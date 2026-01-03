鏡爆頭條／住院獨家回應 揭沈玉琳抗癌復出計畫

日前沈玉琳過58歲生日時，在社群感謝外界祝福，並稱快要可以和大家見面。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

12月24日過58歲生日的沈玉琳，對外宣布罹癌的自己治療順利，並且快要可以跟大家見面。對此，本刊獨家獲得他的親自回應，同時掌握病況與復出計畫，得知本人雖然意願積極，不過恐怕無法回到「錢來就幹」的全盛時期，一切仍得看身體狀況有沒有辦法負荷。

今年7月沈玉琳無預警病倒，後證實罹患俗稱血癌的白血病，隔了5個月、適逢他58歲生日，他對外報平安之外，也親自回應本刊記者的採訪邀約並且說道：「現在仍在治療期間，身上還有一些點滴藥物等，還不到可以受訪的狀況。等到可以（受訪）的時候我一定會說喔！」

今年8月，沈玉琳罹癌後宣布將休息接受治療，同時交代病況。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

曝化療進度 骨髓移植治本

今年沈玉琳和老婆芽芽、女兒共度母親節，據說他的房產全都登記在自己和老婆名下，女兒則列為繼承人。

本刊同時掌握，住進台大醫院治療5個月的沈玉琳，除了已在社群網站透露復出時間，原本總共安排4至5次化療的療程，目前完成3次，最快可望在農曆年前完成；若療程結束後沒出現副作用，醫師才會評估是否可以出院。同時已有醫師說明初期的「引導治療」相當辛苦，「因為剛開始患者體內有大量血癌細胞，必須使用高劑量藥物殲滅癌細胞。」至於「鞏固治療」，則是待病患消除癌細胞、病情緩解後為了防止復發所做的治療。

生病前的沈玉琳（右一）工作滿滿，他出席《后宮歐買尬》媒體採訪，同場還有利菁（左起）、葉璦菱與張秀卿。

此外，原本醫療團隊曾經評估是否進行骨髓移植，不過因配對條件及身體狀況等等多重考量，最終沈玉琳並未執行，仍以化療、跨科會診為主。知情人士向本刊透露，沈玉琳除了血癌，身體還有其他器官需要同步追蹤與治療，因此院方安排多個科別聯手處置，也成為他至今尚未出院的主因。

2025年8月為了停止外界揣測並且回應關心，沈玉琳親自說明發病經過。 （翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

有醫師接受媒體採訪表示，血癌治療需分階段，首先為引導治療，後為鞏固治療，以沈玉琳病況看來，引導治療順利之外，也判斷他需繼續接受化療，逐步減少癌細胞數量，因此還離成功有著一段距離；根本之道仍是接受骨髓移植，以其兄弟姐妹優先，其次則為女兒。另外有醫師分析，「由於骨髓移植後，需面臨併發症的風險，根據統計，骨髓移植的成功率僅有3成！」

主持有實力 電視台願意等

沈玉琳（中）曾代言手搖飲，他是許多品牌與活動的寵兒，效果據稱頗好。

從沈玉琳日前曝光的照片看來，他明顯瘦了一圈，網友多半覺得差別很大，不過好友詹惟中透露他預計明年2至3月左右復出，而且感覺元氣十足，吃飯時能笑話連發。本刊同時聽聞圈內的傳聞，沈玉琳的復出動向已經悄悄浮上檯面。

沈玉琳主持的《11點熱吵店》是TVBS招牌，雖然他與Melody已經離開，但節目仍創下紀錄。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

據悉，沈玉琳在住院之前，曾與威廉接下公視台語台節目《雙面威廉》，1月初試錄一集後，隨即爆出威廉逃兵事件，當下電視台火速終止與威廉合作後，相隔兩個月，沈玉琳就因血癌住院。不過公視台語台仍然相當看好沈玉琳的主持實力，有意等他出院之後，一方面另覓人選取代威廉，另一方面準備重啟開錄節目相關計畫，證實雙方合作機會依舊存在。

除了業配、出席活動，沈玉琳也曾代言手遊，頗受各品牌與業者青睞。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

至於沈玉琳主持多年、最受歡迎的TVBS《11點熱吵店》是否回歸？知情人士透露，沈玉琳本人對此態度相當正面，只要身體狀況允許，回鍋主持意願不低。目前節目由阿Ken和唐綺陽接手，收視率表現則和過去差不多，顯示觀眾群十分穩定，整體表現主要還是看節目內容的話題吸引力。

林襄（左）在《11點熱吵店》被沈玉琳（右）打屁股，算是師徒的兩人情誼深厚，林襄也表示固定傳訊關切沈玉琳狀況。（翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

事業轉保守 不再錢來就幹

入院之前，沈玉琳代言各種保健食品，外界對他的健康有著很大信心。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

為此本刊輾轉打聽，獲知電視台高層方面不急著要沈玉琳歸隊，希望他好好養好身體再說，有趣的是也創下創始主持人Melody、沈玉琳都離開，不過節目還沒收攤的紀錄。有鑑於此，業界人士向本刊透露，沈玉琳在工作的選擇上，態度明顯變得保守，以往「錢來就幹」的心態，現在轉為僅考慮電視台的固定主持工作。

2023年沈玉琳（左）除了為自己56歲的生日宴辦記者會，還替錢毅（右）新開的餐酒館站台，可見他擁有一定的媒體關注度與商業魅力。

除了電視節目，沈玉琳還有不少合作的網路頻道，配合度高的他，一向是許多品牌和店家的最愛，據悉他日前公告快和外界見面之後，不少廠商紛紛找上門探詢；因目前沒人說得準他何時復工，加上病後的整體狀況仍是未知數，也擔心大眾的接受度，提案方都還在觀望當中。

沈玉琳現身《哈囉你有事嗎？》開棚記者會，有人估算他巔峰時期掌握多個節目製作與主持，加上業配、代言與其他商業分潤，還有尾牙、春酒、通告與長期合作，年收入上看七千萬元，累積資產早已破億。

另外也有一說，沈玉琳過去常接的業配相關公開活動，以及商業行程應會暫時婉拒，主要是擔心自己的身體無法負荷。住院期間，沈玉琳除了有好友低調前往醫院探視外，偶爾也會向院方「告假半天」，返家與家人短暫聚餐。

健檢都正常 發病原因成謎

沈玉琳之前在社群上常接業配，但據說病後要看自己的身體狀況判定能否繼續勝任。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

知情人士透露，沈玉琳現在的飲食相當節制，油炸食物一律不碰，口味也轉為清淡，只求早日養好身體重返螢光幕前；此前沈玉琳親自說明病況，外界不斷討論發病原因，但他坦言「這個世界最想知道答案的人一定是我。」

佩甄（左）、沈玉琳（右）出席緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》記者會，節目關注職場達人與庶民經濟，挖掘台灣各式隱形冠軍，但2024年10月宣布收攤。

當時沈玉琳發文，表示住院期間曾向多位權威醫師請益，得到的結論是白血病幾乎無法預防，他也強調自己並非外界揣測的高風險族群，透露平日生活規律，錄影通常晚上8點就結束返家、休息，不應酬、不喝酒，更早睡早起。

沈玉琳（上）擔任模特兒讓女兒作畫；當初因為女兒要上新北林口的國際學校，沈玉琳還特別捧著現金在當地置產。（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳說，自己僅補充由功能醫學科醫師依據驗血結果所開立的維生素類營養品，每年固定到教學醫院進行包含核磁共振、電腦斷層與胃腸鏡在內的高階健檢，且每三個月抽血追蹤一次。即便如此，沈玉琳稱病發前三個月的檢驗數值仍全數正常，包含血球指數，卻在短時間內發病，讓他直言「健檢仍有它的侷限。」

走路就會累 秒進加護病房

詹惟中（左）的新書簽名會，好友沈玉琳（右）出力相挺。最近詹惟中對外則有交代沈玉琳康復的好消息，並稱他明年2、3月就能復出。

回顧病程，沈玉琳透露約發病2個月前開始感到異常疲憊、情緒低落，後來甚至「走十步路就累到走不下去」，多半時間只能癱坐沙發。他一度誤以為是慢性疲勞或自律神經失調，仍靠意志力完成工作。7月24日與唐綺陽搭檔錄製《11點熱吵店》時，狀況急轉直下，走不到五步路就得停下休息，一天錄4集，幾乎全靠搭檔撐場，錄影後首度向妻子芽芽坦承「我沒辦法了。」並請求延後工作。

沈玉琳（右）與潘若迪（左）是多年好友，潘若迪日前透露沈玉琳「年前可以回家。」（翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

過了4天、7月28日前往診所途中，沈玉琳幾乎昏厥、嘔吐不止，芽芽堅持就醫，成為關鍵轉折。沈玉琳入院後檢查，發現血紅素僅2.6（正常值為13至18），緊急輸血後，醫師指出白血球異常暴增，高度懷疑是血液疾病，最終確診為急性白血病。沈玉琳當晚即轉入加護病房治療，後續澄清並無猛爆性肝炎、水腦症或多重器官衰竭，沈玉琳也稱體重增加了3公斤，期待自己不久後能重返螢光幕前。

