鏡爆頭條／米蘭看秀遭詐百萬 莫莉怪罪助理引網暴害輕生

莫莉為出席米蘭時裝週，被詐騙高額包車費用，卻歸罪於前助理身上，導致前助理被網友霸凌，上月底跳樓輕生。（翻攝自莫莉IG）

從《大學生了沒》出道、近年躍升成為國際時尚爭議網紅的莫莉，去年底自曝遭高額詐騙，據知情人士向本刊揭露，她與經紀人Henry不但將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，不得對外聲張。莫莉經紀人Henry事後卻公開指責前助理，前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底從5樓租屋處跳樓輕生。

Henry在與前助理簽保密協議前一天，就率先發出聲明自清。 （翻攝自hxxadotinfo IG）

去年11月，莫莉的經紀人Henry在社群發出長篇聲明，點明因前助理個人疏失，讓莫莉遭到高額詐騙，也稱對方多次以「律師」名義主張未領取到加班費，還以私人助理名義，向工作人員表示莫莉須借刷信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。本刊接獲爆料，此事竟引發前助理遭網友霸凌，想不開而尋死。

看秀包車被詐 損失百萬

據前助理的友人向本刊透露，引發莫莉遭到詐騙事件的起源，是去年9月她自己申請了米蘭時裝週的秀票，打算自掏腰包去看秀，拍些照片營造時尚形象，於是要求前助理聯繫米蘭當地曾經固定合作的包車司機。

莫莉（右）與經紀人Henry（左），雖都在包車請款群組內，卻將被詐騙都咎責於匯款的前助理身上。（翻攝自莫莉IG）

那時該名司機，以及莫莉經紀人Henry、公司員工都在同個社群通訊群組內，司機那方表示要先匯包車訂金，才能預約接送日期；於是前助理照指示匯款後，沒多久竟收到銀行致電表示帳號有誤，會將款項退回。

去年9月，莫莉（右）雖被詐騙近百萬元，仍出席米蘭時裝週。（翻攝自莫莉IG）

過了幾天，司機又私訊前助理表示帳號有改，請她重新匯款。前助理在告知莫莉及經紀人後，又再進行第2次匯款，沒想到對方前後拿到共近新台幣100萬元，就消失不見人影。直到後來經紀人終於透過其他管道找到司機本人，司機卻表示他的社群帳號被盜，從頭到尾要錢的其實並不是他，莫莉一行人才驚覺遭到詐騙。

逼簽保密協議 卻遭背刺

發現被詐之後，莫莉反而強調自己不願意出面，要經紀人及前助理去報警處理，並將錯都怪到前助理頭上，一度要她賠償那100萬元。雖然最後莫莉決定自己吸收損失，卻在前助理提出離職時，要求她得簽下保密條款，不能對外提及相關事件，否則除了必須負擔遭騙的錢，還要額外賠償新台幣500萬元。

莫莉靠著自己的時尚品味和經營社群，成為精品界知名網紅。

友人忿忿不平地向本刊表示，詐騙事件過後不久，莫莉要訂從米蘭飛往巴黎機票，卻稱自己收不到驗證簡訊，要求前助理幫忙刷卡。只是由於詐騙事件，導致前助理的信用卡和帳戶已暫時不能使用，只好請同行的攝影師助理幫忙代刷。

另據友人回溯，莫莉的前助理是去年2月入職到工作室，擔任她的私人助理，不過幾乎要24小時待命，等於隨時都有可能加班；此外也要負責餵莫莉家中的貓、用自己的名義幫莫莉辦家中無線網路各種大大小小事務，而且所有支出都是由前助理代墊，曾經一個月最高先幫出了10萬元。

不僅如此，前助理要請款時，莫莉總會推三阻四，一下說沒有錢，或一下又說忘記了，不然就是略過訊息。一路工作9個月後身心俱疲，去年11月初，前助理決定離職後，想要追討工作半年來的加班費，以及離職當月薪水總共17萬元，結果還在協商過程中，莫莉的經紀人Henry就先發出聲明，用他的版本控訴前助理的種種。

莫莉經紀人Henry聲明指出，前助理的疏失導致被詐騙，離職後還向公司索取加班費。（翻攝自hxxadotinfo IG）

Henry寫道，「因該名助理未能遵守團隊的請款流程，在某次款項處理上發生嚴重疏失，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害。」「以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。」並稱這些行為並非出於團隊指示，也與團隊運作的請款規則不符，更因此衍生一些誤會。

Peter Su（左2）也是Henry（中）旗下公司合作網紅。（翻攝自hxxadotinfo IG）

慘遭肉搜辱罵 跳樓輕生

Henry指前助理會以莫莉名義要求工作人員代墊款項，但這些其實都出自於莫莉的指示。（翻攝自hxxadotinfo IG）

此外，Henry更表示前助理離職後多次以「律師」名義私訊，主張未領取到加班費，「團隊首先向他表示可以請他提供必要資料，以利結算…該名助理僅提出一個高於本薪的加班費用，並一再表達若未立即給付，他將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。」

而就在Henry發完聲明的隔天，公司便要前助理簽署完和解書與保密條款等文件，才願意讓她離職，沒想到該篇聲明，卻讓莫莉的粉絲將前助理的社群帳號給肉搜出來，短時間內被灌進數百則辱罵私訊，稱她是詐欺犯、助理蟑螂、翻版蘿拉（註：網紅蔡阿嘎工作室所聘用之資深員工，涉嫌利用AB合約手法牟取私利等不法行為，造成公司嚴重損失，最終導致其遭解聘，並引發多起法律訴訟的事件）。

莫莉2021年曾經登上時尚雜誌《VOGUE》的數位版封面。（翻攝自莫莉IG）

於是網友群起，除了叫前助理趕快還莫莉錢，連她在網路上幫流浪貓的醫藥費募款，都被說是用貓詐騙；網暴讓前助理身心受到巨大壓力與創傷，她向莫莉詢問，莫莉卻撇清都是經紀人Henry的意思，自己並不知情。

據悉，前助理本來就一直遭到在「MR.LIVING居家先生」任職的攝影師李姓前男友及其現任女友不斷騷擾，甚至已申請保護令，友人更懷疑2人利用這次詐騙聲明稿，不斷誘發網友攻擊霸凌，導致她身心俱疲。

最後前助理求救無門，近二個月數次嘗試輕生，上個月底吞藥後更從5樓一躍而下跳樓尋短；家人在社群發布了她自殺的消息後，竟還有網友打去葬儀社鬧，稱想看她的屍體在哪，給家人帶來二度傷害。

跟蹤IU裝熟 跨國炎上

莫莉（左）曾在社群po出與安海瑟薇（右）的合照。（翻攝自莫莉IG）

回顧莫莉既紅又黑一路以來話題不斷，過去有過不少爭議事件，炎上最嚴重的是2023年她出席韓國首爾GUCCI大秀，被拍到一路尾隨IU（李知恩），並突如其來硬抓住對方的手「裝熟」打招呼；IU隨即轉頭以眼神示意保鑣協助。畫面曝光後立刻在網路炸鍋，不只台灣網友怒批失禮，事件更燒回韓國。多家韓媒以「台灣網紅」入標報導，讓不少人直呼莫莉「丟臉丟到國外」。

莫莉（右）前年出席GUCCI在韓國的活動，一路尾隨IU（左），還伸手抓她，讓莫莉上新聞版面。（翻攝自TVBS）

風波爆發後，莫莉沉寂2天才發文道歉，卻因文中提到「想幫粉絲完成與IU合照的心願」，反而被網友狠酸是「拉粉絲墊背」，道歉誠意瞬間破功。眼見風向失控，莫莉隨後再度補發聲明，強調已撰寫中、英、韓3版本道歉信，並寄送至IU經紀公司，試圖止血並且續命她的網紅生涯，死忠粉絲照挺，但也累積不少黑粉。

莫莉（左2）曾在時尚活動上偷戳韓國來賓丁海寅（右2），引發網友撻伐。（翻攝自時尚編輯的真心話IG）

此外，再往前到2021年，她為宣傳電影《時尚惡女：庫伊拉》拍攝造型照時，還曾因未標註借出服裝的設計師Jenn Lee，引發設計師不滿，最終補標並致歉收場；接連風波雖然都傷及莫莉多年累積的時尚網紅形象，但她仍持續創作而且得到零星業配與品牌代言。

莫莉（右）很愛分享與藝人合照，圖為她和美國女演員伊莉莎白歐森（左）。（翻攝自莫莉IG）

莫莉（中）經常受邀出席各大品牌的新品發表會。（翻攝自莫莉IG）

事實上莫莉自《大學生了沒》出道以來就不乏爭議，過去在節目中自曝校園霸凌式發言，她曾以「壞女孩婷婷」的名號亮相，當時分享自己做過何種荒唐事時，不諱言大方揭露：「小孩就是插隊，然後我就抓了一把沙，然後往他（指小孩）頭上砸下去！」不僅如此，莫莉甚至侃侃而談地透露小學時期的校霸事跡：「我小學的時候就是那種，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他！」沒想到事到如今，又爆出前助理為莫莉放棄年輕生命。

莫莉曾在節目上自曝小時候聯合全班霸凌同學的事跡。（翻攝自中天）

莫莉曾在節目上自曝小時候聯合全班霸凌同學的事跡。（翻攝自中天）

莫莉從大學生時期就非常會經營當時的社群媒體無名小站。（翻攝自中天）

莫莉（右）當年是從中天《大學生了沒》出道成為通告藝人。左為蕭敬騰。（翻攝自莫莉IG）

回應

對前助理輕生一事，莫莉的經紀人Henry表示，和前助理有簽署保密協議不便對外說明，但回應都已在當時的聲明稿中了。

