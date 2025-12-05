鏡爆頭條／夏天倫爭產風波未平又濺血 名媛界大S黃廉盈：騙我還3億離婚

人在韓國遊學的黃廉盈，家中十幾個名牌包、保時捷電動車和數十萬元現金被扣押。（翻攝自黃廉盈IG）

「名媛界大S」黃廉盈上週遭「夜店大亨」前夫夏天倫以假扣押的名義，取走家中的名牌包、電動車與現金，雙方再度開撕。對此黃廉盈接受本刊獨家專訪，透露4年前離婚時自己返還11間房產（估值3億元）淨身出戶之外，原本講好家人撫養費用她不需負擔，如今卻被回頭討錢，連水電費也要付，痛罵夏天倫完全是「吃人夠夠」；此外，夏天倫竟在上週日突然被預謀的歹徒襲擊，不免讓人聯想是否和最近紛爭有關。

夏天倫上週以假扣押名義直闖黃廉盈家中，扣了大約十個香奈兒、愛馬仕名牌包和保時捷電動車，及現金幾十萬元，人在韓國遊學的黃廉盈，得知後氣憤在社群發限動，爆料夏天倫向她索取1千4百萬元高額撫養費一事，「假扣押還要包裝成是為了家人，被起訴的都是他做這些手段真的很噁心，詆毀我外遇，自己外遇為什麼不說，自己用毒品從三樓跳下來為什麼不說，缺錢要說啊！」

黃廉盈家中財物無預警遭扣押，她氣得發限動，嗆夏天倫索取1,400萬元高額撫養費。（翻攝自黃廉盈IG）

紅包案沒證據 不起訴

對此，夏天倫大動作開記者會，提供假扣押影片、照片、法院裁定、扣押命令等內容，直言前妻黃廉盈除了鬼扯之外，還不斷在網路上炫富，認為對方過得這麼好，應該要把錢還給家人，希望可以修復家人的心靈。他表示，離婚這些年來前妻完全沒有照顧家人，還在他們離婚的三個月後偷走了總共220萬元的紅包，家裡保險箱也被偷走，指控黃廉盈把不當得利的假扣押說是撫養費，讓他忍無可忍才會出面澄清。

夏天倫召開記者會，控訴黃廉盈完全沒有照顧家人，還在離婚後偷走了家人220萬元的紅包。

但夏天倫直到去年9月才正式提告紅包一案，明顯超過告訴乃論6個月的時效，只是現場沒有監視影像，也查無任何提款或轉帳紀錄，缺乏能支持指控的旁證，連確切遺失時間都無法釐清，檢方認定無法證明黃廉盈涉有竊盜或侵占犯行，已判不起訴。

夏天倫被歹徒攻擊後送醫，在社群po出自己比中指的照片。（翻攝自夏天倫IG）

就在夏天倫開完記者會沒幾天，上週日傍晚，他和女友在台北松山運動完準備開車離開時，竟遭二名男子用利器及辣椒水攻擊，夏天倫和女友被噴得眼睛腫痛，因此都未能看清犯嫌樣貌；而警方當晚就在案發地附近發現其中一名犯嫌，當場將其帶回調查，過程中查扣尖刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，正持續釐清案情並追查其餘共犯。

夏天倫（左）11月30日晚間突遭歹徒噴辣椒水，又拿利器攻擊。（翻攝自鏡新聞）

水電費不放過 想要錢

黃廉盈過去經常在社群po出跟小孩的天倫照，一直給人時尚貴婦形象。（翻攝自黃廉盈IG）

對於夏天倫莫名遭到攻擊，黃廉盈表示朋友有傳新聞給她看，但也不清楚為何夏天倫會被盯上。對於財產被假扣押，黃廉盈無奈又氣憤表示，4年前為了快速離婚，答應夏天倫把她名下的婚內財產歸還，反正之後都會是家人的，且夏天倫表示自己不會給贍養費，所以她也無須負擔撫養，於是黃廉盈將婚後夫家寄在她名下的10間台北房產、1間台中房產，還有約千萬元現金，全部歸還。

黃廉盈（右二）曾有「名媛界大S」之稱，經常在貴婦趴中看到她的身影。左起為楊秀蓉、關穎、穆熙妍。（翻攝自黃廉盈IG）

黃廉盈說，甚至在離婚後，夏家也是各種要錢，要求她把所有帳戶和保險相關的錢全部轉回，匯款紀錄她都有留存，黃廉盈不滿說：「我要是貪心，根本可以打離婚官司，結果現在反而被抹黑，當初騙我淨身出戶，現在看我過得不錯，轉頭跟我要誇張的1千4百萬元撫養費，連他家水電費都有我的份，列了各種名目和細項，口口聲聲在那邊說為了家人，實際上就是個人私心要錢。」

黃廉盈被夏天倫指控竊盜、不當得利等都已被判不起訴處分。（翻攝自黃廉盈IG）

但夏天倫的律師指出，假扣押的部分是針對紅包錢的部分，發現她有將名下房產設定高額的抵押權5千萬元給自己的父親，所以才藉此說服法院，說她有脫產之疑，進行所謂的假扣押。黃廉盈回應：「他先對我的經紀公司薪資和戶頭進行假扣押，但是這些金額沒有高於他想要的金額，就接著扣其他不動產，因為我在出事情都沒有什麼工作，我爸有借了我一筆錢，才把房子抵押給我爸。如果要脫產，我會連車子什麼都一起過戶，家裡也不會擺那麼多東西給他搬。」

黃廉盈不滿指控夏天倫曾外遇、吸毒，連水電費都算在撫養費裡。（翻攝自黃廉盈IG）

開公司收入豐 被攻擊

夏天倫（右）是縱橫夜店的傳奇人物，在台北市信義區創立多間知名夜店。（翻攝自夏天倫IG）

夏天倫曾指控離婚前，黃廉盈就在外面交男友，長期不返家以及動了若干整形手術，他除了手握許多錄音檔證據，也曾找徵信社。對此，在黃廉盈提告後，檢察官已經認定男方涉公然侮辱、誹謗罪，從重以誹謗罪起訴。黃廉盈無奈說：「他已經被起訴了還是持續在扯，離婚後我收入原本挺好，都是全部有繳稅紀錄的，根本不是他在那邊帶風向說我被人家養什麼的。離婚我會拋棄財產分配也是因為我有工作，有自己的飾品公司可以生活。是直到他攻擊我、存心要毁掉我之後，收入才遞減。」

去年夏天倫突然在社群上指控黃廉盈偷走家人紅包。（翻攝自夏天倫Threads）

黃廉盈（右）和夏天倫鬧離婚時，父親（左）也曾出面調解。（翻攝自黃廉盈IG）

去年8月，夏天倫在社群平台展開長篇系列爆料，由徵信社提供的「線索」與「蒐證」成為他「開撕」前妻的重要依據。他在多篇貼文中點名「光頭男」，暗示黃廉盈在婚姻期間以及離婚後曾與該男會面、親密互動，甚至曾帶對方進出住家、夜店、聚會。夏天倫更說自己有錄音，內容涉及兩人對話暗示不再只是朋友，並以此作為婚變與離婚的根本原因。

夏天倫和黃廉盈的離婚協議上並沒有寫清楚黃廉盈不需要付撫養費，導致她淨身出戶後被夏天倫獅子大開口。（翻攝自夏天倫Threads）

家人捐出長髮 遭打臉

網友翻出2019年夏天倫po家人捐髮照，卻在離婚後指控是被黃廉盈逼迫。（翻攝自Threads）

當時夏天倫接受本刊專訪直言：「我忙著事業、疫情期間領導公司，父親得癌症後來去世，注意力分散時，她（黃廉盈）沒在我最困難時挺我，反而在外黏巴達；她（黃廉盈）男朋友跟她同姓，離婚前半年左右交往的，因為她還不確定對方是否只是跟她玩玩，所以不回家也不敢離婚。」

夏天倫指控黃廉盈離婚前就不回家，還po出前岳父寫給黃廉盈的信。（翻攝自夏天倫Threads）

夏天倫不僅質疑黃廉盈的人格，還批評她刻意營造「好家長」形象，在需要曝光或洽談代言合作時才出現，但平日卻疏於照顧家庭。去年，夏天倫還曾爆料黃廉盈為了自己的形象，刻意帶著家人剪掉長髮捐給癌症病童，認為這都是因為她是一個自戀的家長，卻被網友搜出夏天倫當年的社群發文，寫著是家人自己上網查到資料，主動想要捐出去，沒想到離婚後卻回頭網暴前妻利用家人。

金童玉女愛情 成追憶

夏天倫（左）和黃廉盈（中）過去經常一同出席時尚場合。右為唐禹哲。（翻攝自黃廉盈IG）

黃廉盈表示，自己手上其實有很多影片、照片，只是基於家人的關係一直沒有拿出來過，「離婚後我確實有交男友，但他卻造謠我外遇，直到現在他都拿不出證據。」黃廉盈如今已委託律師申請解除假扣押，控訴夏天倫吃人夠夠，又要錢又要誹謗，還要拖家人上法庭，鬧了這麼久，只希望能靠司法讓一切盡快落幕。

回顧黃廉盈與夏天倫彷彿金童玉女的愛情故事，她曾在社群分享結識前夫的經過，自己19歲在台中念書時認識對方，大學畢業後再度相遇，22歲時未婚懷孕、隔年結婚。

夏天倫和黃廉盈離婚後，主要由他負責照顧二個小孩。（翻攝自夏天倫IG）

曾有專訪敘述，「黃廉盈回憶起一次深夜裡，精力耗盡的她，自卑地向老公說，不知道自己的價值是什麼。而老公的真情告白，讓一整天身心俱疲的她感動不已～他（夏天倫）說：『妳讓一個冰冷的房子變成家，這是全世界最困難、最偉大的工作！』這句話對她來說，真的是莫大的肯定，老公的貼心和鼓勵，也讓她從疲累失落中走出來，找到自己身為人妻的偉大和價值！」對照如今景況看來相當殘酷。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

