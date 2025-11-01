鏡爆頭條／同看演唱會共享1杯飲料 9m88、章廣辰10年情升格戀人
人氣歌手9m88出道以來就是緋聞絕緣體，自稱單身超過3年的她，如今爆出熱戀，對象是演出《舊金山美容院》的章廣辰。兩人以好友身分相處10年，進化成愛情；日前被目擊在周興哲演唱會上手勾手、肩碰肩，同喝一杯飲料，親密關係就此曝光。
曾獲得金曲獎提名最佳新人獎的9m88，以「靈魂歌姬」形象走紅，近來更在舒淇導演電影《女孩》和邱澤合作，唱片、電影雙棲的她，事業正要綻放異彩，愛情也跟著報到。9m88傳出和以《華燈初上》入圍金鐘獎最佳男配角獎的演員章廣辰打得火熱，且兩人約會的足跡遍布大台北。
周興哲助攻 親密互動
這段戀情會曝光，是因為9月底時，9m88和章廣辰低調去欣賞周興哲的演唱會，兩人坐在與一般民眾隔離的包廂裡，顯得較為放鬆，一坐下就是肩並肩的零距離緊貼，甚至有疑似勾手的行為，接著還同喝1杯飲料，你一口、我一口地不分彼此，旁人都能感受到他們之間觸電的頻率。
尤其在周興哲演唱〈摯友〉時，幾乎就是他們感情的寫照。因為9m88和章廣辰從大學畢業後就是好朋友，一路到現在，各自都經歷了幾段感情，才發現原來彼此「擁有無數交集，要丟棄太可惜」。2人就這樣依偎著好一陣子，直到共同友人到場才分開，裝作若無其事，但早就被看在眼裡；而2人的火花，也被民眾目睹現蹤台北知名酒吧，總之戀情就是藏不住。
拍MV配對 浪漫共舞
今年五月時，9m88和章廣辰一起去看藝術展，雖然沒有同框合照，但IG上同樣的作品照，卻洩露了些許愛苗。不管線上還是線下，好感情就這麼飄散而出。做為朋友相處10年，9m88透露，「大學畢業的那一天，我就認識章廣辰。」當時章廣辰去參加女生的畢業展，相談甚歡之下就保持聯絡，而真正變熟及開始有曖昧氛圍，還得回到2022年時，9m88跟著樂團落日飛車前往歐美巡演，章廣辰則擔任巡演的紀錄片導演和攝影，頻繁互動之下感情更加緊密。
巡演結束後，9m88就邀請章廣辰在她的新歌〈頭髮〉MV中飾演男主角，她化身洗頭小妹，戀上章廣辰飾演的明星客人，有不少臉紅心跳的對手戲；回顧當時的宣傳稿寫著：「其中一場9m88幻想與飾演偶像的章廣辰跳雙人舞的模樣，更是火花四射，宛如新螢幕CP般速配。」
「沒想到如此浪漫的戲碼背後卻暗藏趕下班的小故事，當時9m88原本做足心理準備，要與章廣辰來個浪漫之舞，結果在拍攝時鄰近收工階段，讓她決定加緊時間卯起來拍。」9m88笑說：「因為怕耽誤收工時間，跟他（章廣辰）拍對手戲時顧不了這麼多，乾脆卯起來抱住他、盯著他的眼睛，當下只想讓工作人員快點下班。」
章廣辰被劈 原諒3次
9m88言談中對章廣辰又虧又讚美，形容男生台上和台下的感覺大不相同，「他私底下像一個當兵阿伯的感覺，但一上戲進入演員狀態才發現他變更帥，而且很迷人！」對照現在的熱戀，也可見當時9m88的玩笑中，恐怕藏了想愛不敢愛的衝動。
9m88從出道開始，就是緋聞絕緣體，媒體也幾乎不會關心她的感情事。她曾有個遠距離男友，但聚少離多而分手，單身多年的她笑稱，「心死了很久。」出國沒豔遇、身邊沒對象，但不排斥跟圈內人交往，還開出擇偶條件「有禮貌、孝順、外型順眼」。回首竟和一直在身邊的章廣辰來電。
而章廣辰雖然面對媒體老是沉默，但其實問到戀情都會大方坦白，只是不透露對方身分。比如說2023年，章廣辰出席《此時此刻》記者會，就直接說自己已經失戀半年，還是被甩掉的，對象是個圈外女生；問及分手原因，章廣辰歸咎於自己，「我的問題比較多。」
再早之前，章廣辰還是劈腿受災戶，他曾有個模特兒前女友，交往期間卻被連續劈腿3次，還常常在工作場合中遇到「小王」、也就是前女友偷吃的對象，但他選擇原諒，「我們都是人，可能多少會遇到，或是自己也有這種念頭，所以這種事情是值得原諒的。」只是被戴綠帽還是留下了後遺症，章廣辰透露，交往對象的手機響起，他反而會刻意將手機翻面，不去看對方的訊息，甚至認為即使對方偷吃也沒關係，「只要我們能一起成長，而且愛對方就好。」
獲舒淇認可 合作邱澤
一個是歌手跨界演員，一個從男模轉戰戲劇，但9m88跟章廣辰對音樂都很有熱情。9m88會創作，也將感情訴諸於音樂；章廣辰則是直男文青，常認為自己講話沒哏，就乾脆不說，但十分關心社會議題，隨口就能聊起女權、小眾和對弱勢族群的關心，兩人也因此頻率相通。
2021年的電影《我沒有談的那場戀愛》打開9m88的演員路，片中她飾演個性灑脫又脆弱的黃小喵，展現真摯自然的情感層次；隨後，她陸續參與《愛情城事》《大濛》《女孩》等多部作品，題材橫跨愛情、成長與奇幻。
9m88從影以來最主要的角色就是舒淇導演的《女孩》中母親一角，她也跟著跑遍各國影展，被認為是代表作。片中她不時遭到邱澤家暴毆打，還有許多內心戲演出，生涯第四部電影就演出這麼重要的角色，可見舒淇有多看好她。
除了大銀幕，9m88也在影集與短劇中活躍，從《金曲世家》系列展現喜劇節奏，到《華燈初上》中短暫卻搶眼的客串，都讓人看見她在角色塑造上的靈活度與存在感；她更以主角身分主演《接招吧！製作人》，演藝重心正穩步延伸至戲劇領域。
M形禿纏身 長髮遮掩
章廣辰雖然個性低調，比較專注在內心世界，但10年來戲約不斷，還是時尚品牌寵兒，他和許光漢、張軒睿都是在演藝圈一起打拚的好夥伴，有革命情感。章廣辰曾以《華燈初上》獲提名第57屆金鐘獎最佳男配角，今年則在TVBS劇集《舊金山美容院》中，和楊晴、楊銘威飾演早餐集團3姐弟，3人在劇中互相競爭，關係水火不容。
為了演好角色，章廣辰超焦慮，竟然在拍戲途中大量掉髮，才30出頭的他出現M形禿，索性留長了頭髮試圖掩蓋，好在最近靠著生髮水，讓頭髮慢慢長了回來。不知情的旁人都好奇章廣辰對髮型的選擇，但也就是因為他對專業的在乎，才會讓身心靈都受到劇烈的影響；如今戲已殺青，事業跟愛情也雙軌並進。
回應
對此本刊詢問9m88經紀人，她回應：「兩個人認識一百年了，不可能啦！不回應了，謝謝！」
更多鏡週刊報導
鏡爆頭條／被爆半夜私訊轟炸 「台大五姬」陳匡怡穿薄紗睡衣騷擾學長
鏡爆頭條／3千萬新家見證姐弟戀 陳銳、張景嵐同居試婚
其他人也在看
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 8 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 18 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 1 天前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...FTNN新聞網 ・ 1 天前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前