鏡爆焦點／挑MV女主角如選妃 黃明志半夜私約辣模爛帳曝光
大馬歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，遭到馬國檢方關押9天，因證據不足交保獲釋，但暫無洗清嫌疑。而黃明志過往的情欲爛帳也跟著被一件件揪出，本刊接獲爆料，黃明志藉由擔任MV女主角為由趁機「選妃」，狂約60萬追蹤的性感辣模半夜獨處，還想約去飯店，事由全跟工作無關。
經歷9天的關押後，黃明志終於被交保獲釋，但僅是馬國檢警暫未發現新證據，黃明志因是謝侑芯身前最後一位接觸人、又在同一間飯店獨處，沒有洗清嫌疑。黃明志因涉案工作全遭取消，重獲自由後趕緊發文求職，只要「有收入就好」，但他過去藉由名氣與工作之便，私約辣模、網紅的作為接連被曝光，本刊更掌握相關證據。
拿到聯絡方式 私聊轟炸
有位在IG有60萬粉絲的寫真辣模，就曾受到黃明志的騷擾，友人向本刊透露，黃明志2022年和成人平台SWAG合作單曲〈偷偷〉，廣發邀請徵選MV女主角，當時辣模因為工作的關係，正好也出現在徵選會場，黃明志見辣模身材姣好、容貌甜美，就向辣模的經紀人邀約，希望對方參加MV試鏡，更要了女生的LINE，說要談論相關細節。
辣模因為有機會能演出人氣歌手的MV，自然是欣然同意，也相當期待，但想不到黃明志有她的聯絡方式後，卻頻頻邀約她到家裡或是飯店，而私聊的內容全都和工作無關，友人表示，「都是繞開工作人員的單獨邀請，女生很保護自己，回黃明志都回得比較保守，也都沒有赴約。」之後辣模並未獲選演出MV，也不免令人聯想是否跟拒絕黃明志的獨處邀約有關。
這位被黃明志看上的辣模，主打健身形象，因此在社群上有許多陽光、健康的美照，也不吝惜展現好身材，偶而穿上運動內衣或比基尼，都能看見她的性感曲線一覽無遺，加上甜美清純的臉蛋，讓她人氣高漲，還出版了寫真集，是當紅辣模兼網紅。
性感美女夾擊 乳波臀浪
本刊拿到黃明志私約辣模的對話訊息，時間都是在深夜或是清晨，而不是普通上班時間，比如凌晨近兩點時，黃明志敲辣模問：「妳很晚睡的喔？」辣模稱自己是夜貓後，黃明志就積極進攻：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」
辣模沒有答應他的請求，而是詢問黃明志為何不睡覺，黃明志則稱：「因為半夜比較沒人煩我，可以創作啊！」等。在另外一天的訊息中，黃明志則向辣模透露自己除了是歌手，也還是導演，話題講一講又繞回女生身上，問辣模「為什麼之前都沒看過妳？」諸如此類和創作細節毫無關係的問題。
此外，在間隔幾日的訊息中，可見黃明志邀辣模買宵夜到他家吃，或是人在馬來西亞時，就已經預告回台灣的日期，要辣模跟他約在飯店吃飯等，就是要見上一面。辣模除了給黃明志軟釘子碰外，也將訊息回報給經紀人，如今見黃明志捲入命案，還有AV女優翁雨澄稱被黃明志餵下無色無味的「快樂水」，差點看見人生跑馬燈的經歷，更隱約有著逃過一劫的感受。
讓黃明志有機會可以「選妃」的MV〈偷偷〉，也真的在劇情中實現他的幻想，他在MV被各式性感美女包圍，乳波臀浪夾擊好不快樂，歌詞更是滿滿性暗示，呈現他的情欲世界，本刊更曾披露黃明志的極密癖好。
黃明志友人透露：「他的生活實在是太複雜了，不是我們一般人可以碰的，久而久之就漸漸遠離他。」黃明志喜歡揪好友一起到泰國進行黑暗行程，據悉，他的特別愛好，就是消費當地知名的第三性風俗業者，也可見到黃明志的口味多元。
正牌女友逗陣 不離不棄
曾加入黃明志泰國團的友人說，「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去。」也讓人好奇，到底是多非一般的旅遊行程，才需如此嚴格保密。而黃明志也藉由創作，將對泰國的情感寫成一首〈泰國情哥〉，看來別有風味。但黃明志的經紀人則駁斥，稱他是「一個只愛大奶妹的大直男，並無此愛好。」
只是黃明志身邊其實還有愛情長跑15年的正牌化妝師女友Sarah，還陪同黃明志去警局投案。過去黃明志受訪時曾透露，兩人因拍電影結緣，當年他申請政府補助無果，Sarah主動來信願意免費幫忙造型化妝，「她願意幫沒錢的電影，滿公益的。」
不僅如此，黃明志幾度陷入低潮、甚至進出監獄，Sarah始終不離不棄，讓黃明志因此感動不已，特別寫歌告白感謝。
但黃明志依舊招搖地和各式美女玩樂，身邊人都看在眼裡。只是正牌女友是否知情，友人透露：「她很低調、很神祕，也很照顧黃明志。」恐怕也是睜一隻眼閉一隻眼。
回應
黃明志經紀人至截稿前未有回應。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
