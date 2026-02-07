鏡爆頭條／祕戀藏不住 王心凌摸黑帶吳克群回香閨

在讀者爆料目睹兩人約會之後，本刊直擊王心凌、吳克群與友人聚會完，搭著同輛計程車回家，而且徹夜未離去。

王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個月，本刊直擊兩人聚完餐後竟然同車，然後半夜一前一後回到王心凌家，直到凌晨都沒再看到吳克群離開。細數王心凌與吳克群的緋聞前後傳了長達19年，期間雖然彼此歷經各種風花雪月，如今終於被拍到決定性的約會畫面了。

去年9月，本刊接獲讀者揭露王心凌與吳克群於上海、台北甜蜜同進同出的直擊爆料。事後王心凌出席活動受訪時親口回應：「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶。」外界解讀是王心凌在發吳克群「好人卡」，不過私底下其實並沒有想像中的那麼簡單。

緋聞19年 一夜證實

1月28日晚上7點多，本刊直擊王心凌與吳克群搭著同一輛計程車，前往台北中山北路巷內某間網路評價還算高的日本料理餐廳。只見兩名男性友人出來迎接，戴著口罩的王心凌跟了其中一位進去，同樣戴著口罩的吳克群，則站在門口跟另一位友人小聊。

1/28 19：58 王心凌坐著多元計程車，跟吳克群先後下車，抵達台北中山北路巷內的日料餐廳。

19：59 下車後的王心凌、吳克群，在餐廳門口跟友人寒暄閒聊一下。

20：01 不等吳克群，王心凌先跟其中一名在餐廳外等待的男性友人進了餐廳。

隨後吳克群脫下口罩跟那位友人性也進了餐廳。吃吃喝喝時間過了將近4個小時，都到了已經吃宵夜時段，4人終於用餐完畢。吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人一起離開。

20：02 王心凌進去後，吳克群繼續待在路邊與友人小聊，不急著進去用餐。

1/29 00：44 當天吃了將近4個小時，一行人準備離開，吳克群先坐上計程車。

00：45 王心凌跟著上了後座，之後兩人一同回家，像極了一對一約會行程。

花邊新聞傳了19年的王心凌與吳克群，就這樣孤男寡女同車，關係實在令人很有想像空間，而且到底要去哪裡單獨續攤，也很是讓人好奇；之所以去年兩人會被爆舊情復燃，一切也盡在不言中了。更加八卦的是，計程車就這樣一路開回了王心凌位於台北松山的豪宅。

1/29 00：56 王心凌先行下了計程車，看來步伐輕快而且直奔家門。

00：57 跟在王心凌的腳步之後，吳克群也下車，跟著王心凌回家。

只見時間已經到了隔天，也就是1月29日半夜零點左右，王心凌先快步咻地走進了家門，沒想到吳克群並沒有原車離開，反而跟著進了王家！直到凌晨都沒再見到他們的身影。一前一後的兩人都步伐輕快，未顯喝醉的狀態，要推說是吳克群酒後貼心且有紳士風度，單純護送「好朋友」安全回家，感覺也頗為牽強。

00：58 吳克群毫不遲疑進了王心凌家門，然後直到凌晨都沒看到他再出來。

開舊愛模式 回家約會

當天這個畫面，不禁讓人回想起之前王心凌跟科技新貴舊愛藍蔚文，也曾被直擊同樣行程，可見換成了吳克群也是相同模式，帶回家好好相處。不過當時藍蔚文被寫說是跟王心凌已穩定交往，進展到同居階段，如今看來吳克群也算是喜獲類似待遇。

網路上對於吳克群（中）為什麼追不到王心凌（右），有著非常多的討論。（翻攝自PTT）

對照去年9月的報導，當時本刊接獲經常來往台北松山機場、上海虹橋國際機場的讀者爆料，說看到王心凌與吳克群一起現身機場，而且明顯看起來是私人行程，全程不僅同進同出，而且就算上了飛機也形影不離。八卦的是，根據機上乘客形容，就連王心凌只是去上個廁所，吳克群也要在旁貼心護駕，感覺得到男方的用心良苦，互動就跟情侶無異。

另外根據圈內消息，吳克群現在定居在中國大陸北京，王心凌主要還是待在台灣；不過只要王心凌飛到中國大陸工作，經常可以發現吳克群的身影。不僅如此，報導曝光之前，就有中國大陸網友時不時第一手掌握親眼所見的情報，比如曾發現王心凌與吳克群伴隨彼此甜蜜出遊，可見不只工作，私下也常相約碰面。

王心凌與吳克群在大陸被拍到同框約會逛街。（翻攝自新浪娛樂）

雖然王心凌、吳克群一直以來彼此熟悉，甚至對外曾以「姐弟」「姐妹」互稱，試圖淡化男女之間曖昧。但在本刊報導上線之後，對岸仍有網友記錄兩人行蹤，「國外逛街旅遊時被偶遇，畫面中同行的還有雙方的經紀人和助理，只是不同的是吳克群和王心凌走路時緊貼著，完全超出了朋友之間安全的社交範圍。」

蒐戀愛跡證 網友辦案

網友更指稱王心凌、吳克群走路時低頭交談，顯得親密十足的樣子，「反觀助理和經紀人之間都默契十足，替他們隔開留有單獨聊天的空間，將王心凌和吳克群簇擁在中間。甚至出行時的髮色都是同款金黃色，衣服也是同色系白色搭黑褲子，還一起逛了潮牌店，旁邊也沒有攝像頭（攝影鏡頭）錄製，可以很確定是私人行程，並不是一起合體錄製綜藝。」

王心凌與吳克群被對岸網友直擊的畫面不少，其中包括一組散步約會的照片。（翻攝自新浪娛樂）

更有熱心網友辦案，整理出時間軸顯示王心凌與吳克群在去年9月被本刊爆出重修舊好前後，仍然黏進黏出：包括2024年7月至2025年11月之間，兩人被目擊在泰國曼谷、日本富士山、銀座、義大利及香港等地，除了多次結伴出行，機場互動細節也被解讀為親密，包括吳克群主動幫王心凌拎行李、調整行李箱的拉桿等。

之前網友直擊王心凌與吳克群出遊，兩人在義大利被拍到同框，照片也在網上瘋狂流傳。（翻攝自新浪娛樂）

不僅如此，網友還發現兩人擁有同款項鍊、鞋子、背包掛件（如停產的兔子玩偶），甚至吳克群還使用王心凌代言、刻有Sweet Heart字樣的保溫杯。

去年吳克群（右）和王心凌（左）再次同台，合作跨年演出，掀起了一陣回憶殺。（翻攝自吳克群台灣後援會）

求婚高跪姿 舞台對唱

回顧王心凌與吳克群若即若離的情愫，可以回到19年前，男方在宣傳時有向女方示好，但總是不了了之。到了2017年王心凌在中國大陸杭州舉辦「Cyndi wants! World tours 2017 王心凌世界巡迴演唱會」，兩人在台上合體成了最高調的宣示，雖然王心凌以「好友」的稱號介紹吳克群出場，但稱他是當晚的男主角，兩人首次在公開場合同唱〈NaNaNa〉，這首歌最早就是吳克群邀王心凌在他專輯中跨刀獻聲，也算是他們初期傳出緋聞時的代表作。

19年前，王心凌（右）與吳克群（左）合唱〈NANANA〉並拍攝MV。（翻攝自YouTube）

據悉，演唱時兩人的默契十足，連發可愛表情，吳克群更神來一筆單膝下跪，以求婚的高跪姿與王心凌對唱。當下王心凌在台上表示，吳克群現在單身，她也想祝福之類的；不過她話都沒講完，就聽到全場歌迷鼓譟大叫「在一起！在一起」。害羞到接不下話的王心凌，只能趕忙著下台換裝。留在台上的吳克群隨即表白認識王心凌那麼久，一直覺得她是個非常善良的好女孩，要大家和他一起把自己的拿手歌曲〈為你寫詩〉送給王心凌。

9年前，王心凌（左）邀吳克群（右）在演唱會上同台，吳克群也賣力表現，高跪姿傳達心意。（天晴音樂提供）

那時吳克群為了在王心凌的演唱會上表演，還特地向正趕戲中的劇組請假，從上海搭了兩個半小時的車，長途跋涉來回400公里，只為了力挺王心凌，旁人都覺得他誠意十足，友誼超乎尋常「感人」。

吳克群過往新歌演唱會，王心凌曾現身站台，可見於公於私都非常緊密。（華納提供）

友人急提醒 渣男吸鐵

回顧後來中國大陸網友對於王心凌與吳克群的觀察，曾經懷疑吳克群跟上一任陳語安之所以分手的原因。「多年來，吳克群和王心凌一直以好友關係示人，但近期卻有傳聞稱2人關係可能超出朋友範疇。」「關於吳克群與王心凌之間是否確實存在著戀情，我們暫時無法確認。我們無法用假設和猜測來解釋吳克群與陳語安的分手，更不能將責任全盤歸咎於任何一方。」

雖然看似說了等於沒說，但難免引發別人聯想。加上陳語安曾經對外公開說明她與吳克群5年情斷的原因，「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」只是她跟吳克群，太多時間處於遠距離，雙方都以工作為優先，努力了很久找不到解決方法，讓陳語安「真的累了」才提出分手。

在中國大陸工作的期間，吳克群（後右）和王心凌（前）不僅台前合作，私下也常聚餐。後左為潘瑋柏。（翻攝自王心凌臉書）

至於王心凌，身邊友人不時警告她「能夠再睜大眼睛去看清楚每個對象的好壞，別再為了愛情傻傻陷下去。」從范植偉、歐定興、李威、姚元浩到上一任藍蔚文，外界對他們的觀感都不甚好，尤其在跟王心凌的交往期都是個個有黑歷史；王心凌因此也得到「渣男吸鐵」如此聽來不太好的封號，如今王心凌沒想到被爆檯面下重拾19年前的舊緋聞對象吳克群，甚至被拍到兩人深夜單獨一起回家的交往鐵證。

回應

對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬的經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」

