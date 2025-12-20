鏡爆頭條／年過47歲無緋聞 楊宗緯身邊有男童喊他爸

12/5 17：09，楊宗緯（右）出現在自家的社區大廳，與街坊鄰居互動熱切，更有爆料指他身邊經常跟著一名喊他「阿爸」的學齡前小男孩。

47歲的楊宗緯歷來幾無緋聞，對於感情與私生活也極低調。本刊日前接獲消息，聲稱楊宗緯身邊有名3、4歲大的男孩，除了與他互動充滿童趣，輪廓也彼此激似，甚至曾聽過小朋友叫他「阿爸！」由於近年楊宗緯多半時間都在中國大陸發展，所以圈內毫無聽說他的近況，尤其男孩又擁有一張混血臉孔，更令看過的民眾覺得既驚喜又很可愛。

自從楊宗緯把演藝事業重心放在中國大陸後，在台灣關於私生活方面也幾無傳言。不過本刊近來聽到楊宗緯生活周遭的知情人士透露，他的身邊經常跟著一名學齡前的男孩，而且互動充滿了天倫氛圍，加上彼此神韻極為雷同，更帶有些許的混血風味，於是該名神祕小童的真實身分引發了各種想像。

混血臉男孩 出現楊家

12月5日的傍晚，本刊直擊楊宗緯出現在自家的社區大廳，看來民眾緣頗好的他，身為社區主委，身邊跟著一群婆婆媽媽在那邊討論今年的耶誕節布置。全程笑容可掬的楊宗緯，貌似十分投入，事必躬親的他裡裡外外開講，似乎符合之前傳說住家社區確實有一定人數是「挺楊派」的說法。

楊宗緯一陣進進出出之後，又跟著他的擁護者與保全計畫要裝飾車道旁的欄杆，比如拿色彩燈泡來點綴之類的，總之充滿了節慶儀式感。前前後後在大廳待了15分鐘左右，楊宗緯才上樓，或許因為當天人多嘴雜，所以傳言中他身旁的男孩並未出現。

11/30 17：55，根據看過楊宗緯身邊小男孩（左）的讀者透露，他生了一張混血的臉孔，而且輪廓彼此激似。（為保護當事人已變裝處理）

17：13，楊宗緯（右）在社區大廳跟鄰居們討論耶誕節的應景裝飾，聽說他在該社區很有長輩緣。

不過往回找到11月30日傍晚的畫面，本刊直擊兩名年長的婦人帶著一名眉宇間有混血風味的男孩現身楊宗緯家的門口，據線民確認就是經常出現在他身邊的那個小朋友！雖然沒有同框，不過關於楊宗緯與男孩之間的傳說，可見並非是空穴來風。

回顧楊宗緯的早期訪談，他透露一直都計畫25歲能夠成家，然後當個年輕的爸爸；未來最幸福的一件事，就是能跟孩子一起進行各種活動，包括上夜店，或者是被誤認為是自己孩子的哥哥，更能令他開心。說出上述這番話的時候，楊宗緯已經29歲了。

17：16，楊宗緯（左）身為社區主委，跟一派挺他的人相處融洽，看起來也很投入相關事務。

17：27，在社區大廳聊了大概15分鐘，楊宗緯才回自己的家，有在處理鄰里之間的大小事。

當時楊宗緯還說對於婚姻抱持著「隨緣不強求」的態度，所以還沒有對象的他加上又已過了25歲，只好暫停所有想像。婚姻觀務實的楊宗緯，認為婚姻是兩個人需要一起經營的共同課題，由於涉及長久的未來，雙方要很踏實的走每一步，平實地享受兩人世界，而不是只沉溺在戀愛的甜蜜裡，「若真的發現不合適，離婚也可以是對彼此最好的決定與結果。」

對岸早賺翻 定居廈門

近來因為與楊宗緯同期出道的蕭敬騰，發展平步青雲，擁名車住豪宅，成了金曲歌王也當選秀節目導師，更娶回交往多年的經紀人Summer，於是有人好奇：「請問楊宗緯為何會輸得這麼慘？到底問題出在哪？」結果網友打臉，他只是默默移到中國大陸經營，「人家在對岸賺翻了。」由此聽來楊宗緯真要悄悄地成家，或是終於完成年輕時當爸爸的想望，也是很有實力的。

楊宗緯多在中國大陸演出，把演藝事業重心放在對岸的他，被外界指是在默默地賺。（翻攝自微博）

出席橫店演出的楊宗緯（中）受到當地粉絲的歡迎，可見在對岸耕耘得有聲有色。（翻攝自橫店影視城官方微博）

楊宗緯（左）睽違多年登上陸綜《聲生不息》，粉絲更因此期待他有新專輯推出。右起張杰、張韶涵、張信哲、莫文蔚。（翻攝自聲生不息寶島季微博）

之前楊宗緯曾談過自己的擇偶條件，「一個女生只要是認真，對於家人與另一半很好又不愛計較」，聽來相對簡單，但根據他最新透露的近況是定居在中國大陸廈門，住處約60.5坪，並且直誇廈門的環境怡人，租金便宜，生活沒壓力，喊話大家搬去廈門生活的他，被調侃像是「廈門城市推廣大使。」

演唱會嘉賓 讚他會撩

檯面上最新寫到楊宗緯的花邊新聞，得回到2019年，當時中國大陸女歌手黃齡，被外界點名為楊宗緯的緋聞對象。女方被問到時的回應是，網路怎麼寫她都覺得無妨，但也直言楊宗緯個性偏好獨處，彼此偶爾見面相處就很自在。

中國大陸歌手黃齡（右）的緋聞男友是楊宗緯（左），她透露兩人會一起旅行、吃素食，還會分享健身心得。（翻攝自微博）

此外，兩人私下會相約郊遊、吃素食、交流健身心得。楊宗緯巡演時，黃齡更6度擔任嘉賓，合作默契十足。她形容楊宗緯的嗓音「很會撩」，私下則是個環保又貼心的人，從認真做垃圾分類、突遇下雨替她買傘，到搭機時細心打包行李、紳士地關心喝水與否，處處展現暖男一面，直呼「可以當很好的閨密」。

楊宗緯參加陸綜《甜蜜的任務》，分享較少在螢光幕前曝光的一面，包括音樂歷程與近況。（翻攝自甜蜜的任務微博）

發出旅遊照的楊宗緯，曾分享在中國大陸定居的逸事，還被稱是推廣大使。（翻攝自楊宗緯微博）

至於是否符合心中理想型，黃齡坦言楊宗緯優點很多、也很勵志，但因他偏好獨處，若要找男友仍希望能多些陪伴，不過也打趣補充，他傳訊息不會已讀不回，「這點就證明他喜歡女生。」黃齡之所以這麼說，恐怕也是跟歷史新聞有關。

玩交友軟體 不予回應

再往前到2014年，當時適逢楊宗緯36歲生日，他被《中國時報》報導歷來的感情生活一向低調，公開緋聞僅止於參加《超級星光大道》時期的戰友李宣榕。圈內卻傳出匿名爆料，指稱「某苦情選秀歌手」在北京宣傳期間，疑似透過同志交友軟體以假照片約會，引發網友熱議，並將矛頭指向楊宗緯，甚至以其成名曲〈洋蔥〉作為影射線索。

楊宗緯（中）探班乾媽白冰冰（右）和陽帆（左）主持的《超級冰冰秀》，在被爆是惡鄰時，白冰冰幫他說話，讚他低調又客氣。（民視提供）

楊宗緯除了在微博否認自己是惡鄰，還貼出游毓蘭幫他說話的文章。（翻攝自楊宗緯微博）

不過，楊宗緯當時所屬「天浩盛世」顧問姚謙出面澄清，直言「應該不是他」，也認為網路假消息過多，可信度不高。對此，天浩老闆周浩僅低調表示「不知道」，未正面回應相關揣測。不僅如此，楊宗緯之前也跟盧學叡傳過，兩人曾為同居室友，但後來斷聯，甚至不在《超級星光大道》的群組裡，由此也可知他的社交重心已經逐漸西移。

當主委惹議 曾槓青峰

日前本刊則曾報導，楊宗緯在住家社區評價兩極，於新北市林口置產的他，因演唱會意外自舞台摔落受傷骨折返台休養，當選社區管委會主委，卻因此捲入一連串鄰里爭議。住戶向本刊投訴，楊宗緯一家長期製造困擾，包含家人破壞停車場感應器卻未善後、遇到機械停車位故障選擇無視離開，以及在梯廳堆放大量私人物品，占用公共空間卻屢勸不聽。

周定緯（右）、楊宗緯（中）、潘裕文（左）從星光一班畢業，之後傳出楊宗緯不在戰友們的群組裡。

當時報導一出，楊宗緯除了強烈回擊之外，也被細數了出道以來的爭議，比如最早可追溯至2007年參加《超級星光大道》爆紅後，隨即捲入偽造證件、謊報年齡風波。他當時坦承出生年與對外所宣稱的不符，為此退賽並公開道歉，後續更因涉及偽造身分證影本等問題，遭檢方處分緩起訴並須履行社會服務。

之前楊宗緯在微博發文，被外界看出來是在針對吳青峰而遭炎上，當時他們因為〈啊默契〉的版權把衝突搬上檯面。（翻攝自楊宗緯微博）

2010年時，楊宗緯（左）與經紀人許安進（右）爆出合約糾紛。（翻攝自TVBS）

出道初期楊宗緯也曾與經紀人爆發合約糾紛，演藝工作一度受影響。之後在海外演出方面，他曾因演唱會遲到近2小時、全程未對遲到致歉，且演出時間短、離場過久、忘詞與清唱頻繁等狀況，引發觀眾列出「6大罪狀」痛批，甚至有人要求退票。

今年8月，楊宗緯（右二）演唱時跌落舞台，被攙扶出場、神情痛苦。（翻攝自微博）

除此之外，楊宗緯曾在社群發文「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。2020了，戲癮還這麼足啊？」該貼文發出後雖然隨即被秒刪，但充滿政治不正確的發言已經飄了出去，而且被認為是暗指與劉宇寧合作發表歌曲的吳青峰，立即引發網友對他表達不滿。就算事後楊宗緯對此解釋並無歧視意味，但對方鐵粉毫不買單。如今換成楊宗緯自己成為話題人物，種種事蹟也被一一回顧。

