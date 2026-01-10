鏡爆頭條／米蘭看秀遭詐百萬 莫莉怪罪助理引網暴害輕生
從《大學生了沒》出道、近年躍升成為國際時尚爭議網紅的莫莉，去年底自曝遭高額詐騙，據知情人士向本刊揭露，她與經紀人Henry不但將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，不得對外聲張。莫莉經紀人Henry事後卻公開指責前助理，前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底從5樓租屋處跳樓輕生。
去年11月，莫莉的經紀人Henry在社群發出長篇聲明，點明因前助理個人疏失，讓莫莉遭到高額詐騙，也稱對方多次以「律師」名義主張未領取到加班費，還以私人助理名義，向工作人員表示莫莉須借刷信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。本刊接獲爆料，此事竟引發前助理遭網友霸凌，想不開而尋死。
看秀包車被詐 損失百萬
據前助理的友人向本刊透露，引發莫莉遭到詐騙事件的起源，是去年9月她自己申請了米蘭時裝週的秀票，打算自掏腰包去看秀，拍些照片營造時尚形象，於是要求前助理聯繫米蘭當地曾經固定合作的包車司機。
那時該名司機，以及莫莉經紀人Henry、公司員工都在同個社群通訊群組內，司機那方表示要先匯包車訂金，才能預約接送日期；於是前助理照指示匯款後，沒多久竟收到銀行致電表示帳號有誤，會將款項退回。
過了幾天，司機又私訊前助理表示帳號有改，請她重新匯款。前助理在告知莫莉及經紀人後，又再進行第2次匯款，沒想到對方前後拿到共近新台幣100萬元，就消失不見人影。直到後來經紀人終於透過其他管道找到司機本人，司機卻表示他的社群帳號被盜，從頭到尾要錢的其實並不是他，莫莉一行人才驚覺遭到詐騙。
逼簽保密協議 卻遭背刺
發現被詐之後，莫莉反而強調自己不願意出面，要經紀人及前助理去報警處理，並將錯都怪到前助理頭上，一度要她賠償那100萬元。雖然最後莫莉決定自己吸收損失，卻在前助理提出離職時，要求她得簽下保密條款，不能對外提及相關事件，否則除了必須負擔遭騙的錢，還要額外賠償新台幣500萬元。
友人忿忿不平地向本刊表示，詐騙事件過後不久，莫莉要訂從米蘭飛往巴黎機票，卻稱自己收不到驗證簡訊，要求前助理幫忙刷卡。只是由於詐騙事件，導致前助理的信用卡和帳戶已暫時不能使用，只好請同行的攝影師助理幫忙代刷。
另據友人回溯，莫莉的前助理是去年2月入職到工作室，擔任她的私人助理，不過幾乎要24小時待命，等於隨時都有可能加班；此外也要負責餵莫莉家中的貓、用自己的名義幫莫莉辦家中無線網路各種大大小小事務，而且所有支出都是由前助理代墊，曾經一個月最高先幫出了10萬元。
不僅如此，前助理要請款時，莫莉總會推三阻四，一下說沒有錢，或一下又說忘記了，不然就是略過訊息。一路工作9個月後身心俱疲，去年11月初，前助理決定離職後，想要追討工作半年來的加班費，以及離職當月薪水總共17萬元，結果還在協商過程中，莫莉的經紀人Henry就先發出聲明，用他的版本控訴前助理的種種。
Henry寫道，「因該名助理未能遵守團隊的請款流程，在某次款項處理上發生嚴重疏失，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害。」「以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。」並稱這些行為並非出於團隊指示，也與團隊運作的請款規則不符，更因此衍生一些誤會。
慘遭肉搜辱罵 跳樓輕生
此外，Henry更表示前助理離職後多次以「律師」名義私訊，主張未領取到加班費，「團隊首先向他表示可以請他提供必要資料，以利結算…該名助理僅提出一個高於本薪的加班費用，並一再表達若未立即給付，他將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。」
而就在Henry發完聲明的隔天，公司便要前助理簽署完和解書與保密條款等文件，才願意讓她離職，沒想到該篇聲明，卻讓莫莉的粉絲將前助理的社群帳號給肉搜出來，短時間內被灌進數百則辱罵私訊，稱她是詐欺犯、助理蟑螂、翻版蘿拉（註：網紅蔡阿嘎工作室所聘用之資深員工，涉嫌利用AB合約手法牟取私利等不法行為，造成公司嚴重損失，最終導致其遭解聘，並引發多起法律訴訟的事件）。
於是網友群起，除了叫前助理趕快還莫莉錢，連她在網路上幫流浪貓的醫藥費募款，都被說是用貓詐騙；網暴讓前助理身心受到巨大壓力與創傷，她向莫莉詢問，莫莉卻撇清都是經紀人Henry的意思，自己並不知情。
據悉，前助理本來就一直遭到在「MR.LIVING居家先生」任職的攝影師李姓前男友及其現任女友不斷騷擾，甚至已申請保護令，友人更懷疑2人利用這次詐騙聲明稿，不斷誘發網友攻擊霸凌，導致她身心俱疲。
最後前助理求救無門，近二個月數次嘗試輕生，上個月底吞藥後更從5樓一躍而下跳樓尋短；家人在社群發布了她自殺的消息後，竟還有網友打去葬儀社鬧，稱想看她的屍體在哪，給家人帶來二度傷害。
跟蹤IU裝熟 跨國炎上
回顧莫莉既紅又黑一路以來話題不斷，過去有過不少爭議事件，炎上最嚴重的是2023年她出席韓國首爾GUCCI大秀，被拍到一路尾隨IU（李知恩），並突如其來硬抓住對方的手「裝熟」打招呼；IU隨即轉頭以眼神示意保鑣協助。畫面曝光後立刻在網路炸鍋，不只台灣網友怒批失禮，事件更燒回韓國。多家韓媒以「台灣網紅」入標報導，讓不少人直呼莫莉「丟臉丟到國外」。
風波爆發後，莫莉沉寂2天才發文道歉，卻因文中提到「想幫粉絲完成與IU合照的心願」，反而被網友狠酸是「拉粉絲墊背」，道歉誠意瞬間破功。眼見風向失控，莫莉隨後再度補發聲明，強調已撰寫中、英、韓3版本道歉信，並寄送至IU經紀公司，試圖止血並且續命她的網紅生涯，死忠粉絲照挺，但也累積不少黑粉。
此外，再往前到2021年，她為宣傳電影《時尚惡女：庫伊拉》拍攝造型照時，還曾因未標註借出服裝的設計師Jenn Lee，引發設計師不滿，最終補標並致歉收場；接連風波雖然都傷及莫莉多年累積的時尚網紅形象，但她仍持續創作而且得到零星業配與品牌代言。
事實上莫莉自《大學生了沒》出道以來就不乏爭議，過去在節目中自曝校園霸凌式發言，她曾以「壞女孩婷婷」的名號亮相，當時分享自己做過何種荒唐事時，不諱言大方揭露：「小孩就是插隊，然後我就抓了一把沙，然後往他（指小孩）頭上砸下去！」不僅如此，莫莉甚至侃侃而談地透露小學時期的校霸事跡：「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他！」沒想到事到如今，又爆出前助理為莫莉放棄年輕生命。
回應
對前助理輕生一事，莫莉的經紀人Henry表示，和前助理有簽署保密協議不便對外說明，但回應都已在當時的聲明稿中了。
《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
鏡爆頭條／住院獨家回應 揭沈玉琳抗癌復出計畫
鏡爆頭條／隱瞞愛妻塔位地點 辛龍斷絕往來劉真父母
鏡爆頭條／年過47歲無緋聞 楊宗緯身邊有男童喊他爸
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 55
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 19 小時前 ・ 608
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 149
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 28
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 17 小時前 ・ 93
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 178
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10