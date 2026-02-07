鏡爆頭條／祕戀藏不住 王心凌摸黑帶吳克群回香閨
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個月，本刊直擊兩人聚完餐後竟然同車，然後半夜一前一後回到王心凌家，直到凌晨都沒再看到吳克群離開。細數王心凌與吳克群的緋聞前後傳了長達19年，期間雖然彼此歷經各種風花雪月，如今終於被拍到決定性的約會畫面了。
去年9月，本刊接獲讀者揭露王心凌與吳克群於上海、台北甜蜜同進同出的直擊爆料。事後王心凌出席活動受訪時親口回應：「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶。」外界解讀是王心凌在發吳克群「好人卡」，不過私底下其實並沒有想像中的那麼簡單。
緋聞19年 一夜證實
1月28日晚上7點多，本刊直擊王心凌與吳克群搭著同一輛計程車，前往台北中山北路巷內某間網路評價還算高的日本料理餐廳。只見兩名男性友人出來迎接，戴著口罩的王心凌跟了其中一位進去，同樣戴著口罩的吳克群，則站在門口跟另一位友人小聊。
隨後吳克群脫下口罩跟那位友人性也進了餐廳。吃吃喝喝時間過了將近4個小時，都到了已經吃宵夜時段，4人終於用餐完畢。吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人一起離開。
花邊新聞傳了19年的王心凌與吳克群，就這樣孤男寡女同車，關係實在令人很有想像空間，而且到底要去哪裡單獨續攤，也很是讓人好奇；之所以去年兩人會被爆舊情復燃，一切也盡在不言中了。更加八卦的是，計程車就這樣一路開回了王心凌位於台北松山的豪宅。
只見時間已經到了隔天，也就是1月29日半夜零點左右，王心凌先快步咻地走進了家門，沒想到吳克群並沒有原車離開，反而跟著進了王家！直到凌晨都沒再見到他們的身影。一前一後的兩人都步伐輕快，未顯喝醉的狀態，要推說是吳克群酒後貼心且有紳士風度，單純護送「好朋友」安全回家，感覺也頗為牽強。
開舊愛模式 回家約會
當天這個畫面，不禁讓人回想起之前王心凌跟科技新貴舊愛藍蔚文，也曾被直擊同樣行程，可見換成了吳克群也是相同模式，帶回家好好相處。不過當時藍蔚文被寫說是跟王心凌已穩定交往，進展到同居階段，如今看來吳克群也算是喜獲類似待遇。
對照去年9月的報導，當時本刊接獲經常來往台北松山機場、上海虹橋國際機場的讀者爆料，說看到王心凌與吳克群一起現身機場，而且明顯看起來是私人行程，全程不僅同進同出，而且就算上了飛機也形影不離。八卦的是，根據機上乘客形容，就連王心凌只是去上個廁所，吳克群也要在旁貼心護駕，感覺得到男方的用心良苦，互動就跟情侶無異。
另外根據圈內消息，吳克群現在定居在中國大陸北京，王心凌主要還是待在台灣；不過只要王心凌飛到中國大陸工作，經常可以發現吳克群的身影。不僅如此，報導曝光之前，就有中國大陸網友時不時第一手掌握親眼所見的情報，比如曾發現王心凌與吳克群伴隨彼此甜蜜出遊，可見不只工作，私下也常相約碰面。
雖然王心凌、吳克群一直以來彼此熟悉，甚至對外曾以「姐弟」「姐妹」互稱，試圖淡化男女之間曖昧。但在本刊報導上線之後，對岸仍有網友記錄兩人行蹤，「國外逛街旅遊時被偶遇，畫面中同行的還有雙方的經紀人和助理，只是不同的是吳克群和王心凌走路時緊貼著，完全超出了朋友之間安全的社交範圍。」
蒐戀愛跡證 網友辦案
網友更指稱王心凌、吳克群走路時低頭交談，顯得親密十足的樣子，「反觀助理和經紀人之間都默契十足，替他們隔開留有單獨聊天的空間，將王心凌和吳克群簇擁在中間。甚至出行時的髮色都是同款金黃色，衣服也是同色系白色搭黑褲子，還一起逛了潮牌店，旁邊也沒有攝像頭（攝影鏡頭）錄製，可以很確定是私人行程，並不是一起合體錄製綜藝。」
更有熱心網友辦案，整理出時間軸顯示王心凌與吳克群在去年9月被本刊爆出重修舊好前後，仍然黏進黏出：包括2024年7月至2025年11月之間，兩人被目擊在泰國曼谷、日本富士山、銀座、義大利及香港等地，除了多次結伴出行，機場互動細節也被解讀為親密，包括吳克群主動幫王心凌拎行李、調整行李箱的拉桿等。
不僅如此，網友還發現兩人擁有同款項鍊、鞋子、背包掛件（如停產的兔子玩偶），甚至吳克群還使用王心凌代言、刻有Sweet Heart字樣的保溫杯。
求婚高跪姿 舞台對唱
回顧王心凌與吳克群若即若離的情愫，可以回到19年前，男方在宣傳時有向女方示好，但總是不了了之。到了2017年王心凌在中國大陸杭州舉辦「Cyndi wants! World tours 2017 王心凌世界巡迴演唱會」，兩人在台上合體成了最高調的宣示，雖然王心凌以「好友」的稱號介紹吳克群出場，但稱他是當晚的男主角，兩人首次在公開場合同唱〈NaNaNa〉，這首歌最早就是吳克群邀王心凌在他專輯中跨刀獻聲，也算是他們初期傳出緋聞時的代表作。
據悉，演唱時兩人的默契十足，連發可愛表情，吳克群更神來一筆單膝下跪，以求婚的高跪姿與王心凌對唱。當下王心凌在台上表示，吳克群現在單身，她也想祝福之類的；不過她話都沒講完，就聽到全場歌迷鼓譟大叫「在一起！在一起」。害羞到接不下話的王心凌，只能趕忙著下台換裝。留在台上的吳克群隨即表白認識王心凌那麼久，一直覺得她是個非常善良的好女孩，要大家和他一起把自己的拿手歌曲〈為你寫詩〉送給王心凌。
那時吳克群為了在王心凌的演唱會上表演，還特地向正趕戲中的劇組請假，從上海搭了兩個半小時的車，長途跋涉來回400公里，只為了力挺王心凌，旁人都覺得他誠意十足，友誼超乎尋常「感人」。
友人急提醒 渣男吸鐵
回顧後來中國大陸網友對於王心凌與吳克群的觀察，曾經懷疑吳克群跟上一任陳語安之所以分手的原因。「多年來，吳克群和王心凌一直以好友關係示人，但近期卻有傳聞稱2人關係可能超出朋友範疇。」「關於吳克群與王心凌之間是否確實存在著戀情，我們暫時無法確認。我們無法用假設和猜測來解釋吳克群與陳語安的分手，更不能將責任全盤歸咎於任何一方。」
雖然看似說了等於沒說，但難免引發別人聯想。加上陳語安曾經對外公開說明她與吳克群5年情斷的原因，「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」只是她跟吳克群，太多時間處於遠距離，雙方都以工作為優先，努力了很久找不到解決方法，讓陳語安「真的累了」才提出分手。
至於王心凌，身邊友人不時警告她「能夠再睜大眼睛去看清楚每個對象的好壞，別再為了愛情傻傻陷下去。」從范植偉、歐定興、李威、姚元浩到上一任藍蔚文，外界對他們的觀感都不甚好，尤其在跟王心凌的交往期都是個個有黑歷史；王心凌因此也得到「渣男吸鐵」如此聽來不太好的封號，如今王心凌沒想到被爆檯面下重拾19年前的舊緋聞對象吳克群，甚至被拍到兩人深夜單獨一起回家的交往鐵證。
回應
對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬的經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」
更多鏡週刊報導
鏡爆頭條／避免刑滿遭驅逐 Toyz獄中成婚篠崎泫
鏡爆頭條／輕生助理倖存揭內幕 莫莉職場爭議延燒
鏡爆頭條／貴婦圈圍獵富商 阮經天前任趙文安勾引閨密男友
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......