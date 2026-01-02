鏡爆焦點／賣佛牌撈億元涉逃稅 賓賓哥詐單身高調擁女友

賓賓哥近來爭議不斷，再度被爆料隱瞞已婚，身邊卻有紅粉知己，更被檢舉逃漏稅。（翻攝自江建樺臉書）

在TikTok上擁有近70萬粉絲的網紅「賓賓哥」近來被指斂財、高價賣佛牌、在學校直播爭議不斷，又有他過往的粉絲讀者向本刊爆料，賓賓哥除了謊報年齡還隱瞞已婚身分，身邊更常帶著一名和他關係匪淺的女子，兩人不僅常共穿衣物，還會佩戴情侶飾品，賓賓哥的粉絲們都在群組裡尊稱該女子為「大嫂」。另有讀者質疑賓賓哥有逃稅嫌疑，而且已遭檢舉。

網紅賓賓哥拍攝影片，不少支觀看次數都破五百萬，臉書也有62萬人追蹤；他總是穿短袖T恤、配印有「泰霸團隊」的背心，下半身則是名牌短褲搭夾腳拖。

賓賓哥在TikTok已有近70萬粉絲，都在上面分享他公益直播的影片。（翻攝自TikTok）

早為人夫 公開帶女友

今年5月，賓賓哥曾在探訪一位弱勢阿嬤的影片中，被阿嬤問到年紀，他回說自己34歲，還一度被阿嬤誤會是34年次，但據他的粉絲向本刊爆料，賓賓哥已經43歲，而且早有結婚多年的老婆。

無論直播或全台奔走，寶爺（右）都常跟在賓賓哥（左）身邊。（讀者提供）

該粉絲指出，曾宣稱自己單身的賓賓哥，早已是人夫，正妻偶爾也會現身，但他身邊卻有另一個女紅粉知己，暱稱為「寶爺」，也不時都會在粉絲群組裡高調發聲，而大家都知道這號人物，並尊稱她為「大嫂」。

賓賓哥的購物粉絲群組裡，粉絲都知道寶爺（前）這號人物，並稱她為「大嫂」。（讀者提供）

此外，常常在活動上可以看到賓賓哥和寶爺不僅穿情侶服，而且有時候各自的上衣或褲子，竟還可以配成「同一套」！另外也會戴同一款的飾品。賓賓哥奔波全台時，跟寶爺的高鐵座位也都會安排在一起。

賓賓哥（右）和寶爺（左）不時會穿情侶裝上鏡。（讀者提供）

據悉，賓賓哥的父母也知道他身邊有「寶爺」這號人物，但除了嚴禁賓賓哥離婚之外，對於他要和其他異性走得多近，則是睜一隻眼閉一隻眼。而從粉絲提供的照片，寶爺目測大約四十多歲，但身材維持得頗不錯，濃眉大眼、五官立體，皮膚也相當白皙。

專賣佛牌 涉嫌逃漏稅

賓賓哥過去靠著「做公益、挺弱勢」形象暴紅，但他的正職其實是販售泰國引進的佛牌、古曼童等宗教產品，以「保平安、招財轉運」為號召；只要跟賓賓哥買過東西的人，都會被邀請至通訊軟體群組，但若每個月沒有買超過5萬元，就會被踢出群組，而且有人棄單就會遭到言語霸凌，於是有些人為了留在群組內和他保持互動，不惜每個月都砸大錢買貨。

賓賓哥被檢舉逃漏稅。（讀者提供）

更誇張的是，賓賓哥以本名江建樺在新北市樹林區豐林街設立「泰霸有限公司」對外接案，同一地址更陸續成立「京江企業社」與「泰古殿有限公司」兩家公司。今年四月，就有前員工向國稅局檢舉，指他長期自泰國進口佛牌、古曼童等商品於台灣販售，一尊在泰國被視為信仰聖物的古曼童，動輒喊價數十萬，甚至上看數百萬元，卻並非每一筆都有據實開立發票，遭人向國稅局檢舉他涉及逃稅。

女粉絲賣房租屋購買佛牌、古曼童，事後欲求變現寄還聖物，遭賓賓哥以賤價收購。（讀者提供）

加上賓賓哥販賣的商品售價並不便宜，年營業額粗估至少上億元，因而遭到檢舉。

賓賓哥經常在抖音開直播吸粉，卻接連爆出問題。（翻攝自賓賓哥抖音直播）

焦慮被查 錄音檔曝光

本刊掌握一段疑似內部錄音內容，顯示賓賓哥在接獲國稅局查稅通知後，曾與公司同仁討論應對方式，錄音檔案中賓賓哥語帶焦慮地表示：「四月初還有2家公司要對帳，下週國稅局要找我，因為快1億元了，我不知道怎麼處理。」相關談話內容，疑已開始焦慮逃稅曝光的嚴重性。

導演朴智雨（左）和三名受害者出面指控賓賓哥詐欺。

另據知情人士指出，賓賓哥疑似以京江企業社名義，將自家飲用水產品販售給名下其他公司，再取得發票作為交易證明，藉此掩蓋逃稅事實。

網友指控賓賓哥在網路賣聖物後，卻又刪除購物紀錄。（讀者提供）

不僅如此，由於賓賓哥長期塑造熱心公益形象，不少粉絲在未起疑的情況下，以現金面交方式完成交易，直到付款收貨後，才發現商品品質與原先認知不符；當消費者向賓賓哥反映並要求退貨時，竟發現相關交易紀錄已遭團隊刪除，整筆買賣在帳面上未留下任何紀錄；以上種種，疑似都是賓賓哥的逃稅手段，國稅局在接獲檢舉後，目前已受理並進行相關調查。

賓賓哥因直播幫助弱勢，雖被封為「公益網紅」卻爭議不斷。（翻攝自江建樺臉書）

回應

本刊詢問賓賓哥回應，至截稿前都未有回應。

