鏡爆頭條／同看演唱會共享1杯飲料 9m88、章廣辰10年情升格戀人

9m88（左）和章廣辰（右）曾合作拍MV，想不到當了10年好友的他們爆出熱戀。 （翻攝自9m88 IG）

人氣歌手9m88出道以來就是緋聞絕緣體，自稱單身超過3年的她，如今爆出熱戀，對象是演出《舊金山美容院》的章廣辰。兩人以好友身分相處10年，進化成愛情；日前被目擊在周興哲演唱會上手勾手、肩碰肩，同喝一杯飲料，親密關係就此曝光。

曾獲得金曲獎提名最佳新人獎的9m88，以「靈魂歌姬」形象走紅，近來更在舒淇導演電影《女孩》和邱澤合作，唱片、電影雙棲的她，事業正要綻放異彩，愛情也跟著報到。9m88傳出和以《華燈初上》入圍金鐘獎最佳男配角獎的演員章廣辰打得火熱，且兩人約會的足跡遍布大台北。

廣告 廣告

雖說只是配合雜誌主題，但9m88也不避諱公開發文，和章廣辰說些甜蜜話語。（翻攝自9m88 IG）

周興哲助攻 親密互動

這段戀情會曝光，是因為9月底時，9m88和章廣辰低調去欣賞周興哲的演唱會，兩人坐在與一般民眾隔離的包廂裡，顯得較為放鬆，一坐下就是肩並肩的零距離緊貼，甚至有疑似勾手的行為，接著還同喝1杯飲料，你一口、我一口地不分彼此，旁人都能感受到他們之間觸電的頻率。

章廣辰（右起）、9m88和許光漢是玩在一起的好朋友，台前幕後都有許多互動。（翻攝自章廣辰IG）

尤其在周興哲演唱〈摯友〉時，幾乎就是他們感情的寫照。因為9m88和章廣辰從大學畢業後就是好朋友，一路到現在，各自都經歷了幾段感情，才發現原來彼此「擁有無數交集，要丟棄太可惜」。2人就這樣依偎著好一陣子，直到共同友人到場才分開，裝作若無其事，但早就被看在眼裡；而2人的火花，也被民眾目睹現蹤台北知名酒吧，總之戀情就是藏不住。

9m88（右）邀請章廣辰（左）拍MV，過程中兩人有「臉紅心跳」的親密接觸。（爵士寶貝有限公司提供）

拍MV配對 浪漫共舞

今年五月時，9m88和章廣辰一起去看藝術展，雖然沒有同框合照，但IG上同樣的作品照，卻洩露了些許愛苗。不管線上還是線下，好感情就這麼飄散而出。做為朋友相處10年，9m88透露，「大學畢業的那一天，我就認識章廣辰。」當時章廣辰去參加女生的畢業展，相談甚歡之下就保持聯絡，而真正變熟及開始有曖昧氛圍，還得回到2022年時，9m88跟著樂團落日飛車前往歐美巡演，章廣辰則擔任巡演的紀錄片導演和攝影，頻繁互動之下感情更加緊密。

9m88（左）和章廣辰私下都玩在一起，今年5月時還秀出約會足跡。（翻攝自章廣辰IG）

巡演結束後，9m88就邀請章廣辰在她的新歌〈頭髮〉MV中飾演男主角，她化身洗頭小妹，戀上章廣辰飾演的明星客人，有不少臉紅心跳的對手戲；回顧當時的宣傳稿寫著：「其中一場9m88幻想與飾演偶像的章廣辰跳雙人舞的模樣，更是火花四射，宛如新螢幕CP般速配。」

章廣辰的IG中，秀出了和9m88一起參觀的設計展作品。（翻攝自章廣辰IG）

9m88也以拍攝同樣的作品和章廣辰呼應。 （翻攝自9m88 IG）

「沒想到如此浪漫的戲碼背後卻暗藏趕下班的小故事，當時9m88原本做足心理準備，要與章廣辰來個浪漫之舞，結果在拍攝時鄰近收工階段，讓她決定加緊時間卯起來拍。」9m88笑說：「因為怕耽誤收工時間，跟他（章廣辰）拍對手戲時顧不了這麼多，乾脆卯起來抱住他、盯著他的眼睛，當下只想讓工作人員快點下班。」

9m88（左）曾客串《華燈初上》，雖然是大牌雲集的戲，但她的IG只放了和章廣辰（右）的合照。（翻攝自9m88 IG）

章廣辰被劈 原諒3次

9m88言談中對章廣辰又虧又讚美，形容男生台上和台下的感覺大不相同，「他私底下像一個當兵阿伯的感覺，但一上戲進入演員狀態才發現他變更帥，而且很迷人！」對照現在的熱戀，也可見當時9m88的玩笑中，恐怕藏了想愛不敢愛的衝動。

章廣辰（右）是怪怪直男，和文青女神9m88（左）頻率相通，最近終於來電，爆出戀情。（翻攝自9m88 IG）

9m88從出道開始，就是緋聞絕緣體，媒體也幾乎不會關心她的感情事。她曾有個遠距離男友，但聚少離多而分手，單身多年的她笑稱，「心死了很久。」出國沒豔遇、身邊沒對象，但不排斥跟圈內人交往，還開出擇偶條件「有禮貌、孝順、外型順眼」。回首竟和一直在身邊的章廣辰來電。

9m88（左）拍MV為了早點收工，對手戲時卯起來緊貼著章廣辰（右），呈現浪漫畫面。（翻攝自9m88 IG）

而章廣辰雖然面對媒體老是沉默，但其實問到戀情都會大方坦白，只是不透露對方身分。比如說2023年，章廣辰出席《此時此刻》記者會，就直接說自己已經失戀半年，還是被甩掉的，對象是個圈外女生；問及分手原因，章廣辰歸咎於自己，「我的問題比較多。」

9m88（右一）發新專輯，好友許光漢（左二）及章廣辰（左三）合照為她宣傳，9m88還在同篇貼文的其他照片中寫著「剛戀愛」。（翻攝自9m88 IG）

再早之前，章廣辰還是劈腿受災戶，他曾有個模特兒前女友，交往期間卻被連續劈腿3次，還常常在工作場合中遇到「小王」、也就是前女友偷吃的對象，但他選擇原諒，「我們都是人，可能多少會遇到，或是自己也有這種念頭，所以這種事情是值得原諒的。」只是被戴綠帽還是留下了後遺症，章廣辰透露，交往對象的手機響起，他反而會刻意將手機翻面，不去看對方的訊息，甚至認為即使對方偷吃也沒關係，「只要我們能一起成長，而且愛對方就好。」

獲舒淇認可 合作邱澤

一個是歌手跨界演員，一個從男模轉戰戲劇，但9m88跟章廣辰對音樂都很有熱情。9m88會創作，也將感情訴諸於音樂；章廣辰則是直男文青，常認為自己講話沒哏，就乾脆不說，但十分關心社會議題，隨口就能聊起女權、小眾和對弱勢族群的關心，兩人也因此頻率相通。

章廣辰的IG視角出現9m88，謎樣地寫著「看看碎玻璃上閃爍的光」。（翻攝自章廣辰IG）

2021年的電影《我沒有談的那場戀愛》打開9m88的演員路，片中她飾演個性灑脫又脆弱的黃小喵，展現真摯自然的情感層次；隨後，她陸續參與《愛情城事》《大濛》《女孩》等多部作品，題材橫跨愛情、成長與奇幻。

9m88（左）和吳卓源（右）都是同期歌手，被視為下一梯隊的小天后；但吳卓源鬧出緋聞，形象跌落谷底，還在努力中。（翻攝自吳卓源IG）

9m88從影以來最主要的角色就是舒淇導演的《女孩》中母親一角，她也跟著跑遍各國影展，被認為是代表作。片中她不時遭到邱澤家暴毆打，還有許多內心戲演出，生涯第四部電影就演出這麼重要的角色，可見舒淇有多看好她。

m88（左）和吳卓源（右）都是同期歌手，被視為下一梯隊的小天后；但吳卓源鬧出緋聞，形象跌落谷底，還在努力中。（翻攝自吳卓源IG）

除了大銀幕，9m88也在影集與短劇中活躍，從《金曲世家》系列展現喜劇節奏，到《華燈初上》中短暫卻搶眼的客串，都讓人看見她在角色塑造上的靈活度與存在感；她更以主角身分主演《接招吧！製作人》，演藝重心正穩步延伸至戲劇領域。

章廣辰從男模轉戰戲劇，同時也是時尚寵兒，曾為內褲品牌代言秀出結實六塊肌。（翻攝自章廣辰IG）

M形禿纏身 長髮遮掩

章廣辰雖然個性低調，比較專注在內心世界，但10年來戲約不斷，還是時尚品牌寵兒，他和許光漢、張軒睿都是在演藝圈一起打拚的好夥伴，有革命情感。章廣辰曾以《華燈初上》獲提名第57屆金鐘獎最佳男配角，今年則在TVBS劇集《舊金山美容院》中，和楊晴、楊銘威飾演早餐集團3姐弟，3人在劇中互相競爭，關係水火不容。

章廣辰（右）曾以《華燈初上》入圍金鐘獎最佳男配角，首次以演技獲得肯定。中為朵拉、左為楊祐寧。

為了演好角色，章廣辰超焦慮，竟然在拍戲途中大量掉髮，才30出頭的他出現M形禿，索性留長了頭髮試圖掩蓋，好在最近靠著生髮水，讓頭髮慢慢長了回來。不知情的旁人都好奇章廣辰對髮型的選擇，但也就是因為他對專業的在乎，才會讓身心靈都受到劇烈的影響；如今戲已殺青，事業跟愛情也雙軌並進。

章廣辰（左）為了新劇《舊金山美容院》，竟然壓力大到掉髮。中為連晨翔、右為方志友。（TVBS提供）

回應

對此本刊詢問9m88經紀人，她回應：「兩個人認識一百年了，不可能啦！不回應了，謝謝！」

更多鏡週刊報導

鏡爆頭條／被爆半夜私訊轟炸 「台大五姬」陳匡怡穿薄紗睡衣騷擾學長

鏡爆頭條／3千萬新家見證姐弟戀 陳銳、張景嵐同居試婚