鏡爆焦點／網紅女友不夠旺夫 楊千霈前夫離婚後個人事業崩盤

洪家傑離婚楊千霈後，個人公司雖宣告收攤，但火速交了新女友。（翻攝自經濟部產業發展署臉書）

今年初，楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。表面各自安好，私下卻暗流不斷，她離婚後緋聞頻傳；他則被爆火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。

出身紡織世家的洪家傑，過去一直在父親創立的億馨針織公司擔任總經理，行事低調，鮮少曝光。2024年1月，他選擇自立門戶，斥資500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，鎖定高端時尚市場，當時不僅對外宣稱要顛覆機能布料，更成功申請到台北市產業發展獎勵補助計畫，一度被視為紡織二代轉型的新指標。

洪家傑去年斥資500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，鎖定高端時尚市場。（翻攝自公司網）

資遣爆衝突 差嫩新歡十多歲

沒想到風光不到兩年，有讀者向本刊爆料，矽爾先進今年下半年起資金周轉開始吃緊，更與合作成衣廠因付款問題鬧翻，9月起陸續裁員，資遣費卻談不攏，與員工的衝突一度升高。直到公司確定結束營運前，洪家傑才與員工協商成功，補齊薪資，驚險止血。

洪家傑過去一直在父親創立的億馨針織擔任總經理，後來則自立門戶開公司。

不過洪家傑的事業急煞車，感情卻踩油門。據悉，洪家傑與楊千霈離婚不久，便交往一名年紀小他至少十多歲的網紅女友，兩人毫不避諱情侶身分，女方更常進出公司，陪伴左右。

去年底本刊率先曝光楊千霈婚姻告急，直到今年1月她才發布離婚消息。

19天閃婚 提醒女兒別學媽

楊千霈和洪家傑僅戀愛19天便閃婚，婚姻維持8年。

時間拉回楊千霈的婚姻起點。她與洪家傑於2016年登記結婚，從認識多年到交往僅19天就閃婚，當年轟動演藝圈。洪家傑看了農民曆，堅持3月31日登記，甜言蜜語連發，「三三一，閃閃一輩子」「妳是姍姍來遲的唯一」，讓向來感性的楊千霈點頭答應。婚後她逐步將重心放在家庭，接連生下兩名女兒，一度被視為事業愛情兩得意。

楊千霈和女兒們的關係就像朋友一樣，還會提醒她們不能像媽媽一樣閃婚。（翻攝自楊千霈IG）

然而，粉紅泡泡終究敵不過現實。近年來，楊千霈鮮少提及另一半，多次被拍到獨自接送小孩、帶女兒返娘家。去年婚變傳聞浮上檯面，她仍對外否認，強調夫妻各忙事業、家人支持。直到今年1月，她才親自發聲，證實已於去年和平離婚，並懇請外界給予空間。

楊千霈和洪家傑婚後育有2個女兒。（翻攝自楊千霈IG）

據本刊掌握，離婚消息延後公開，與洪家傑顧及顏面、不願聲張有關，但傳聞早已滿天飛，加上楊千霈不想繼續向身邊人撒謊，最後在告知前夫後，決定發聲明公布離婚消息。

今年6月，楊千霈（右二）和前夫洪家傑（左二）在女兒畢業典禮上重聚。 （翻攝自楊千霈IG）

離婚後，楊千霈和洪家傑仍維持父母默契，甚至同框出席女兒畢業典禮，互動自然，展現成熟態度。楊千霈也坦言不排斥再愛，「我們活在世界上就是要找愛。」她對二個女兒更直白提醒，千萬別像媽媽一樣閃婚。

撇春風緋聞 傳心動建材小開

情場方面，楊千霈離婚後話題不斷，今年3月她與玖壹壹成員春風被拍進出旅館74分鐘，引發熱議，雙方隨即澄清只是參加生日聚會，春風更無奈發文喊冤。

楊千霈被拍到和春風同赴旅館傳緋聞，事後兩人解釋是為了和朋友一起慶生。（翻攝自楊千霈IG）

不過，本刊掌握獨家消息，春風並非楊千霈的菜，真正讓她心動的，其實是建材小開Jeremy。2月分，她出席陳志強婚禮時，第一次遇見Jeremy，兩人一聊投緣，且同樣離婚、有小孩，對方更是企業二代，迅速擦出火花；甚至在楊千霈的生日趴上互動親暱，合照比鄰而坐，她唱歌時還緊靠男方熱舞，情意藏也藏不住。

陳志強（左）對於楊千霈（右）與Jeremy（中）的戀情表示樂觀其成。

離婚後數度爆出新戀情，楊千霈日前接受本刊專訪時，曾霸氣向女兒喊話，「媽媽交男朋友，一定會跟妳們講，我要妳們幫我看他。」更說：「這也是我的教育，而且有男朋友的話，我的個性一定會分享，我不是一個瞞得住的人。」

