鏡爆焦點／邱澤許瑋甯大婚現場直擊 章廣辰為許光漢無視張軒睿揭祕

許瑋甯（右）和邱澤（左）的世紀婚禮邀請430位嘉賓，引來百位媒體採訪。

上週邱澤、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚禮，場中花絮連發，除了柯震東被拍醉到躺地之外，更有讀者向本刊爆料，張軒睿向章廣辰打招呼，竟被已讀不回。由於之前傳出張軒睿、許光漢鬧翻，章廣辰夾在中間，原先還稱不會尷尬，如今則明顯地選邊站，8年前的兄弟情完全變調。

2017年，許光漢、張軒睿和章廣辰演完偶像劇《我的男孩》，一直被公認是超級好友，結果日前爆出許光漢與張軒睿不合，而且已無聯絡；雖然夾在中間的章廣辰對外消毒宣稱沒事，但是上週五邱澤、許瑋甯的婚禮上卻明顯有詭。

婚禮上碰頭 打招呼沒回

據讀者向本刊形容，當天婚禮，章廣辰跟傳出緋聞的9m88刻意錯開、一前一後抵達；不過由於章廣辰外型蓄長髮、留鬍子，很難不引起注意，尤其章廣辰時常一個人進進出出，刻意獨來獨往，反而特別顯眼，他去上洗手間時就出事了。

章廣辰在邱澤、許瑋甯婚禮當天幾乎獨來獨往。

婚禮進行途中，章廣辰從洗手間步出，沒想到與張軒睿狹路相逢；張軒睿和女友、也就是柯震東的經紀人Jessica在一起。張軒睿看到章廣辰後先是主動打招呼，沒想到章廣辰竟然面無表情，似乎是因太突然而不知道該怎麼回應。

張軒睿在許瑋甯婚禮當天，和失聯好友章廣辰相遇仍打招呼，但未獲回應。

就這樣彼此尷尬地擦身而過，章廣辰之後走回大廳，原本正與友人聊天，結果換張軒睿從洗手間出來，兩人即將再度碰頭，最後章廣辰選擇快步進場，閃躲張軒睿幾乎是以避之唯恐不及的速度，也可顯見彼此之間是有多麼彆扭。

事業分高低 兄弟生嫌隙

雖然許光漢、張軒睿關係變僵已經鬧上檯面，只是原因仍然成謎。為此本刊進一步向業界探詢，才得知應該是張軒睿覺得明明自己先紅，不過許光漢不僅後來居上，更把所有資源攬走；確實，攤開所有成績，許光漢都海放張軒睿，於是一番吃味的話語傳著傳著，兄弟情就逐漸走味了。

于子育（右二）分享和柯震東（右一）與經紀人Jessica（左二）和張軒睿（左一）在婚禮合影。（翻攝自于子育IG）

章廣辰夾在許光漢、張軒睿之間，對外被問及兩男不再往來的業界八卦，他僅說：「時間一直走，自然而然有新的方向和目標，我跟以前大學同學也沒再連絡，不是吵架或不合。像我跟軒睿很常碰面，我們也不會告訴大家我們有見面啊！」

章廣辰（右）、許光漢（左）上9m88（中）節目，三人私交往來密切。（翻攝自章廣辰IG）

章廣辰（右起）、張軒睿與許光漢曾為八大《我的男孩》在情人節一起造勢，當時張軒睿是主角。

說出這番話的時間點是今年6月，章廣辰還說：「突然問，大家都會很尷尬吧？他們沒有什麼問題。」同時強調自己沒有選邊的問題，「也不能說我們平常沒見面就是不合，這樣講不對。」不過如今章廣辰無視張軒睿打招呼，看來確有站隊許光漢之嫌。

喜事喝太嗨 柯震東醉趴

雖然如此，張軒睿婚禮當天看起來大致上心情不錯，原來是難得可以和交往3年的女友Jessica一起出席重要場合，自然是心花朵朵開；加上Jessica正是柯震東的經紀人，當天因柯震東不受訪，於是讓媒體拍完照後，她轉身就可以和張軒睿雙雙對對了。

柯震東剛入婚禮會場時，只接受拍照不受訪。

婚禮尾聲，柯震東醉到躺平在地上，被ØZI放上限時動態。（翻攝自ØZI IG）

只是也因為這樣，柯震東有不少時間被看到時，都是落單的，而且給媒體拍照時，表情也頗生硬，不過既然人在幸福的場子，自然也要與所有人共情同歡，但他最後竟然疑似喝到爛醉，擺成大字型躺在地上，被好友ØZI拍下公諸於世。

張軒睿招認 斷聯許光漢

當天邱澤和許瑋甯的婚禮幾乎包下台北文華東方酒店整個地下2樓，為了控制動線，所有人僅能從大門進出；地下5樓的停車場原本可直達宴會廳，也遭封鎖；不過林心如、霍建華走祕密通道入場，怕曝曬在鎂光燈下會搶走焦點。

許光漢（中）退伍後為電影《他年她日》做足宣傳。左起為黃梓曜、王子軒、陳澤耀與張艾嘉。

林心如（左一）和霍建華（右一）夫妻刻意避開媒體走祕密通道，但入場後和開心和陳怡蓉（左二）和薛博仁（右二）合影。

除了以上插曲，回顧張軒睿和許光漢、章廣辰八年前因合作《我的男孩》成為好友，還被稱為「My Dear Boy」3帥，但近期媒體報導他們友情生變，「3人關係年前出現裂痕，其中許光漢與張軒睿幾乎鬧翻，呈現完全不聯繫的狀態。」更稱早在2024年9月時，張軒睿被問到與許光漢相關的話題，竟直接變臉，態度耐人尋味。

張軒睿（左）在《我們與惡的距離II》裡和詹子萱（右）演一對倍受長輩壓力的情侶。

今年6月，張軒睿再被問最近是否有和許光漢聯絡？他坦言：「最近比較少，有一段時間（沒聯絡）了。」接著就是一臉尷尬，至於有無關心許光漢的軍旅生活，張軒睿則冷淡地回應：「每天看新聞就知道。」他也未受邀參加許光漢的退伍趴。據傳，章廣辰和許光漢的友誼維持不變。不過張軒睿、許光漢、章廣辰目前3人皆未退追彼此IG。

