鏡爆頭條／握裸體相擁同居王子證據 范姜彥豐 粿粿開打離婚大戰

范姜彥豐（左）、粿粿（右）曾以恩愛形象示眾，但婚姻早早埋下經濟分擔的裂痕，粿粿還外遇共同友人王子。

男星范姜彥豐驚天一爆指控前中信兄弟啦啦隊女神妻子粿粿外遇，對象是共同好友王子（邱勝翊），不倫戀瞬間在輿論炸開。本刊獨家掌握，范姜彥豐除了抓包粿粿跟自己分居之後，竟然住進了王子家，而且偷情的兩人不僅文字訊息、照片、影片的身心靈全方位不倫，還有裸體相擁證據；於是范姜彥豐不堪受辱，透過友人傳達獨家心聲，他痛批粿粿根本不愛小孩，整天都在玩不回家，根本沒盡到育兒的責任，現在又將孩子當籌碼。

范姜彥豐的驚天大爆料，掀起輿論一面倒的同情，尤其主角粿粿、王子都已經坦承犯錯，面對支離破碎的家庭，以及女方跌到谷底的事業，家醜外揚，沒有人是勝利者。最新消息，粿粿指責這段婚姻經濟重擔都是女方在扛，試圖將男方抹成吃軟飯的媽寶男，好像一切成了她合理偷吃的證據。

粿粿（左）友情幫忙王子（右）拍攝創立服飾品牌的廣告，想不到這套情侶衣如今成為偷情的證據。（翻攝自粿粿IG）

羅列罪狀 扯到孩子上

本刊細數從頭，粿粿作為人妻、人母的形象，嚴重被打擊。粿粿為了翻盤，掀出婚姻內的男方事跡作為補救。結果只是指控和范姜彥豐分擔經濟的不平衡，多項罪狀有：范姜要求1,200萬元不然就爆料、粿粿收入較高，家用都是女方支出、且連生產費都由自己支付。這些罪狀都有立場不同的原因，但最讓范姜忍無可忍的是竟然扯到孩子身上。

粿粿拍了影片試圖扳回一城，卻造成反效果。（翻攝自粿粿IG）

粿粿控范姜彥豐在孩子哭鬧時，起身只去戴了抗噪耳機就繼續工作看電視，完全沒有理小孩，讓她當場心寒，意指老公不關心孩子。友人回擊，粿粿長期不在家裡，整天跑出去玩，根本沒在顧孩子。范姜彥豐為了育兒推辭很多工作，就為了在家帶小孩，一個男主內、女主外的家務分工，如今變成粿粿意圖塑造出來的軟飯男，直言：「粿粿根本不愛孩子，卻拿孩子當籌碼！」

而且這些事情，范姜彥豐早就在節目上解釋過，他表示戴耳機只是為了降低音量，還是有在注意孩子情況。另外，女方出國時，孩子都是他全心照顧、幫小孩洗澡，甚至連他們一則介紹洗衣機的業配影片中，范姜透露自己已經學會了洗衣機的功能，也可證明家務都是男方在處理。

粿粿（前左）和王子（後左）的不倫美國行，牽扯許多同團藝人，簡廷芮（前右）、王品澔（後右）都被批是欺騙幫凶。（翻攝自粿粿IG）

協商離婚 被倒打一耙

戴耳機事件，專家也做出了解釋「當小孩只是需要用哭來消耗精力時，大人暫時戴上降噪耳機來穩定情緒，這本來就是被推廣的育兒法了。」「粿粿之所以不知道這件事，只表示粿粿根本沒在顧小孩，而且粿粿自己也在過去的節目中屢屢承認小孩是范姜在帶。」「如果范姜真的不愛小孩，那不可能3年來只有這一次耳機讓人提得出嘴。」

而雙方事業、家務上的分配，范姜彥豐也有話要說，粿粿認為范姜彥豐提出離婚和爆料，只是為了要錢，女方的確工作較多，但范姜彥豐來自牙醫世家，家底很豐厚，從頭到尾都不是為了要錢，只是為了贖回一點他曾付出的真心。因為粿粿和王子的行徑已經囂張到了極點。

王子和粿粿常常在社群上以假開玩笑、真曖昧的留言互動，如今都被扒出來不是在開玩笑。（翻攝自王子邱勝翊IG）

友人透露，3月中旬粿粿和王子從美國回來後態度丕變，於是范姜彥豐找上了徵信社幫忙，獲得了一刀斃命的外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到2人裸體擁抱的親密照等，都是鐵錚錚的事實。於法於理都站得住腳，已經可以直接提出離婚訴訟，但范姜彥豐不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。

不只是開玩笑，王子還對身為人妻的粿粿講出充滿性暗示的雙關語。（翻攝自粿粿IG）

想不到外遇被抓包的粿粿毫無道歉、反省之意，還刻意挑釁，在這個過程中，持續公開地和王子放閃，甚至搬入王子的豪宅中，避不見面3個多月，不聯絡、不溝通也不回家。且粿粿、王子這對不倫情侶，吃定范姜彥豐的事業並未如同他們一樣有知名度，也沒有媒體資源，一定不敢爆料，才能如此堂而皇之、根本不藏了。

王子無邊際感般的留言，讓人見識到這一對偷情男女的堂而皇之。

決心護子 咱們法院見

這一切至此，范姜彥豐忍無可忍，不僅照顧家庭的心意被扭曲，就連他最寶貝的孩子都能拿來說嘴，走投無路的他最後選擇了拍攝影片爆料，將婚變交予社會公評。

范姜彥豐為了孩子全力吞忍，但粿粿和王子行徑越來越囂張，讓他終於發影片昭告天下。（翻攝自范姜IG）

在粿粿外遇案，戲分頗多、常常出來講話的立達徵信社老闆謝智博，對於贍養費喬不攏，是否代表即將進入法律程序？他表示：「可能會有轉機」，意思是指夫妻倆即將坐下來談。謝智博稱：「畢竟沒有人想走到這一步，很多時候都是被旁邊喊燒的人推著走。」

在粿粿（中）的IG照片中，王子（左）有著巨大存在感。（翻攝自粿粿IG）

想不到卻在粿粿逃避錯誤的聲明下，徹底惹怒了范姜彥豐，他本來認為孩子的部分是最沒爭議的，所以不爭不吵，也在社群上呼籲「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑了。」展現他護子的決心。這幾天為了孩子保持低調，還在跟親哥哥商討怎麼解決，但粿粿斷了好聚好散這條路，讓他決心跟這位無緣的妻子法院見。

范姜彥豐（前左一）和王子（後左一）曾是好兄弟，想不到玩在一起還玩到兄弟的老婆，耶誕交換禮物，王子送的綠帽顯得很諷刺。（翻攝自粿粿IG）

在粿粿發出第2份聲明，也就是控訴婚姻經濟不平衡之前，本刊也獲得較爲友善女方的說法，消息人士指出，雖然范姜彥豐被認為是人生勝利組，有著超狂家世，父親、哥哥是牙醫、母親是日本選美皇后，自己則是台北醫學大學牙體技術學系，但一直有明星夢，於是一路從模特兒做到演員，但都還在努力中，「大家可以去看看，這幾年男方的工作有多少？」

今年３月粿粿（左二）與范姜彥豐（右二）帶著女兒，為王子（左一）與毛弟（右一）的簽唱會站台。（翻攝自粿粿IG）

髮廊慘賠 婚變引爆點

本刊統計，從2020年到2025年間統計，范姜彥豐演出了3部長篇影集、4部迷你劇集，但是都非主要角色。而粿粿從啦啦隊時期就打出了名號，婚後更是一部綜藝節目接著一部，且都是頗為吃力的外景節目、加上長時間的直播，兩相比較之下，兩人收入就出現了差距。

范姜彥豐（右）在還沒結婚前，是經紀公司的頭牌男模，也是精品愛用模特兒。左為王心恬。（翻攝自網路）

范姜彥豐擁高貴、優雅的氣質，時尚精品的邀約一直不斷，但和粿粿結婚後卻全部歸零。（翻攝自網路）

於是雙方的經濟分配成了婚姻崩毀的主因，其中范姜彥豐在2023年投資了髮廊，部分資金由粿粿出錢卻慘賠，是婚變的引爆點。才有范姜彥豐要求1,200萬元才離婚，而粿粿僅願賠償500萬元的說法。也就是因為金錢上的失衡，讓女方心生不滿，雖然完全無法合理化外遇的原因，但也可見這對夫妻的裂痕不是一時半刻所產生。

婚後粿粿致力於打造幸福家庭形象，接了不少相關合作，卻也親手毀滅這一切。（翻攝自粿粿IG）

從粿粿的道歉聲明中，也透露出了她想翻盤的心情，她說：「由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

王子（中）以共同好友的身分待在范姜彥豐（左）身邊，想不到還藏著搶人老婆的居心。右為粿粿。（翻攝自粿粿IG）

貼文肆虐 疑似買網軍

聲明避重就輕，讓兩性專家評論「都是外遇慣用的辯解之詞。」更認為粿粿犯了3個錯，包括倒果為因、自欺欺人、情分都沒了當然只能談錢等，一步錯步步錯的判斷。

粿粿發17分鐘影片，試圖將范姜彥豐抹成軟飯男，但很快范姜彥豐就發聲明澄清。（翻攝自范姜彥豐IG）

與此同時，網友還揪出粿粿疑似買網軍的動作，因為網路上出現了大批自稱是粿粿家人的帳號，千篇一律寫著：「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了出軌找理由」要為她洗白，而Dcard上也出現數篇譴責男方的討論貼文。在媒體、社群的鋪排下，這齣離婚大戰，才正要開打。

粿粿（前左二）曾是中信兄弟啦啦隊員，當時有女神的封號。（翻攝自粿粿IG）

