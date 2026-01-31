鏡爆焦點／為了讓王文洋陪金孫 麻衣母子決定返台定居

麻衣（左）一身貴婦打扮，但在父逝後，她得更堅強，來台談生意變成女強人。

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二在去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。

麻衣過去一年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每兩個月就來台灣工作，甚至父喪不到一個月內，本刊就直擊麻衣旋風來台工作。據悉，她這趟行程除了與未來新事業的廠商見面，同時也是在為了自己跟兒子不久的未來做安排，原來麻衣已經計畫妥當，預備在兒子小學畢業後，母子倆來台定居。

麻衣（左）父喪後未滿1個月就飛抵台灣，現蹤在台北市南京東路上的餐廳。

此行來台，麻衣和3名男子聚餐，據悉都是廠商，談論未來的商業合作。

步出餐廳之後，一行人駐足未散，準備隨後前往續攤地點。

等車時麻衣手上的包包很醒目，是前小姑王思涵所贈送的自創品牌，要價約新台幣5萬元。

忙碌談生意 做新品牌

本刊直擊，1月20日晚間將近8點，麻衣的身影現蹤在台北市南京東路上的小籠包餐廳，她一席駝色大衣搭上棕色長裙，手上則拿著王文洋女兒、百億千金王思涵自創品牌GRACE HAN的黑色「Our Melody 07」包包，十足的貴婦氣質。

2019年麻衣（左三）在還沒離婚時，雖然與王泉仁關係冷淡，但經常帶兒子來台灣和公公王文洋（左一）聚餐。

麻衣身邊則圍繞著3名男子，一群人用完餐後，有說有笑地走出餐廳。麻衣雖然是遠道而來的客人，但在這場飯局中，看來卻像是東道主，忙著招呼大家。隨後麻衣跟男士們搭上多元計程車，前往下個地點續攤。

本刊向麻衣經紀人查證，原來這場餐宴，是跟廠商聚會，因為麻衣接下來在台灣還有新的品牌事業，談的全是商業內容。之所以會讓麻衣如此風塵僕僕，暫時先收起父喪的哀傷，積極地在台灣布局，也是因為失去了人生中最重要支柱的父親，她必須更堅強，為了自己和小王子開展另一段全新人生，從貴婦搖身成為女強人。

事後麻衣再接受本刊專訪，更透露生涯即將有了重大改變，除了父親過世讓她感到世事無常，想做的事情就要馬上行動、同時她也透露計畫帶著兒子來台灣定居。畢竟兒子有著台日血統，麻衣認為讓孩子分別在兩種文化中成長最好，也能更熟悉環境，而且兒子可以多陪陪阿公、也可以陪她去工作。

因為孫子長期在日本，相隔兩地，王文洋（左一）每次看到孫子時，都非常喜悅。左三為麻衣。

與前夫破冰 互動良好

回顧當年麻衣懷孕時，因與王泉仁的婚姻關係生變，她毅然決然地返回日本待產。兒子從小在日本長大，如今已是小學四年級的年紀，她打算在兒子小學畢業、也就是兩年後，讓兒子就讀台北市的日僑學校（台北日本人學校），麻衣說：「我想讓兒子學習好中文。」

麻衣的前小姑是有百億千金之稱的的王思涵（左三）。右一為王文洋。

雖然跟前夫王泉仁曾有過痛苦的婚變過程，甚至一度對簿公堂，但事過境遷之後，為了兒子的身心健康，麻衣跟前夫逐漸保持良好互動、與前小姑王思涵的關係也非常親密。據悉，王思涵在麻衣離婚後，曾主動傳訊息關心，而且表示即使麻衣不再是王家媳婦，但她們的情誼並不會改變。

麻衣（右）和王泉仁（左）雖結束婚姻關係，為了孩子的身心健康仍保持良好互動，王泉仁也會去日本看小孩。（讀者提供）

除了兒子的教育，麻衣去年初重返演藝圈，幾乎每兩個月就來台錄影、拍攝廣告，經常在2、3天內就連續上多個通告，工作行程非常忙碌，隨著收入穩定增加，更讓她有了在台灣深耕的決心。由於麻衣目前上的節目多跟時尚、精品、美妝相關，每次來台，她就得帶著好幾個行李箱，將自己的包包、收藏品等都拿出來介紹，也是相當吃力，於是落腳台灣是當下最為實際、也是為長遠未來最好的安排。

麻衣（左）的父親（右）在胰臟癌病重時，曾拖著病體和她來台，和前親家王文洋吃最後一頓飯。

突然說結婚 驚呆老父

「因為我爸爸也是這樣，生命的每一刻，都在為喜歡的事業而努力。」麻衣回憶父女相處，述說她爸爸是典型的日式嚴父，小時候父親工作忙碌，父女倆幾乎沒有時間相處，但她永遠都會記得父親的愛，「每天爸爸回家的時候，我都已經睡覺了，但爸爸都會在我床頭放我最喜歡的糖果。」

提起和父親的回憶，麻衣幾度紅了眼眶。

不過成人後，包括進入演藝圈、甚至是結婚生子的人生大事，麻衣都跟父親的意見有衝突，麻衣回憶，「那時候我跟爸爸說我要結婚了，他嚇到要昏倒。」但既然麻衣做出選擇，父親就支持到底，成為她最強的後盾。

麻衣父親的喪禮有上百位人士前往致哀，王文洋、王泉仁、王思涵也都各自送花。（麻衣提供）

雖然後來婚姻出現狀況，麻衣離婚成為單親媽媽，隻身在東京育兒，父親也從過去的嚴厲，變成最慈祥的爺爺，承擔起「小王子」所謂「男人榜樣」的責任，各種家庭節日、重大節慶都是全家一起度過，父親寵愛「小王子」，常常帶著孫子到各地旅遊，「最後那幾年，爸爸真的很快樂。」

在台灣工作量穩定增加，讓麻衣決定帶著兒子來台定居、深耕演藝事業。

