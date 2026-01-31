鏡爆頭條／避免刑滿遭驅逐 Toyz獄中成婚篠崎泫

Toyz（左圖）入獄前正式認愛篠崎泫（右圖），如今傳出2人已經在台中監獄登記結婚，成為台灣女婿。（翻攝自Toyz／篠崎泫IG）

香港籍網紅Toyz因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，入台中監獄服刑，至今已1年9個月；近期傳出，他跟女友篠崎泫已經在獄中登記結婚，成為台灣女婿，有望免於一出獄就被驅逐出境的窘境。

Toyz因「美食公道伯」頻道成功出圈，但也因毒舌惹議，除了槓上蕭敬騰，甚至還被超哥毆打鬧上法院。（翻攝自Toyz YouTube）

香港籍網紅Toyz因摘下電競大賽《英雄聯盟》S2世界冠軍而聲名大噪，來台灣發展後更因拍攝毒舌評論的「美食公道伯」形象成功出圈，但他2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。

獄中打報告 申請結婚

已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊，從女方友人的消息傳出，原來近期他已經在獄中跟篠崎泫登記結婚，成為人夫的他不僅笑納美嬌娘、從而還獲得了台灣女婿這個身分，可說是雙喜臨門，因為Toyz是香港籍，有望藉由和中華民國籍的篠崎泫結婚，取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。

Toyz入獄前已經將投資事業和網路頻道交給人代管，古阿莫還發影片詳述Toyz的獄中生活，即使人被關還是持續賺流量。 （翻攝自Toyz YouTube）

若Toyz服滿刑期，表定2028年7月16日出獄，但若申請假釋成功，最快在今年11月就恢復自由身。根據中華民國《刑法》第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」也就是Toyz若沒有台灣身分的話，一出獄就會直接被政府趕出門，但若順利當上台灣人，保護他在台灣的資產和未來的網紅事業，都有可能讓他東山再起，無疑是篠崎泫給了Toyz再一次驚奇重生的機會。

Toyz因販毒被逮，判刑4年2個月，尚未定讞前還擔任反毒大使，為自己所犯的錯做出彌補。

而在獄中結婚是可以合法申請的，根據民法規定，像Toyz這樣無法到戶政事務所登記的特殊情況，只要跟戶籍地戶政事務所預約申請，就會有公務人員協助辦理。首先步驟是跟看守所填寫「結婚申請報告」，說明結婚意願並提出相關文件，獄方核准後，才會安排戶政事務所進行手續。

其中最關鍵的就是，篠崎泫也要同意並且自己跟戶政事務所預約，就能大功告成讓自己在獄中的愛人Toyz刑滿之後，也能留在台灣恩愛在一起。同時在獄中結婚有被允許的額外福利，表現優良的受刑人，有機會在專設的懇親宿舍中和配偶或直系親屬同住，藉此安撫受刑人情緒，幫助重返社會。

通常每個月一次、每次最多7天，部分監所甚至還有五星級懇親宿舍，提供獨立套房，內有冷氣、衛浴、電視等，在其他未婚獄友眼裡，這根本是夢幻般的蜜月假期。

法務部規定，受刑人可在獄中提出結婚申請，核可後就會有戶政事務所人員協助辦理。（翻攝自矯正署台中看守所官網）

入獄前看房 提早布局

各自鬧了新緋聞，Toyz（圖）和篠崎泫又走回一起，熱炒曖昧關係，直播可見兩人還有同款花色枕頭套。（翻攝自Toyz IG）

各自鬧了新緋聞，Toyz和篠崎泫（圖）又走回一起，熱炒曖昧關係，直播可見兩人還有同款花色枕頭套。（翻攝自篠崎泫IG）

會跟篠崎泫在獄中結婚，從Toyz被抓去關前的宣告其實就能嗅出端倪。畢竟Toyz跟篠崎泫熱炒緋聞一年多，早在2023年，網友便多次抓包2人的互動頻繁且曖昧，不僅穿搭同款情侶鞋、手機背殼，甚至在社群影像的背景中，出現極其相似的居家陳設。Toyz則以一貫的戲謔風格，在直播中半真半假地喊話要「養篠崎泫一輩子」，卻始終未給出正式名分。

Toyz（左）入獄前對篠崎泫（右）的態度高調又清晰，還將合照設為手機桌面，認證交往穩定。（翻攝自Toyz IG）

入獄前Toyz才正式認愛，並且帶著自己媽媽和女友篠崎泫看房子。當時媒體直擊，Toyz帶著篠崎泫，現身台北市內湖區找房仲商談，那一帶向來是演藝圈天王天后置產的名人重劃區，他們除了走進VIP室外，所駕駛的也是百萬名車。

探監不間斷 鐵窗愛戀

在Toyz入獄後，篠崎泫多次在社群平台分享思念的心聲，也曾在節目《小姐不熙娣》中透露去探監的情況：每次會客僅有短暫的10分鐘，2人隔著玻璃對望，時常忍不住落淚。去年情人節時，篠崎泫雖因工作無法探監，卻感性發文稱「能隨時聯繫到對方，是件非常非常幸福的事」，根本就是觸不到的戀人，令人為之動容的鐵窗之戀。

篠崎泫為了凍卵，不只胖了5公斤，還有便祕等額外不適，要當母親付出的代價不小。（翻攝自篠崎泫IG）

篠崎泫宣布自己正在進行凍卵，為將來生兒育女做準備，不免也讓人聯想到和婚訊有所關聯。（翻攝自篠崎泫IG）

讓篠崎泫不顧距離和鐵窗的阻隔都要成婚，也是因為Toyz真的對她呵護至極，去年7月，本刊獨家報導，Toyz買房送她。篠崎泫自稱在台北內湖買下屋齡15年、室內35坪的人生第2間房產，雖然房子不算舊，但她還是決定全部翻新，打造奶茶系網美風裝潢，不只更衣室、大浴缸，連貓咪都有專屬空間，這般大手筆，讓人對演藝成就不算豐富的她所擁有的理財能力感到驚訝。

感情大亂鬥 被笑瞎妹

Toyz（左）入獄最放心不下的就是篠崎泫（右），多次表達對她的心疼，還要粉絲幫忙好好照顧女生。（翻攝自向日葵YouTube）

只是為了Toyz，篠崎泫不但遭眾網友嗆「瞎妹跟毒販一起」，還笑她「人長得漂亮但選男人的眼光不怎樣」並被揚言脫粉，讓篠崎泫嘆：「這世界充滿惡意。」不僅如此，Toyz希望篠崎泫能寄裸露照，「讓我打手槍。」對此她則問：「需要很大張嗎？」Toyz聽了笑回：「不用不用不用，我到時候再告訴妳哪個Size。」

篠崎泫（左）和Toyz交往期間，被傳劈腿歌手陳零九（右），也導致呼呼被分手，讓她背上小三之名。（翻攝自篠崎泫IG）

回顧Toyz與篠崎泫一路走到婚姻，也是波瀾不斷。當時本刊報導，因為Toyz交往人選不只篠崎泫，另外還有一位三寶媽辣模榕榕子，一男兩女間的糾纏複雜；細細回顧時空背景，Toyz其實曾在2年前跟篠崎泫交往，但女方卻遭疑在2023年初劈腿歌手陳零九、當了小三挨轟，直接造成陳零九和女友呼呼分手分得難堪，而被篠崎泫傷透的Toyz則改愛有老公的榕榕子、一路交往到榕榕子成功離婚恢復單身。

Toyz（右）和榕榕子（左）街上牽手被直擊，當時女方還未離婚，有小王之嫌。（讀者提供）

Toyz在和篠崎泫鬧緋聞之際，身邊又出現新歡辣模榕榕子，對方是三寶媽，卻為他拋家棄夫。（翻攝自古榕榕IG）

感情生活之外，Toyz在台灣發展多年，身家也是翻倍跳。這種結果為他現在的結婚登記鋪路，證明他在台灣有穩固的生活根基與成家意願，向政府單位釋出他已是「事實上的台灣住民」的訊息。篠崎泫這方其實也做足了準備，畢竟女生之前對Toyz所謂的高調追求、隔空喊話，都回得曖曖昧昧、不清不楚，只說是「多年好友」，但在男方入獄後，態度卻變得清晰無比。

資產已處置 安心服刑

篠崎泫去年宣布買下人生第二間房產，粗估房價至少新台幣5,000萬元，連貓咪都有專屬的寵物空間。（翻攝自篠崎泫臉書）

知情人士透露，篠崎泫買下這間房產總價約5,000萬元，再加上扣除贊助後的裝潢翻新，粗估還得花上幾百萬元。其中也包括男友Toyz對她的愛，據悉，為了照顧篠崎泫，這間新居Toyz也贊助了新台幣千萬元。Toyz在入獄前最捨不得的就是篠崎泫，還要粉絲幫忙好好照顧女生，自己也付出了行動，其中包含了現實的考量。

雖然有消息指出Toyz買房寵篠崎泫，但女方澄清資金是由賣掉第一間房後再投入。（翻攝自篠崎泫YouTube）

篠崎泫買了新房後很開心，連拍系列影片介紹裝潢與家具、家電。 （翻攝自篠崎泫YouTube）

畢竟Toyz是外國人（香港人），之前他在台灣投資飲料店及各種收入等資產，幾乎都是掛在合夥人名下，因此入獄前他忙著將這些財產交給身邊人管理，也是為了能安心服完刑期。對於當時Toyz「買房寵女友」報導，篠崎泫只透露是將第一間房賣掉後，才將所得資金投入第二間房產，回應「感謝大家關心，後續關於這相關的問題就不再解釋。」如今看來Toyz的每一步舉動，都藏著他精心計算出來的結果。

Toyz（左）在台灣投資事業多元，和蹦闆（右）開了平價飲料店，但據蹦闆稱中壢加盟店至今還在虧錢。（翻攝自蹦闆IG）

本刊向篠崎泫查證婚訊，她表示「之後有好消息會跟大家說。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

