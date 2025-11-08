鏡爆焦點／拍片控只拿一成酬勞 孫生酷炫兄弟情為錢反目

孫生（右）因官司和收入分配不均問題，和酷炫（左）鬧翻。（翻攝自反骨男孩臉書）

因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。

「反骨男孩」成員孫生先前控訴前老闆酷炫分帳不公，也提及焦凡凡、琳妲、瑋哥懷疑酷炫A錢，於是嗆聲：「又愛又恨！」雙方已經鮮少聯絡，「他讓我滿傷心的！」如今孫生再度加碼爆料。

孫生（右）和酷炫（左）過去是反骨男孩中重要台柱。（翻攝自反骨粉絲團）

又愛又恨 不想撕破臉

上週，孫生又在粉絲群組中po出一段影片，內容提及酷炫，「我還是愛他（酷炫），又愛又恨又ㄘㄟ心，想一個人總是想一個人的好，哪怕他多壞，可是現在這樣我真的，我都會做惡夢，然後睡不好，我覺得我心裡滿像女生的。」「像你看一個30萬、50萬的案子，我最後只會拿到3萬到5萬，像以前我們內訌的時候，其他團員說他分配不平，分配錢有問題啊！我都超挺他的。」

孫生拍影片表示過去拍片收入，自己通常只能拿到十分之一。（翻攝自孫生IG）

至於為何不去查帳？孫生則無奈說：「因為我不想要撕破臉，不敢去看，他跟我說，『孫生我承認我錢的算法的確有點bug』，他那時候自己這樣說，我不知道我應該是要保持原本的我，還是我應該要硬起來！」不過影片上傳沒多久，孫生又自行將它刪除，至於刪除的原因？本刊詢問孫生但並未得到回應。

酷炫被不少過去的團員指控，收入分配不均。（翻攝自莊酷炫IG）

酷炫不滿被網友指責讓孫生退團，他發文認為已替孫生承擔很多。（翻攝自酷炫Threads）

不過，先前對於孫生說酷炫分配不公，以及在孫生出事後與其解約遭粉絲砲轟，酷炫曾表示：「大家離開就是因為我不處理未爆彈，百人斬出事沒工作的時候，公司包庇他，換來的是去外面亂簽約，之後又哭著回來求我幫他，各種擦屁股，一再循環…」

反骨男孩的多位成員都有廣大粉絲，但如今已各自分飛。左起酷炫、焦凡凡、孫生、琳妲、瑋哥。

「過了10年沒有看到改變，他依舊是我的兄弟，但透過社會的洗禮他才會長大，就算最後他進去關，我也會去看他。只因為他比較愛討拍所以這個鍋也要算到我頭上？不太懂？我自己犯錯、公司面對虧損也沒怨天尤人，網友邏輯確定有在線嗎？公司也沒有對他提告，只希望長大了能為自己的人生負責很難？」對於孫生，酷炫曾經如此公開說道。

性侵喊冤 收入幾停擺

回顧孫生捲入的性侵案，已遭台北地檢署依強制性交罪起訴，並從重量刑，全案進入司法程序，不過他多次強調自己沒有性侵，「絕非事實，我絕對不會強迫任何人，都是合意的。」孫生表示目前已委任律師，靜待司法判決，也透露經濟狀況慘澹。

孫生多次在社群上澄清自己的性侵案風波。（翻攝自孫生IG）

確實自從性侵案爆發後，孫生演藝工作幾乎停擺，經濟狀況非常不好，扛著自己和媽媽家的房租等日常開銷，早餐都從簡，只吃水煎包，且陸續二手拍賣許多珍愛的公仔收藏。他曾無奈說，「我還要養我媽，她還是一天到晚行竊，我還是一樣，她不管怎樣，我自己吃很省，還是給她吃最好的！再不然還可以賣重機。」

孫生（右三）因被指控性侵，5月遭警方拘提詢問。（翻攝自鏡新聞）

孫生除了變賣物品外，也從事包括寫劇本、社群代操等幕後工作。至於是否會擔心判決結果？他則表示一切絕非事實，絕對不會強迫任何人，而且現在不太敢跟女生有太近距離的接觸。歷經風波，女友多芬始終在身旁不離不棄，孫生感動，「她是我的馬英九，My Angel！」至於是否想將女友娶回家，他則認為要等事情過後，看女方意願。

孫生（左）在反骨期間，受到粉絲喜歡，也常受邀出席活動。右為女友多芬。（翻攝自_dfen_bb IG）

花蓮救災 被轟刷流量

孫生表示目前經濟收入大減，考慮賣公仔為生。（翻攝自孫生IG）

雖然一席話聽似深情，不過9月底孫生到花蓮參與救災，也引起爭議，有志工在臉書社團公開影片，指出他在物資站休息時，脫掉雨鞋把腳放在椅子上，還邊抽菸邊聊天，甚至擠在狹窄通道內吃東西，影響物資調度與志工行動，畫面曝光後網友撻伐，認為孫生只是為拍片刷流量。

孫生的媽媽經常狀況百出，現在仍得負擔她的生活費。（翻攝自孫生IG）

原po還補充，當時傳出潰堤假訊息眾人忙著逃離時，孫生還淡定留在現場吃泡麵，而疏散後，孫生與其同行友人便未再出現。總之，孫生靠著油膩滑舌的形象走紅，又因為多起爭議事件及犯罪惹議，失去了大多數演藝事業和信任，如今只能向僅剩的一點粉絲討拍。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

