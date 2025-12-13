鏡爆焦點／牙齒矯正2年沒給錢 小薰被爆拖欠14萬治療費

小薰（右）、鄭人碩（左）這對銀色情侶，交往後在戲劇、電影領域各有斬獲，形象跟著也升級，卻爆出賒帳牙科糗聞。

藝人小薰（黃瀞怡）近年來形象升級，在戲劇、電影領域交出亮眼成績單。然而，本刊掌握消息，小薰在台北知名牙科診所進行隱適美牙齒矯正，中途變更療程，卻拖欠了高達14萬元的治療費，屢次催繳不成，令診所員工相當頭疼，甚至連男友鄭人碩也捲入這場欠款風波。

從小薰（右）過去的照片看來，曾有明顯暴牙的她，在矯正改善後已幾乎看不出來。左為邱昊奇。

小薰（黃瀞怡）在2021年曾以戲劇《大債時代》獲得金鐘獎最佳女配角，如今更在現實中爆出欠錢糾紛，顯得格外諷刺。

隱適美費用 屢催不繳

據悉，小薰因為經常需要上鏡，2年前在許多藝人光顧的台北知名牙科診所，選擇了當時總價28萬元的「隱適美」療程來矯正牙齒，追求更整齊燦爛的笑容。

廣告 廣告

然而，在隱適美療程僅進行到一半時，小薰便改變心意，決定轉做牙齒貼片。雖然貼片款項已結清，但原本28萬元的隱適美療程，診所已經打了5折優惠，即14萬元的治療費，小薰至今未付，這筆中斷的矯正費用因此成了診所的呆帳，而且目前隱適美已漲至38萬元。

小薰因追求更爲燦爛的笑容以方便亮相，選擇隱適美療程卻因改變心意，在牙科賒帳新台幣14萬元。（翻攝自小薰-黃瀞怡臉書）

知情人士透露，每次小薰回診時，院長都會指示員工提醒她繳費。小薰雖然態度良好，總表示「下次會付」，但款項始終未入帳。由於男友鄭人碩也在同一家診所進行牙齒治療，員工也曾向鄭人碩提醒女友的欠款問題。鄭人碩同樣承諾會「回家就轉帳」，但最終款項依舊石沉大海。

診所方面考量小薰的藝人身分，已提供部分療程的特別優惠。面對來自院長的催促和藝人的敷衍，員工們倍感無奈與心煩，不免抱怨：「藝人都賺這麼多了，怎麼這點款項，還得為難小員工心煩意亂。」

小薰（中）2021年以《大債時代》獲得金鐘女配，鄭人碩（右）也以《角頭 浪流連》入圍金馬獎最佳男主角。2019年兩人一同受邀在台北電影節頒獎。

中途改療程 收費爭議

至於讓小薰改變心意未結清，導致員工心煩意亂的隱適美及牙齒貼片療程，差異何在？台北陽安牙醫診所戴致鴻醫師（非當事診所及醫師）向本刊解析，這兩種療程都是許多藝人會選擇的牙科美學療程。

隱適美（左圖）是最新一代流行的牙齒矯正療程，有別於以往的大鋼牙牙套（右圖），因為美觀、可攜，成為需要常上鏡的藝人首選。（翻攝自台北市社區營造中心）

「隱適美負責把牙齒排正，貼片則是讓形狀、質地、顏色變漂亮。」如果牙齒本來就亂，會建議先做隱適美，「等位置到位後，只要做最少量修磨，就能放上最自然的貼片。這樣才是又美又不傷牙的做法。」

而為何小薰可以隱適美做一半，就改做貼片？戴致鴻醫師推測，「中途從矯正改成貼片，有可能是牙齒已經移到一個可以安全做貼片的位置了，所以醫師才同意更改計畫。這在臨床上是有可能的。」

戴致鴻醫師認為，比較大的爭議，反而不是技術，而是「療程改了之後，費用怎麼算？雙方的期待有沒有講清楚？這些都跟合約與溝通有關，而不是單純的醫療對錯。」

廣州掃Ａ貨 推稱代購

鄭人碩在澎湖拍戲，逗趣喊七夕情人節沒人陪，小薰則幽默回覆，顯見情侶倆的穩定關係。 （翻攝自鄭人碩IG）

不過小薰的呆帳，會讓男友鄭人碩也跟著成為被催討的對象，也跟他們形象綁緊緊有關，尤其是鄭人碩寵女友不手軟，2019年還帶著女方飛到廣州，狂掃9個A貨名牌仿包，既有品牌迷思又對CP值有著強烈執念。

當時本刊報導，有遊客目擊鄭人碩和小薰出現在廣州白雲匯廣場，兩人一口氣用現金人民幣2萬多元（約新台幣9萬元）狂掃了9個A貨名牌包，因為入手多款包，在現場引起不小的討論，後來才被人認出是來自台灣的明星。

鄭人碩曾帶著小薰到廣州的購物廣場，豪撒新台幣9萬元買A貨寵愛女友。（翻攝自微博）

除了女方的包包，加上鄭人碩的戰利品，總金額高達人民幣4萬多元（當時匯率約合新台幣18萬元），因為白雲匯廣場只能付現無法刷卡，這次血拚幾乎花光鄭人碩身上所有現金，但因為他對某些飾品愛不釋手，還特別交代店家為他留貨，當天兩人的消費，全由鄭人碩買單。

但對於男友買A貨寵她的消息，小薰在新聞曝光後回應，那些包包是幫朋友代購的，還說「寵我買假包我會生氣吧！」輕輕鬆鬆就回擊了這起疑雲，後續也未對她形象造成影響。

鄭人碩（右）扛著一整大袋的戰利品，格外引人注目。（翻攝自微博）

背小三罵名 交往6年

小薰（左）和鄭人碩（右）因合作《寒單》結緣，鬧出緋聞後竟惹來小三罵名。

這對患難情侶從曖昧之初，就歷經了風風雨雨，因鄭人碩2018年和小薰合作電影《寒單》爆出緋聞，同年底鄭人碩就和前妻離婚，害得小薰背上小三罵名，甚至被酸民痛批是「狗男女」。

離婚後，鄭人碩前妻怒氣未消，在限動上激烈控訴，矛頭疑指向小薰。 （翻攝自alinalaii IG）

鄭人碩和前妻（左）育有1子，2018年底離婚。（翻攝自鄭人碩臉書）

但是後來鄭人碩撇清，自己是在離婚後的隔年2月才跟小薰告白，對方也考慮了1個月才答應，算不上重疊。小薰則以高EQ的態度回應罵名：「還是要謝謝你們看我們的新聞，可能我們讓有些人反感，但還是要祝大家新年快樂。」

如今已經正式交往6年，小薰和鄭人碩的情感越走越堅定，透露和男友已經是老夫老妻的相處模式，有沒有結婚都無所謂，且他們交往期間事業都有提升，各自闖進金鐘、金馬，此時卻有賒帳牙科不還的消息傳出，恐怕也讓他們在事業上升期顯得略為尷尬。

回應

關於小薰欠繳14萬元的隱適美療程款項，小薰經紀人先是表示：「她沒有做隱適美。」接著否認欠款：「沒有這件事。」

更多鏡週刊報導

鏡爆焦點／邱澤許瑋甯大婚現場直擊 章廣辰為許光漢無視張軒睿揭祕

鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居

鏡爆焦點／美國行另一對也有戲 簡廷芮向閨密分享王品澔曖昧對話