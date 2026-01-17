鏡爆頭條／貴婦圈圍獵富商 阮經天前任趙文安勾引閨密男友
金馬影帝阮經天近來爆出穩交陸籍千金女友，感情生活已經翻篇。而他的過去式：曾有過短命戀情的前任混血女模趙文安，現在竟成了台北社交圈的名媛公敵，有貴婦爆料，趙文安不只私訊她的富商老公聊騷，言語間極盡挑逗氛圍，且她還是獵男慣犯，連自己閨密的男友也沒放過，在社交圈引起集體恐慌、人人對她聞風喪膽。
阮經天在2022年間被拍到開著BMW載著趙文安出遊，兩人戀情因此曝光；趙文安除了有著荷蘭混血的亮眼外貌，也有著倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷的學歷，加上精品的工作經歷，被媒體冠上「氣質女神」「時尚學霸」等封號。
前腳打招呼 後腳勾人夫
後來隨著兩人關係無疾而終，阮經天去年也爆出穩交新的陸籍千金女友徐小姐；另一方面，動向、職業都不明的舊愛趙文安，近年來頻頻出席高端場合，如今被揭穿專挑名媛圈已婚、穩交的富商下手，受害者不只有點頭之交的貴婦、連身邊閨密都遭殃，逼得受害者積極蒐證，讓趙文安的時尚女神形象被貴婦親手撕碎。
至於這起事件為何曝光，是因為趙文安真的惹錯人了。當事貴婦向本刊透露，原本因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，所以雙方先在社群上互相追蹤，也僅是網路上的點頭之交而已。不過到了去年12月中旬，貴婦帶著富商老公出席友人餐廳開幕，第一次見到趙文安本人，雙方在現場熱情招呼相認。
意想不到的是，趙文安在與貴婦打完招呼後，竟然轉身便利用私訊功能，主動出擊跟她的老公調情。等於是前腳打完招呼，後腳就勾人丈夫。就貴婦提供的對話截圖顯示，趙文安的訊息內容極具挑逗性，直白地對富商：「你本人很可愛」「我的菜嘻嘻」「改天約」等示好字眼。
收到趙文安直球對決的富商，僅禮貌敷衍，並未越界，只是趙文安顯然極度熟練，竟還提醒男方要「刪對話」，也就是她根本就知道自己的行徑極度容易引起紛擾，還明知故犯。貴婦發現這段對話之後超傻眼，痛斥趙文安就是雙面人：「這個女生上一秒還在跟我打招呼耶！」
想玩跟我說 對話超曖昧
更誇張的是，趙文安後續的訊息更是讓貴婦邊看邊發抖，她在跟富商說完改天約後，又追問「還是你想玩嗎？」「可以幫你」等。不明所以的富商表示疑問，趙文安接著解釋，「我跟你講，我其實為何很多男生朋友，就是我會幫助大家。」「你想玩的話再跟我講。」這段充滿想像空間的對話，貴婦看了忍不住質疑：「到底是要玩什麼？又是要怎麼幫？」細思極恐的感受就這樣湧上心頭。
難以忍受趙文安這樣侵門踏戶地勾引，貴婦決定不忍了，直接將趙文安的私訊對話貼上限動，並標註女生帳號，痛斥：「你是什麼意思？」趙文安眼見東窗事發，才傳了落落長的道歉文求饒，並透露將會退出台北社交圈，希望被原諒。
趙文安甚至推稱，因為家裡的私人狀況到上一段感情，導致身心狀態不佳「頭腦不清楚當下而講出越矩的話，是我的問題」「我會盡量讓狀態回復成正常。」並解釋自己會有這種脫序狀況是因為喝醉了。這番說法並沒有被貴婦原諒，「我不相信一個喝醉的人邏輯可以這麼清楚，還會記得叫人刪掉訊息。」
當事貴婦雖然讚許富商老公謹守邊際、沒有背叛愛情，但依然餘悸猶存，無法想像若是讓趙文安得逞，自己的婚姻會怎樣地被破壞，她向本刊直言：「會講出來是因為趙文安跟我有很多共同朋友，我們的生活圈非常接近，她的形象做太好了，根本沒人知道她私底下是這樣的人！」
朋友湊一團 專找有錢男
於是趙文安的大膽行徑已經在名媛圈發酵，更多知情人士浮出水面。有人稱，趙文安並非一時越界，而是慣犯。據稱，趙文安身邊聚集了一群擁有國外留學背景的女性友人，這群人的社交生活核心即是「專門找有錢男生玩」，被戲稱根本是「獵男女團」。
其實不僅已婚貴婦，就連趙文安的閨密，也難以倖免遭逢相同的把戲，據悉，他們有個友人群組，都是一起玩樂的朋友，其中一位閨密的男友，也被趙文安挑逗，同樣是差不多的曖昧對話，結果閨密發現後，造成感情危機，差點害人家分手。
後來閨密和男友、趙文安三方對質，聽了彼此的說法後決定選擇原諒，趙文安才逃過一劫，想不到如今又故態復萌。另一位名媛則稱：「我之前出去玩的時候」「剛好我朋友他們有錢男生，然後他（趙文安）就給我直接衝進去打招呼，然後直接當他家一樣。」言談間可見對此過於帶目的性的手腳很不屑。
最後，趙文安還被指控曾要求有女友的男人送她回家，試圖製造獨處機會，最後遭到男方堅定拒絕，並且直接代叫Uber，讓她當場鎩羽而歸。上述多線經營的紀錄，都讓趙文安這種目標明確針對財力雄厚男性的撒網行為，引發許多名媛貴婦對她避之唯恐不及。
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。
緋聞一曝光 影帝多分手
趙文安在IG是有6萬名粉絲追蹤的網紅、女模，因外型亮麗，曾被YouTuber黑男街訪，當時被問及擇偶條件時，她簡單地回答：「個性好、穩重、不要愛打扮、不要太帥，身高比我高就好。」門檻不算太高，最後也成功與路人配對，但顯然只是節目效果。
和阮經天的緋聞曝光後，男方經紀人只回應：「就我所知，就是朋友。」且過沒多久就不了了之。據悉，跟阮經天只要新歡被拍到就分手的慣例脫不了關係，因為這位影帝在感情中，有著極度的不信任感，也擔憂自己的名氣遭到利用、隱私被出賣，才會這麼小心翼翼。趙安文對阮經天來說就是這樣的一個例子。
再對照當時趙文安的待遇，和阮經天如今的女友陸籍千金徐小姐差很多，畢竟本刊去年10月才曝光這段戀情，且從女生公開的社群資料中，發現了她來台灣和阮經天甜蜜的痕跡，例如從阮經天豪宅中望出去的窗景等照片，洩漏了他們特別的關係。
社群大清理 徐小姐得疼
只是這回阮經天並未選擇分手，而是在新戲殺青後，立刻飛往韓國，帶著弟弟、弟媳和徐小姐聚會，顯示徐小姐不僅沒被懷疑，還被阮經天的家人所接納，關係更穩定。
據悉，是因為徐小姐完全符合阮經天喜歡女生低調、聽話的特質。因為徐小姐在新聞曝光後，除了立刻關閉IG帳號，還進行徹底大清理，刪除了不少朋友，和阮經天有關聯的照片全部清空，小紅書帳號也直接砍掉。
就是這個舉動，顯示出徐小姐雖然有著足以出道的美豔外表，但沒有要藉著和阮經天的緋聞成名一波，甚得男友信任；於是兩人愛的足跡橫跨東亞，阮經天的事業、愛情都穩定發展。
總是擔心被出賣的阮經天，如今逐步邁向前去相信愛情；已經是過去式的趙文安，卻因為毫無邊界感的私聊訊息與小動作，成為上流社會公敵。可見這對昔日愛侶的現在生活，已產生相當諷刺的巨大落差。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
