗緯8月時在中國大陸西寧舉行演唱會，不慎摔落2公尺高舞台，休養停工至今。（翻攝自微博）

楊宗緯跌落舞台後緊急送醫，被攙扶出場，且戴著氧氣，神情十分痛苦。（翻攝自微博）

說到楊宗緯一家帶來的困擾，該社區住戶就忍不住開始抱怨，楊宗緯家上有老、下有小，前後都製造了不少麻煩，尤其楊宗緯還是主委，卻不願以身作則，對社區公約漠視，因此讓住戶認為他「德不配位」；雖都是雞毛蒜皮的小事，但也就是因為日常，更讓鄰居格外有感。

比如說楊宗緯的家裡人因為調皮搗蛋，跑去玩停車場的感應器，竟然還玩壞掉了，對此楊宗緯事後不關心也不處理，導致住戶停車上的不方便，還要到隔天保全巡場發現後處理，擺爛的態度，讓人看不下去。另外，由於社區大樓是機械停車位，偶爾會發生故障問題，通常遇到這狀況，其他住戶都會立刻打電話給廠商來維修，但楊宗緯例外。

楊宗緯以苦情歌聲獲得廣泛認識，唱紅成名曲〈洋蔥〉。（翻攝自橫店影視城官方微博）

對此鄰居也抱怨，「之前好幾次，楊宗緯遇到機械停車故障時，剛好他在停車，但他會完全忽略裝作沒事就走掉，等到隔天保全大哥上班發現故障才通報。」不僅如此，楊家還有占用公共空間的問題，據悉，楊宗緯購買整層2戶打通，雖然梯廳就形同自己家，但依舊受法律規範，必須清空。楊宗緯卻在梯廳堆放大批雜物，「全部都是他的鞋子和私人用品，管委會貼了公告要他收進去，他也不理。」

楊宗緯本人如此，其中一位家人更讓厝邊頭尾受不了，這位家人會在地下室停車場隨地便溺，還不守規則，執意從車道直接走上來，造成安全疑慮。雖然住戶體諒，可能有些身體因素，來不及回家解決，但也令人擔憂衛生問題。而且有看不下去的住戶出言提醒，楊宗緯的反應竟是罵人，把整個社區都鬧得雞飛狗跳。

日本歌手ASKA飛鳥涼（中）來台開唱，楊宗緯（右）做為記者會嘉賓站台。

尚未上任 強勢撤換物業

上述種種，本來鄰居們都選擇默默忍受，卻在楊宗緯當上主委後爆發，「楊先生當選後，還沒到他的任期，他就以個人名義發函給保全公司要終止不續約，大家都傻眼，個人名義什麼意思！」明明大部分的住戶都覺得原本的物業管理很不錯，但楊宗緯認為，之前的保全對長輩不是很關心，就以此名義換掉，也沒經過其他人的同意，激起了民怨。

楊宗緯（左一）在《聲生不息寶島季》屬於張信哲戰隊成員，重新演繹李宗盛的〈山丘〉獲得好評。右起張杰、張韶涵、張信哲、莫文蔚。（翻攝自聲生不息寶島季微博）

「換了新的保全公司，結果工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎？」同時，楊宗緯在交接職務時，跟上一屆主委發生了爭執，中間一度吵到楊宗緯鬧脾氣，喊著不做主委了，但後來還是接了，才引發後續種種。

不過，楊宗緯在社區風評這麼差勁，為何選得上主委？住戶向本刊透露，由於該處屬小型社區，有建商保留戶和不少長輩，楊宗緯和建商關係很好，也頗有長輩緣，在他們力挺下，成功當選；也就是說現在社區出現一半的挺楊派，以及一半的反楊派。

星光竄紅 一路糾紛不斷

楊宗緯（左）除了因謊報年齡退出選秀，之後也發生合約糾紛，控告當時的經紀人許安進（右）敗訴。（翻攝自TVBS）

好好一個歌手出任主委，導致了社區情感分裂，從而衍生天下大亂的局面，跟楊宗緯過往常惹爭議的行徑毫無違和。歷來包括年齡造假事件，後因偽造證件被檢方緩起訴；與經紀人許安進發生合約糾紛、演唱會遲到、忘詞且沒致歉；還有在社群媒體上發文暗諷其他歌手等。

楊宗緯（左）和蕭敬騰（右）都因參加《超級星光大道》走紅，蕭敬騰已成為天王，楊宗緯靠著默默耕耘，也守住一片市場。（翻攝自中視）

楊宗緯（左）在《超級星光大道》一戰成名，還跟主持人陶晶瑩（中）、選手盧學叡（右）走上金鐘獎紅毯。

出身桃園中壢的楊宗緯，過往有報導形容楊父相當樸實親切，而且以兒子為傲，從小品學兼優、能言善道，還是高材生，考上台大法律系，讀了1年後又轉學考上國防大學法律系，但都沒有畢業。楊父不贊成楊宗緯當歌手，「我本來希望他將來就當個法官或律師都很好，但他說想去念師大當老師，我也沒意見，反正他也不是愛亂花錢的小孩，想念書也是好事，就讓他念，結果竟然跑去唱歌。」沒想到低調賺錢讓家人北上生活的他，被狠批成了製造麻煩的惡鄰居。

更多鏡週刊報導

鏡爆焦點／美國行另一對也有戲 簡廷芮向閨密分享王品澔曖昧對話

鏡爆焦點／拍片控只拿一成酬勞 孫生酷炫兄弟情為錢反目

鏡爆焦點／棒棒堂涉閃兵瀕臨團滅 Energy停百場演出慘虧億元