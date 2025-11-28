鏡爆焦點／挑MV女主角如選妃 黃明志半夜私約辣模爛帳曝光

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被馬來西亞警方羈押9天後交保，讓黃明志的私生活被攤開來看。（翻攝自黃明志IG）

大馬歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，遭到馬國檢方關押9天，因證據不足交保獲釋，但暫無洗清嫌疑。而黃明志過往的情欲爛帳也跟著被一件件揪出，本刊接獲爆料，黃明志藉由擔任MV女主角為由趁機「選妃」，狂約60萬追蹤的性感辣模半夜獨處，還想約去飯店，事由全跟工作無關。

經歷9天的關押後，黃明志終於被交保獲釋，但僅是馬國檢警暫未發現新證據，黃明志因是謝侑芯身前最後一位接觸人、又在同一間飯店獨處，沒有洗清嫌疑。黃明志因涉案工作全遭取消，重獲自由後趕緊發文求職，只要「有收入就好」，但他過去藉由名氣與工作之便，私約辣模、網紅的作為接連被曝光，本刊更掌握相關證據。

廣告 廣告

護理師網美謝侑芯受黃明志邀請旅遊，卻在馬來西亞命喪他國。（翻攝自謝侑芯IG）

拿到聯絡方式 私聊轟炸

有位在IG有60萬粉絲的寫真辣模，就曾受到黃明志的騷擾，友人向本刊透露，黃明志2022年和成人平台SWAG合作單曲〈偷偷〉，廣發邀請徵選MV女主角，當時辣模因為工作的關係，正好也出現在徵選會場，黃明志見辣模身材姣好、容貌甜美，就向辣模的經紀人邀約，希望對方參加MV試鏡，更要了女生的LINE，說要談論相關細節。

黃明志和成人平台合作的單曲〈偷偷〉，讓黃明志用演出機會趁機「選妃」。（翻攝自〈偷偷〉MV）

辣模因為有機會能演出人氣歌手的MV，自然是欣然同意，也相當期待，但想不到黃明志有她的聯絡方式後，卻頻頻邀約她到家裡或是飯店，而私聊的內容全都和工作無關，友人表示，「都是繞開工作人員的單獨邀請，女生很保護自己，回黃明志都回得比較保守，也都沒有赴約。」之後辣模並未獲選演出MV，也不免令人聯想是否跟拒絕黃明志的獨處邀約有關。

這位被黃明志看上的辣模，主打健身形象，因此在社群上有許多陽光、健康的美照，也不吝惜展現好身材，偶而穿上運動內衣或比基尼，都能看見她的性感曲線一覽無遺，加上甜美清純的臉蛋，讓她人氣高漲，還出版了寫真集，是當紅辣模兼網紅。

性感美女夾擊 乳波臀浪

本刊拿到黃明志私約辣模的對話訊息，時間都是在深夜或是清晨，而不是普通上班時間，比如凌晨近兩點時，黃明志敲辣模問：「妳很晚睡的喔？」辣模稱自己是夜貓後，黃明志就積極進攻：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」

在IG有60萬人追蹤的運動網美，身材火辣、臉蛋甜美，受邀參加黃明志MV試鏡，卻頻被黃明志私約，且談論的都是與工作無關的話題。（翻攝自IG）

辣模沒有答應他的請求，而是詢問黃明志為何不睡覺，黃明志則稱：「因為半夜比較沒人煩我，可以創作啊！」等。在另外一天的訊息中，黃明志則向辣模透露自己除了是歌手，也還是導演，話題講一講又繞回女生身上，問辣模「為什麼之前都沒看過妳？」諸如此類和創作細節毫無關係的問題。

黃明志以拍MV為由，私下卻約寫真女模到他家。（翻攝自臉書）

此外，在間隔幾日的訊息中，可見黃明志邀辣模買宵夜到他家吃，或是人在馬來西亞時，就已經預告回台灣的日期，要辣模跟他約在飯店吃飯等，就是要見上一面。辣模除了給黃明志軟釘子碰外，也將訊息回報給經紀人，如今見黃明志捲入命案，還有AV女優翁雨澄稱被黃明志餵下無色無味的「快樂水」，差點看見人生跑馬燈的經歷，更隱約有著逃過一劫的感受。

AV女優翁雨澄（娃娃）自述和黃明志約砲，卻遭到男方餵食俗稱「快樂水」的液體，讓她當場昏迷。（翻攝自翁雨澄IG）

讓黃明志有機會可以「選妃」的MV〈偷偷〉，也真的在劇情中實現他的幻想，他在MV被各式性感美女包圍，乳波臀浪夾擊好不快樂，歌詞更是滿滿性暗示，呈現他的情欲世界，本刊更曾披露黃明志的極密癖好。

黃明志友人透露：「他的生活實在是太複雜了，不是我們一般人可以碰的，久而久之就漸漸遠離他。」黃明志喜歡揪好友一起到泰國進行黑暗行程，據悉，他的特別愛好，就是消費當地知名的第三性風俗業者，也可見到黃明志的口味多元。

黃明志熱愛泰國，甚至在當地以夜生活聞名的小鎮投資旅館，卻爆出熱愛泰國的暗黑行程。（翻攝自Namewee YouTube）

正牌女友逗陣 不離不棄

曾加入黃明志泰國團的友人說，「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去。」也讓人好奇，到底是多非一般的旅遊行程，才需如此嚴格保密。而黃明志也藉由創作，將對泰國的情感寫成一首〈泰國情哥〉，看來別有風味。但黃明志的經紀人則駁斥，稱他是「一個只愛大奶妹的大直男，並無此愛好。」

黃明志和友人到泰國的行程是「不能說的祕密」，而他也從此激發靈感，寫了一首〈泰國情哥〉。 （翻攝自〈泰國情哥〉MV）

只是黃明志身邊其實還有愛情長跑15年的正牌化妝師女友Sarah，還陪同黃明志去警局投案。過去黃明志受訪時曾透露，兩人因拍電影結緣，當年他申請政府補助無果，Sarah主動來信願意免費幫忙造型化妝，「她願意幫沒錢的電影，滿公益的。」

黃明志女友Sarah（右）經常陪伴他左右，但個性非常低調安靜，連黃明志友人都對她認識不多。（讀者提供）

不僅如此，黃明志幾度陷入低潮、甚至進出監獄，Sarah始終不離不棄，讓黃明志因此感動不已，特別寫歌告白感謝。

在涉及命案後，黃明志愛情長跑15年的化妝師女友Sarah陪同投案，對於男友不離不棄。（翻攝自《中國報》臉書）

但黃明志依舊招搖地和各式美女玩樂，身邊人都看在眼裡。只是正牌女友是否知情，友人透露：「她很低調、很神祕，也很照顧黃明志。」恐怕也是睜一隻眼閉一隻眼。

黃明志重獲自由後，還在警局自拍留念。 （翻攝自《中國報》臉書）

回應

黃明志經紀人至截稿前未有回應。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

陸劇男神爆嫖妓、選妃慘被封殺3年 赴泰開演唱會台上含淚道歉

鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居

鏡爆焦點／美國行另一對也有戲 簡廷芮向閨密分享王品澔曖昧對話