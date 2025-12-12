鏡爆頭條／吵到老婆回娘家痛哭 揭棒棒堂小煜婚變內幕

棒棒堂小煜（左二）10月才在金鐘獎舞台上對兒子感性發言，沒想到當時他已和老婆離婚。左起為朵拉、敖犬與威廉。（三立提供）

「棒棒堂」最近像中了翻車詛咒，接連閃兵、不倫，導致演藝事業集體重挫。原以為風暴應該告一段落，怎料如今連平時形象最顧家、最暖男的小煜（楊奇煜）也爆婚變。小煜8日突然宣布9月已和結婚5年的老婆言言和平離婚，但本刊先前就接獲消息，兩人真正離婚主因除了照顧小孩的壓力，還有遭疑愛玩「越界」，導致當初感動眾人的甜蜜婚姻，悄悄劃下休止符，言言甚至因小煜的公眾人物身分簽了保密協議。

小煜和言言結婚5年，陸續生下2個兒子。（翻攝自小煜IG）

楊煜（楊奇煜）自《模范棒棒堂》出道後，一直低調耕耘演藝圈，近年反倒靠音樂劇與實境節目闖出新天地，今年還一口氣以《來吧！哪裡怕》《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘獎，最後與棒棒堂兄弟一起把主持人獎座抱回家。小煜在台上哽咽獻給大兒子的那段話，「你長大得比較慢，我永遠陪你。」感動全場，許多觀眾都被他溫柔的父愛感動，殊不知台下的一家天倫早已悄悄變質。

育兒費心力 越界流言擊垮

言言懷第一胎時，小煜也開心在社群公布懷孕喜訊。（翻攝自小煜IG）

2020年時，小煜喊出：「我是她的人，她是我的女王！」霸氣娶回小7歲的護理師老婆言言，沒想到這句愛的宣言在為了病兒奔波、夫妻倆5年來幾乎全年無休的情況下走味，再堅強的感情也敵不過日復一日的壓力，加上親友之間開始傳出小煜愛玩、甚至可能「越界」的流言，原本溫柔體貼的言言終於心力交瘁，決定離婚。

小煜婚後成為二寶爸，但大兒子因為身心疾病，讓他壓力頗大。（翻攝自小煜IG）

回顧40歲的小煜與言言結婚5年，育有2個兒子。雖然一家四口和樂融融，但2個孩子出生後便接連面臨健康狀況，大兒子患有蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎，還要接受身心、職能、音樂等多項早療課程。當時小煜曾公開透露，他所有的排練與工作都被小孩的治療時間表綁死，「小朋友的課程優先，剩下的才是我能工作的時間。」

言言懷孕時，曾和小煜一起拍性感孕婦寫真。（翻攝自小煜IG）

今年5月，因棒棒堂合體而非常忙碌的小煜透露，雖然常「一打二」的言言自嘲是單親媽媽，但私下有幫他暖心打氣；言言也說會把家裡照顧好，要小煜放心去忙工作。但據悉，兩人婚後多次為家庭、育兒與工作爭吵，甚至因雙方都有產後憂鬱而衝動提過「離婚」兩字。

言言11月11日到郊外咖啡廳打卡，還頗有意味地寫道「光棍節快樂」。（翻攝自言言IG）

酒後說溜嘴 蒜皮小事互罵

去年某次爭吵，言言一氣之下離家，小煜氣頭上也不追問，隔天才知道失聯的她，回娘家哭了一整夜；就連為了誰去後車廂拿嬰兒推車，也能吵到說離就離，「雙方脾氣都超大，開始互飆互罵。」原本兩人以為只是過渡期，不料這成了婚姻破裂的真正開端。

2021年1月，小煜的大兒子出生，小煜分享一家三口合照。（翻攝自小煜IG）

知情人士透露，約3個月前，兩人正式簽字離婚。為了保護小孩，也因小煜身為公眾人物，言言甚至簽了保密協議。言言本想就範、保持沉默，專心照顧孩子，但沒想到某次酒局上，反而是喝得微醺的小煜，一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才逐漸傳出。

讓外界最驚訝的是，小煜今年10月受訪時，談到妻子看到他發表金鐘感言時很感動，還說「老婆很辛苦。」他描述一家人雖然累，但看到孩子的笑容就覺得幸福。如今看來，那些話更像是一段即將結束的關係，最後努力維持的表面平靜。

小煜當人父後，不時在社群記錄照顧孩子的過程。（翻攝自小煜IG）

離婚已分居 曾誇老婆變了

再早之前，2022年時小煜曾告白看到老婆言言對於家庭無微不至的照顧，笑說真的是賭對了，「每一場婚姻都是一個賭，因為有很多人在結婚之後會變，我老婆也變了，她變得更好。」至於剛結婚的2020年，小煜曾分享，「我覺得夫妻關係要好，默契很重要。細心觀察對方的情緒反應、適時配合，就可以減少很多紛爭。」結果如今也跟言言走不下去。

小煜老婆言言近來的社群動態，已鮮少出現小煜身影。（翻攝自言言IG）

看似低調的小煜，婚姻風波的後勁恐怕才要開始。據悉，離婚後的小煜雖然依舊全心陪伴兩子，不過小煜他媽才是主要的照顧者，自己外出工作時，阿嬤會幫忙帶好孫子，至於言言則已搬出小煜家了。

回顧兩人相識過程，言言外型亮麗，個性溫柔爽朗。兩人交往期間，小煜的爺爺、奶奶相繼離世，她一直陪在身旁協助照顧，讓小煜深受感動，認定言言是「天命真女」，自知異性緣好的他才收山結婚。

言言身材姣好，時常在社群分享美照。（翻攝自言言IG）

戀情疑重疊 床照曾遭外流

當時小煜工作不算順遂，偶有客串與主持，但收入以經營髮廊為主。言言一路陪著他度過低潮，現在這段婚姻卻熄燈。更讓外界震驚的是，過去小煜以「最懂得保持邊界感的已婚男藝人」聞名，現在令人對這個封號充滿疑問。

小煜（左）與張景嵐（右）熱戀時，還曾為她的寫真書站台。

畢竟小煜上節目時，總會大方地說：「所有女生我都當妹妹。」遇到女星或女工作人員加 IG ，也只會按個讚，避免造成誤會。若拍戲時與女演員成為好朋友，小煜也會帶老婆參加聚會或選在對方家人也出席的場合，強調「距離最重要」。

小煜和黒澀會美眉Mika的床照曾經被外流。（翻攝自網路）

只是回顧小煜過往的情史，從最一開始《模范棒棒堂》時期就相當受到女生歡迎，2007年，《我愛黑澀會》的美眉Mika貼出與小煜的親密床照，引起熱議，照片中的她向男方熱情獻吻，而小煜則眼神迷濛地任由她趴在身上玩自拍。

小煜多年前和張景嵐交往時，被爆仍與前女友Teresa糾纏。（Live.me提供）

不僅如此，小煜還曾傳出與小蠻交往期間和其他女生搞曖昧，兩人因此分手。2016年，小煜和張景嵐則被拍到在新北淡水約會，女方甚至返回男方家過夜，當時有人爆料小煜是在與前女友Teresa仍在交往時劈腿張景嵐。

合體遭喊卡 閃兵不倫連爆

小煜（右二）參與的實境節目《不在我的世界當勇者》，今年也入圍金鐘獎。（翻攝自小煜IG）

除了小煜個人的婚變，棒棒堂近年運勢宛如雲霄飛車，忽高忽低，威廉、小杰接連爆出閃兵，王子則因捲入粿粿婚姻風波，形象重創。原本《來吧！哪裡怕》第二季敲定開拍，甚至錄了部分內容，卻因威廉捲入閃兵被逮，錄影被迫喊卡。6人原本談好的新北耶誕城演出，也經歷起死回生後再度取消。

小煜（左）近年積極參與音樂劇，明年他演出的《生命中最美好的5分鐘》將開始巡迴。

好不容易得到金鐘獎把士氣拉回來，團員們以為終於能重振旗鼓，怎料短短4天後，小杰也因偽造病歷閃兵被上銬帶走，粉絲原本期待明年的演唱會與節目的第2季，如今只能無奈接受團體活動再次停擺。近日小煜出席音樂劇《生命中最美好的5分鐘》活動時，被問到小杰遭拘提，他臉色凝重地說：「一開始很震驚，最後是遺憾。」

棒棒堂因為接連鬧出各種風波，要再合體恐怕難上加難。

對此，小煜強調事前完全不知道小杰花30萬元閃兵，而棒棒堂合體的計畫早在威廉事件爆發後就全數暫停，「我們本來就是為了節目聚在一起，後面目前沒有計畫。」小杰雖已承認花錢逃避兵役，並在發文中坦言年少失慮，已被正式起訴，至此，威廉、小杰捲入閃兵案、王子因不倫戀停工，如今小煜爆出離婚，一個接一個出狀況，整個棒棒堂的未來再次陷入陰影。

