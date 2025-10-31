鏡爆焦點／棒棒堂涉閃兵瀕臨團滅 Energy停百場演出慘虧億元

第三波閃兵名單出現後，人在加拿大出外景的坤達，第一時間返台接受應訊。（鏡報提供）

由王大陸案延伸出來的藝人閃兵案，新北地檢已經偵辦到第三波，揪出「Energy」坤達、書偉還有「棒棒堂」的小杰等人；第二波的威廉好不容易因為時間沖淡一切，準備與剛得了金鐘獎的「棒棒堂」年底復出，沒想到因為小杰，又再呈現「團滅」狀態。更慘的是坤達、書偉也連累「Energy」，讓他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，粗估損失新台幣近億元。

坤達被爆閃兵案「5月就收到傳票」，老婆柯佳嬿挺夫回嗆。（翻攝自坤達IG）

Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方的邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，其他到明年6月底前的商演、尾牙及跨年等約百場活動都取消，粗估收入少了5千萬元。

黑名單危機 挫著等

細數他們的工作內容，下週要擔任Avantgardey在台演出嘉賓，11月15日南北貳路音樂節，11月28日在深圳、11月30日在成都舉辦「馬上去」演唱會，目前都已確定取消，但或許事發突然，至今尚未湧現退票潮。

Energy成員書偉（右二）、坤達（左一）因閃兵，唱片公司做出全員休團到明年6月的決定。左二Toro、左三阿弟、右一牛奶。（翻攝自書偉臉書）

不過由玖壹壹所屬的混血兒娛樂所舉辦的南北貳路音樂節主辦方透露，他們不會向相信音樂要求違約金，畢竟不管是藝人或相信音樂，都是他們的前輩。此外，Energy還代言了全支付，目前尚未有任何變化。

以「地中海型貧血」躲過兵役的書偉，近日被拘提時遭警上銬帶走。

對於大陸市場， Energy得步步小心，因之前被抓到閃兵的藝人，在中國大陸的事業在所難免會被影響，例如第一階段被抓出的王大陸，就被大陸列入黑名單，之後能否再赴大陸工作，至今仍是未知數， Energy一旦被列入黑名單，加上恐怕須賠償的金額，損失恐有上億元之多。

書偉閃兵交保後，在社群發聲明道歉。（翻攝自書偉IG）

至於「棒棒堂」的威廉、王子、小煜、小杰、阿緯、敖犬6人，才剛以《來吧！哪裡怕》拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，成為他們出道以來的首座三金，原本停擺的第二季計畫才剛要啟動，就遇到小杰閃兵被逮又暫緩，據悉，他們六人原本談好的新北耶誕城演出，也歷經一番起死回生之後又確定取消。

棒棒堂全員沒當兵，原本期待明年舉辦的出道20週年演唱會也岌岌可危。（TVBS提供）

20年錯誤 現在扛

今年2月王大陸以360萬元造假病例躲兵役，被封閃兵付出價碼最高的藝人。

回顧《來吧！哪裡怕》第一季收視口碑都創下佳績，原本第二季已經開始啟動，也錄製了初期內容，但遇到新北地檢揪出的第二波「藝人閃兵」而讓威廉被逮，節目一度喊卡，不只是電視台投資打水漂，也導致後續的商業活動全都停擺。

棒棒堂全員沒當兵，又拿下金鐘獎實境節目主持人獎引發抨擊。左起阿緯、小杰、王子、朵拉Dora、敖犬。（三立提供）

5個月前威廉閃兵事件爆發，如今逐漸遭民眾淡忘，傳出他才想藉由現身金鐘獎，然後在新北耶誕城活動讓棒棒堂全員合體來試水溫，沒想到六人才獲金鐘獎，頓時氣勢強旺，讓團員都極度樂觀，乘勝追擊重啟《來吧！哪裡怕》第二季拍攝，哪知道拿獎後不過4天，小杰也因偽造病歷閃兵，而遭上銬帶走。

小杰才剛以《來吧！哪裡怕》拿下金鐘獎實境節目主持人獎，事隔4天卻爆出閃兵遭拘提。

這下不僅第二季計畫幾乎確定胎死腹中，連原本新北耶誕城演出也直接被拉掉，威廉、小杰將近20年前的錯誤決定，導致如今的事業多災多難，也連累幕後的工作人員與相關單位，得不償失。

查免役狀況 有內情

日前，現在還沒事的小煜（楊奇煜）出席果陀劇場《生命中最美好的五分鐘》棚拍記者會，被問及閃兵話題，坦言其實根本不知道團員的兵役狀況，所以感到很驚訝，更認為小杰應該向大家以及阿緯道歉。

陳柏霖花10萬元造假高血壓病例躲兵役，卻花了50萬元交保。

因為就在六棒獲獎後，阿緯才在慶功宴上信誓旦旦地宣稱，團員們的免役狀況都是「合情合理」認為已經沒有問題，當時不管是王子、敖犬都神色有異，小杰還緊張地摳手，果然被光速打臉，更別說還有團員被預測將會是下一波被調查的名單。

棒棒堂的威廉是5月第二波閃兵藝人之一。

本刊調查業內人士，其實當時威廉被逮時，就已經向其他5人確認過免役狀況，「但即使是團員，也不會了解到彼此當時的狀況。」在藝人保證下，當然也只能選擇相信，豈料第三波的男藝人越來越大咖，且內政部清查還有90位男藝人都有兵役問題，如今各單位只能忙著向廠商道歉、討論賠償問題，所有只要免役的男藝人，也幾乎暫不採用，整個演藝圈變成只剩女藝人在撐。

