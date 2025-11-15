鏡爆頭條／粿粿想幫王子出800萬賠償金 范姜不爽反擊內幕曝光
粿粿和王子鬧不倫，從3月美國行回來後，更是囂張地幾乎不藏，直到事件曝光。本刊獨家掌握消息，范姜、粿粿和王子3人的私下協商，之所以會破局的最大原因，竟是因為粿粿想幫經濟不寬裕、去年才還完爸爸債務的王子出錢，扛下800萬元賠償金，讓范姜得知後更嚥不下這口氣！
粿粿和范姜彥豐的婚變風波延續二週，繼范姜彥豐自曝被戴綠帽、粿粿拍片反擊後，雙方檯面上隔空對戰，也將正式進入法律程序。據悉，在知道丈夫范姜彥豐已握有偷情鐵證後，粿粿立刻搬走將近一半的身家，放到王子邱勝翊家，也就是說，除了身心投入外，粿粿也對於自己接下來生活的重要所需，託付給王子。
雙劈遊美國 徹底變心
由此可見，即使拋家棄子，粿粿都不顧一切地要奔向王子，她為這段不倫戀的付出，兩相比較下的差異，更是令范姜彥豐相當難以忍受。但究竟是什麼樣的愛，導致粿粿如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。
根據內幕人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。2月時有遊客目擊，王子、席惟倫、毛弟及另一名女性友人，同遊日本新瀉苗場王子大飯店滑雪，王子和席惟倫的互動就宛如情侶，加上毛弟和女友人，4人互動形同double date。
哪知等到3月底，王子和粿粿去了一趟美國後，根本豬羊變色。除了粿粿外遇，王子也變心了，回國之後在4月間甩了席惟倫。
且王子和粿粿從美國返台後，王子就以品牌大使的身分出席內衣品牌華歌爾的活動，當時的主持人就是粿粿，據悉粿粿的主持工作，也是王子以品牌大使的身分指定，兩人於公於私都緊密結合、互利共生。
席惟倫資源 分給粿粿
王子感性地在記者會上表示「華歌爾陪伴許多女性成長，而自己也在這些年來持續進步，這樣的巧合彷彿是經典與青春的相互交織，讓這次擔任活動大使增添更多難忘的回憶。」這段話不只是官腔，還藏著對自己情感的呼應。
只是相關人士透露，其實席惟倫至今都還是是華歌爾的運動大使，該品牌的工作機會也是席惟倫介紹給王子的。但王子卻明目張膽將前女友的商業資源，餵養給自己的不倫對象粿粿，於是席惟倫成為這場三角風暴中的隱形受害者，吃了不少悶虧。
不過華歌爾也在醜聞爆發後，火速切割，聲明王子只是單次行銷活動的合作，且合約期滿後，沒有後續的計畫。席惟倫也在范姜彥豐痛訴妻子出軌的貼文上按讚，安靜地表達自己的心聲。
在失去所有工作後的王子，經濟勢必陷入困頓，也就是他在事件曝光前極力避免的情況，據悉，當時他在與范姜彥豐協商時，態度相當誠懇，每次都是親自出席，並擺出道歉姿態，多方皆認可他放軟的心意，堪稱「有口皆碑的小王」，看似很有意願解決，但是只要一談到賠償，就開始哭窮，總之拿不出真金白銀，終究是無法擺平。
如今事業感情生活都成一團爛帳的王子，也失去經紀公司撐腰，而范姜彥豐也考慮會對他提出妨礙家庭之訴，接下來還得由王子自己去收拾殘局。
粿粿談婚變 承認出軌
但另有一說，本月1日，粿粿在Instagram公開一支長達17分鐘的自述影片，她聲淚俱下首次對外說明婚變始末與協議過程，開頭便說自己沉默數月是為了「保護孩子、保護家人」。 但面對大量與事實不符的傳言，她覺得必須親自說明，指出婚後房產購買、經濟負擔皆由她扛大部分：頭期款出了8成、房貸6成以上由她負擔、連生產費用也是自行支付，更否認曾逼范姜彥豐簽放棄婚後財產協議，並強調自己的帳目透明，並未動用對方一毛錢。
粿粿也稱自己在婚姻緊張期間與王子越走越近、有踰矩行為，但強調這並非離婚的根本原因，而是雙方金錢觀、照顧孩子觀念長年累積的裂痕導致。范姜和粿粿協商談了近4個月，卻在最後關頭破局，范姜發出毀滅性爆料影片。
據熟知整個情況的友人指出，范姜之所以一開始會開出1,600萬元的金額，是因為他從婚後夫妻2人的收入和房產加總所得的一半數字，但經過討價還價後，談成粿粿和王子一同負擔800萬元的和平協議離婚金額。
出手太闊綽 沒存啥錢
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士名車代步，但其實他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽。王子雖然沒有經典作品，但從2015年後，就陸續在中國拍戲、出席活動，其實進帳非常豐厚。
知情人士透露，王子有補償小時候家境不好的心態，加上理財觀念不佳，有錢就花掉，收入都拿去買車、買奢侈品，遲遲沒有買房子為自己遮風擋雨，對親友出手又大方，比如說2020年他在青島拍戲，就大手筆招待全家共10人到當地旅遊，吃住玩樂全都由他支出，左手進、右手出，才會看起來生活滋潤，但根本口袋空空。
據悉，王子和范姜在協商過程中，提出證明表示自己一直在幫父親還債，入行這麼多年，一直都有黑衣人去經紀公司或活動現場、住處等要債，同時還要養媽媽和供應收入並不多的毛弟，好不容易到去年才算還得差不多，因此他並沒有太多存款，也一直住在昆凌所提供的住處。
期間王子一直向范姜彥豐表示想要分期付款，他和粿粿兩人也不斷向范姜誠心道歉，好不容易協商到以800萬元成交，且粿粿一度有意出錢幫王子付賠償金，但提出需要范姜的家人作保，若未來相關的新聞被曝光，范姜必須賠償相對應的金額，最後並未得到范姜家人同意。
拒絕再協商 律師處理
參與其中過程的親友透露，其實3人都不是什麼壞人，就只是在不對的時間做了不對的事，每次協商王子也都很誠懇地向范姜道歉，粿粿也寫過親筆道歉信，可惜最後仍然沒有達成協議。而出軌情事被掀出後，粿粿拒絕再和范姜聯繫或協商，跟王子也暫時保持距離，更有傳兩人因為不倫曝光而分手了。
由於范姜和粿粿婚後業配工作所得，大部分都進粿粿所成立的工作室帳戶，以法律上來說，范姜若要求剩餘財產一半的分配，可能不是那麼容易。本刊傳訊關心粿粿近況，她則首度向媒體回應，並表示，「現在都交給雙方律師處理了，謝謝關心，也辛苦你們了。」
