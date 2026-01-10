鏡爆焦點／演唱會暗藏姻緣密碼 蔡依林朋友圈祕密徵婚

蔡依林「PLEASURE」演唱會以「慾望及愉悅」為出發點，將整場演出構築為一座愉悅宇宙。（凌時差提供）

蔡依林砸9億元打造「PLEASURE」演唱會，為了攻蛋她耗盡體力和心神，仍抑制不住渴望愛情的心，據悉，她曾要身邊朋友多幫她介紹對象；巧的是這次開唱還出現諸多迷之數字，大巨蛋開唱3場、花9億元、找了12樂手、36個舞群、180套服裝等，都是3的倍數，而她叫「90」，本人更剛好45歲，顯然蔡依林的姻緣密碼已呼之欲出。

蔡依林砸9億元打造「PLEASURE」演唱會，首次征戰大巨蛋便創下了華語樂壇的最高規格紀錄。

年齡大無所謂 求在一起

風光的背後是蔡依林咬牙苦練的成果，光是在機關重重的舞台間穿梭、登高或是在黑暗中尋找定點，都有極高難度，而她不計成本傾全力演出，3場大巨蛋共吸金5億6,000萬元，扣除9億元製作成本，仍虧本3億4,000萬元，只能靠未來在各地巡演慢慢回本，目前已排定了14個城市，且持續增加中。

蔡依林化身金紗女伶，在真相之書中演唱。（凌時差提供）

雖然演唱會傳達的主題是「慾望與愉悅」，但蔡依林為了籌備演唱會，幾乎把所有個人欲望降到最低，不僅沒有什麼食欲，連感情生活也乏善可陳，但身為提倡女性覺醒的天后代表，私下的她其實很渴望愛情，希望能找到對的人，恣意地談一場戀愛。

據悉，蔡依林曾要身邊朋友多多幫她介紹對象，也不排斥年齡比她大的男生，但至今沒人牽線成功，主要還是因她的生活圈小又單純，不是在跳舞就是跟媽媽、姐姐在一起，加上天后地位，要認識新男生，根本是難上加難。之前面對媒體詢問感情生活是否有著落，她不禁感嘆：「需要跳出舒適圈才有可能吧。」

蔡依林在如同藝術品的巨型道具中，與多位舞者熱舞，畫面相當震撼。（凌時差提供）

有趣的是，今年45歲的蔡依林，1998年因參加歌唱比賽出道，9年前和交往6年的錦榮分手，顯然她和3甚至3的倍數特別有緣，尤其這次演唱會，更是處處暗藏姻緣密碼。

除了花了高達9億元的經費，蔡依林還搭配了36位菁英舞者及特技舞群，連同舞台上12位樂手，所加總起來的服裝造型就多達180套。

蔡依林把台北大巨蛋變成伸展台，身穿Valentino訂製款登場。（凌時差提供）

20隻奇幻異獸 任憑想像

其實從演唱會一開場，蔡依林端出來的驚喜一波接一波，化身馴獸女王的她，把人間樂園變成萬獸派對，率領公牛、巨蟒、飛馬、金豬、蝴蝶海馬及象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出。

蔡依林說：「我其實也不知道我的歌曲可以玩出那麼多變化，是這個團隊幫我多了很多戲劇張力，提供大家一個充滿想像跟幻想的世界。」其中光是金豬的部分，因內部結構複雜，4噸重的豬體連同運費高達120萬美元（約新台幣3,600萬元），須包下整架貨機才能完整運送來台。

把利劍搬上舞台，蔡依林率特技舞者在劍林裡穿梭。（凌時差提供）

演唱會後半段主舞台更出現7層樓高的愉悅之女雕像，一座比一座還要巨型的藝術奇幻裝置，讓人看了差點掉下巴，對於登高演出，蔡依林說：「這一次好像沒有怕，也沒有感受到登高的恐懼。」是否有投以千萬元保險？蔡依林經紀人回：「當然有。」

扛著超巨暗黑翅膀，蔡依林站3層樓高空、登10公尺長劍舞台，震撼現身。（凌時差提供）

這場演唱會延續了新專輯探討的「慾望及愉悅」，從音樂、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗的造型等細節環環相扣，將整場演出構築為一座愉悅宇宙，為此，她遠赴美國洛杉磯籌備、編排，返台後更在台中租下同樣大小的場地，在等比例空間中彩排，讓她及早適應新舞台。

在演唱會最終章，蔡依林換上一身酷黑勁裝，以愉悅女王之姿登場。（凌時差提供）

將名畫《最後的晚餐》概念搬上舞台，蔡依林與舞者之間需十足默契。（凌時差提供）

第一次彩排時 被舞台嚇

蔡依林直言：「在大巨蛋演出像是在跑馬拉松，我以為會很辛苦，但在洛杉磯排舞後，身體就已經習慣了這樣大的耗損。其實，我第一次走進彩排間，還是會嚇到，看著巨大的舞台，深怕走位會很累、很辛苦，但身體會適應的，當我第一次彩排完，真的跳得很累，但後來就沒有感覺了。」雖然這麼說，但她在台中彩排完，搭高鐵回台北的1小時車程中，幾乎是倒頭就睡。

遠赴杜拜拍新歌〈Fish Love〉，首場戲就整個人泡進水裡，白色華服吸水後很沉重，增加拍攝難度。（翻攝自蔡依林IG)

台北3場演出之後，蔡依林接下來將轉戰至其他城市，下一站是3月到深圳，之後還排定廈門、長沙、重慶、青島及西安等14個城市，對於歌迷擔心會因場地受限而讓巨大舞台及演出縮水，蔡依林說：「我們還是會盡量維持核心理念，可能會有場地限制，我們會盡力地為大家爭取。」

蔡依林戴著「愉悅與苦痛」雙生面具，在小舞台登場。 （凌時差提供）

