鏡爆頭條／台灣職棒圈掀MeToo風暴 樂天廉世彬遭韓籍經紀人性騷
職棒「樂天桃猿」韓籍啦啦隊員廉世彬在續約前夕，爆出遭到黃姓韓籍經紀人長期性騷擾，受創後決定約滿不續，加上日前河智媛、禹洙漢的合約之亂，再次衝擊「樂天韓援三本柱」的存續。據悉更糟的是，該名韓籍經紀人除了性騷廉世彬，連邊荷律、金娜妍、李丹妃、朴善珠都是受害者，後續#MeToo效應恐將掀開台灣職棒圈的性騷疑雲。
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。
長期受害 求助身心科
知情人士向本刊透露，該名韓籍黃男的性騷擾套路，比如說在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，而且就連部分球迷都有發現；只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，不過畢竟是公開場合，黃男相對會比較節制。
沒想到在私下相處時，黃男變本加厲，甚至對廉世彬毛手毛腳。對於不當的肢體碰觸，廉世彬一開始有試著反映多次，但在黃男置之不理且依然故我之下，她只能強忍身心不適。周遭友人向本刊形容：「廉世彬隻身來台工作，遇到這樣的事，為了工作，也只能把委屈往肚裡吞，原本還以為與該經紀人保持距離，問題就能解決。」
幾個月下來，狀況並沒有改善，類似潛規則的行徑，讓飽受煎熬的廉世彬因為長期遭受性騷擾，恐慌症終於發作，得到醫院求診身心科；巧的是，廉世彬在今年5月初便曾傳出因為健康出了問題，需要將近半個月治療與休息時間。
雖然球迷希望能早日看到廉世彬重返球場，但在球團與經紀公司的討論下，仍決定讓她先養病，等狀況好轉再讓她返回球場。廉世彬本人當時雖以「耳石脫落症」為由解釋，但現在以時間推算來看，可見她當時生理與心理都受極大的折磨，而且她不堪其擾的狀況也才終於讓黃男惡行爆開。
騷擾慣犯 韓隊員怕怕
對照上個月，廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱曾在社群不指名開轟「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」「人都留不住」「公司被你煩到所有人都要去看醫生了」「合約到期我不會續約」「離台灣遠一點」等字眼，加上如今本刊收到的爆料，一切也都可以聯想在一起了。
誇張的是，據傳該名韓籍黃姓經紀人，根本是騷擾慣犯。體育圈的消息來源透露，黃男自2024年起，便在台經營韓籍啦啦隊的經紀工作，一開始是與「中信兄弟」合作，包括邊荷律、李丹妃都在他的旗下，但沒多久就傳出「讓女孩們感覺不舒服」的耳語，於是幾個月就「被解約」。
雖被中信兄弟趕出球團，但是當時事件沒有對外傳開，讓黃男又陸續簽下金娜妍、朴善珠在台的合約，結果之後也都出現同樣騷擾問題。從此黃男的負面評論也在台灣職棒各隊傳開。業內人士指出，黃男藉著介紹工作為由，進行性騷之實，在台發展的韓籍啦啦隊員也都略有耳聞。
解決合約 再應援樂天
無獨有偶，之間有篇報導是中信兄弟「 Passion Sisters」的經紀人乖姐分享，朴善珠曾向她坦白，起初有位經常合作拍片的女網紅，常常找自己出席派對等「其他社交場合」；因為完全聽不懂中文，也不認識大家，察覺異狀後才決定疏遠對方。
「除了該名網紅，其實還有很多人都說要私下幫朴善珠引薦工作，但最後都只是想要約她出來，這讓乖姐心疼又憤慨。」該篇報導如此形容。確實，在李多慧首開韓援成功在台發展例子之後，愈來愈多韓國女孩爭相來台發展，現在不僅棒球，還有籃球與排球的市場，但因為語言不通，加上不熟悉球團作業，早期才透過中間人與黃男簽約。
只是在黃男真面目露出，事後女孩們因為怕影響到後續發展，只能盡量透過低調的方式快快解約，直到最後因廉世彬被性騷情節重大，才讓整起事件紙包不住火。接下來就等廉世彬與該名韓籍黃姓經紀人順利結束合約，才能讓她與樂天桃猿明年球季繼續合作愉快。
由於廉世彬在台灣的合約與樂天球團、台灣與韓國的經紀三方共有，於是才有上述她能否與樂天順利續約，關鍵是可不可以順利地解決與韓方合約到期的問題。其實之前本刊也曾報導，樂天韓援三本柱除了廉世彬之外的河智媛、禹洙漢也有類似難處。
韓三本柱 續約有障礙
河智媛、禹洙漢在台所屬的「無限夢想」公司總經理遇刺身亡，傳出公司內部陷入混亂，財務出現問題，一時之間若是沒人接手洽談續約問題，明年是否還能看見三本柱合體？當時傳出圈內另傳雖然有「中間人」試圖協助處理，不過牽涉複雜被形容是「燙手山芋」，目前進度也都還是不明。
回顧23歲的廉世彬在當啦啦隊之前，最大願望就是當發片歌手，但機會始終沒有等到，2024年被台灣經紀人相中，決定來台發展；她曾接受本刊專訪透露，當時接獲邀約，爸媽一度反對，就是擔心她遇到詐騙集團，但她不放棄，足足花了2週時間說服爸媽，才如願來台，而且誘因之一就是李多慧。
來台闖蕩 看齊李多慧
當年李多慧還在韓國起亞虎啦啦隊時，廉世彬經常看到她在球場上的魅力，後又看到李多慧來台發展成績亮眼，更堅決廉世彬想來台探測自己實力的想法。來台至今不到1年的時間，廉世彬以甜美外型深受粉絲喜愛，為了打拚出一番成績，今年4月剛來台的她，甚至犧牲自己休假的時間，創下連續8場沒有休息的紀錄，就是因為好友禹洙漢生病，她二話不說頂替上陣完成應援的任務。
廉世彬與河智媛、禹洙漢組成樂天韓援三本柱，今年3月官宣正式加入球團，甜美的外型立刻吸引廠商注意，3月8日記者會結束後，就已有工作找上門，創下韓籍啦啦隊來台僅1週就接到工作的紀錄。7月中旬，樂天三本柱廉世彬、河智媛、禹洙漢三人化身老闆娘，在大巨蛋開韓式料理快閃店活動，總營業額更破200萬元，成為樂天桃猿啦啦隊最吸金的成員代表；沒想到如今3人各自陷入合約障礙。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
