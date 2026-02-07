鏡爆焦點／海關查手機翻豔照 情色教主雪碧遭新加坡拒絕入境

去年底雪碧入境新加坡時因不明原因被扣留，隨即被禁止入關並遣返回台。（翻攝自雪碧IG）

「情色教主」雪碧曾因牽涉女模赴海外「花場」工作而屢登新聞版面，甚至一度被點名疑似介紹「護理系女神」謝侑芯前往馬來西亞，才牽扯出後來震驚外界的死亡事件，雖然雪碧否認相關傳聞，但爭議始終如影隨形。風波暫歇之際，本刊接獲爆料，指出雪碧去年10月入境新加坡時，在機場遭海關當場攔下，疑似因手機存有OnlyFans平台的裸露內容，被認定入境動機可疑，最終遭到遣返回台。

雪碧在社群上傳和周湯豪的自拍合照。

雖然OnlyFans是全球擁有逾3億用戶的成人平台，但新加坡當局對情色內容始終嚴苛。3年前當地一名男性網紅，因持續散播猥褻影像、無視警方禁令，被判入獄3週並罰款新加坡幣3千元（約新台幣7萬多元），為新加坡首位被起訴的成人內容創作者，讓相關從業者人人自危。

小黑屋盤查 辣照被看光

過去雪碧拍過非常多性感寫真照，用以招攬粉絲和付費社群會員。

至於外國人遭新加坡遣返的原因，向來眾說紛紜，從逾期停留、非法工作、過去不良紀錄，到未備妥回程機票、入境目的說詞不清，都可能成為被拒於門外的關鍵。雪碧被爆曾受到上述待遇，本刊則是循線專訪到本人，她坦言自己確實遭到遣返，且事後心理壓力大到一度求助精神科，服藥控制恐慌與失眠。

雪碧的照片曾被應召網站盜用，她親自在社群發聲澄清。

雪碧回憶，事發於去年10月初，當時她受新加坡友人邀請前往觀賞F1賽車比賽，飛機才剛落地，甚至連護照都還沒拿出來，就被一名男警點名帶走。「我當下完全傻住，什麼都沒做就被帶進小黑屋。」所謂的「小黑屋」就是機場的二次審查室，是為了對初次檢查時有疑點的旅客，進行更深入盤問和調查的所在。

雪碧形容那裡聚集了大量台灣、中國大陸與印度的旅客，卻幾乎看不到西方面孔；她的手機也被警方扣留，裡面的全裸寫真照和OnlyFans的性感照片全部被看過一輪，即便她多次要求停止，對方仍不為所動。

雪碧在Onlyfans平台曝光許多性感、幾近全裸的寫真，累積不少粉絲。

更讓雪碧難以接受的是，海關人員最後只冷冷表示，無須對她說明原因，僅以「主觀認定」為由，直接將她遣返。雪碧就這樣在小黑屋的行軍床上度過一夜，50多人擠在百坪空間，還得自行負擔住宿、看管費，連回程機票都必須自掏腰包補買。

由於曾與新加坡男友交往，雪碧頻繁往返當地，之前從未出過狀況。這次事發後，前男友甚至協助雪碧找律師查詢原因，卻始終查無結果，也讓她無奈表示，未來若想再次入境新加坡，恐怕得花大量時間申請相關手續，她甚至半開玩笑地說：「可能只能嫁給新加坡男生了。」

雪碧（右）和新加坡男友（左）交往時，曾一起合作花場事業。

整形救身心 揭花場經歷

這起事件對雪碧的打擊不小。返台後，她自述長期惡夢纏身、自律神經失調，手抖、失眠樣樣來，「覺得自尊心被狠狠踩在地上，整個人像魂不見了一樣。」

雪碧在臉書宣傳自己的Onlyfans，收入好時每月可進帳6位數。

雪碧說：「心理壓力一直到去年12月、我去上海整形，回來看到自己變美後，心情才轉好！」是否因經營OnlyFans而被新加坡拒絕入境？雪碧也無從得知；她透露，平台雖然接受限制級內容，但自己只會發一些性感照片，如果認真經營，月收入可以到新台幣6位數。

雪碧目前也經營podcast節目，她曾坦言養過小白臉。

至於雪碧曾被爆料涉及「花場」事業，她坦言過去的確在新加坡做花場工作，都有先申請工作證，在那邊跟粉絲互動，「但喝酒喝到身體不太好，現在也不會想再回去做了，目前就是專心經營社群，做自己的保養品牌和精品店。」

雪碧過去經常引薦台灣女模到新加坡作秀。

「花場」是新加坡自2010年引進的娛樂產業，主要設置於夜店的舞台區，女模與舞者在台上表演勁歌熱舞。花場內若有客人中意，可透過「花姐」打賞「吊花」，部分業者會要求表演者與客人喝酒互動，甚至傳出有人被帶出場、提供性服務，與酒店制度相似，爭議不小。

閨密出命案 開轟黃明志

雪碧被爆出的種種爭議，讓外界聯想到去年震驚社會的謝侑芯事件。去年10月，「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞某飯店驟逝；當天馬來西亞歌手黃明志也現身同間飯店，身上被搜出不明藥丸，被依持毒及吸毒罪名起訴。

雪碧（左）和已故的網紅謝侑芯（右）是閨密，她至今對黃明志仍相當不能諒解。

今年1月19日，持毒案首度在大馬開庭，但黃明志針對指控皆不認罪，3月將再次開庭。當時有傳言指出，謝侑芯就是由雪碧介紹前往馬來西亞；對此，雪碧則是發文澄清，表示自己與黃明志因拍攝MV而認識，但僅屬普通朋友，她對違禁品毫不知情，且兩人關係並不深。

雪碧（左）曾和黃明志（中）合作拍攝MV，但私下並不熟。右為蔡阿嘎。

雪碧向本刊表示，謝侑芯雖然是自己的閨密，但並不知道她認識黃明志，「馬來西亞現在又說黃明志沒有吸毒、判無罪，但這個事情也不是吸毒的問題，是我的閨密（謝侑芯）怎麼會跟他在同一個房間？人沒了，也沒有針對這件事情調查；我比較氣的一點是黃明志完全沒有慰問對方的家人！但逝者已逝，活著的人也要繼續加油！想想自己也是該前進，然後不要再去執著了。」

