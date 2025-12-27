鏡爆頭條／隱瞞愛妻塔位地點 辛龍斷絕往來劉真父母
2020年劉真因病驟逝，老公辛龍從此消失在眾人面前，至今似仍走不出喪妻之痛；今年年底他忽然宣告復出，接連現身尾牙與商演活動。但他重回舞台之際，本刊則接獲親友消息，揭露辛龍與劉真爸媽鬧翻內幕，甚至不讓劉真父母知道女兒的塔位地點。
歌手辛龍在沉寂多年後，近日正式重返舞台。他將復出演出獻給KPMG安侯建業集團，在兩千五百名觀眾面前登台演唱，獲得全場熱烈掌聲。這是他在愛妻劉真於2020年離世後，睽違整整5年再度公開演出，也象徵正式回歸歌壇。
要求簽契約 雙方不往來
然而，隨著辛龍復出，過往與劉真相關的身後安排也再次被提起。熟知內情的親友向本刊透露，辛龍跟劉真爸媽的關係急轉直下，不但舉家離開台北，還不讓劉真的父母見家人，讓岳家無法維持祖孫情誼。
另外也有消息透露，劉真過世後的第一個端午節，辛龍曾前往劉真父母家中聚餐，並且攜帶一份契約書說明相關事項，請劉真父母簽署；內容大致為日後雙方不再往來。自此之後，辛龍也未再讓家人與外公外婆聯繫。
而且對於劉真的骨灰安置地點，辛龍並未告知劉真父母，也未讓他們前往探望。劉媽媽事後多方打聽，親自前往相關園區詢問管理員，但因對方簽有保密協定，只能提供大致方向。劉媽媽循著指示尋找，隨意打開的第一個塔位，便是劉真的安置處。其後，劉媽媽在劉真旁邊另行購買一個塔位，希望未來能陪伴她。
據聞，辛龍後來變得更加神祕而低調，也不太跟演藝圈保持聯繫，倒是有網友分享自己買到了劉真的舞衣，一件大約2、3萬元左右；於是劉真的遺物有在流傳，一度成為了社群上的話題；這次辛龍復出之前，也有他婚內出軌、國外結婚的消息，讓他不忍了且反擊：「我沒出門，留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裡都沒動，跟誰結婚？」
188億元 存款怪傳聞
「我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」辛龍更曾聽過，「劉真在病床時他並沒有陪伴」等不實指控；更扯的是，網路上還有如此文字「瞞不住了，辛龍整理劉真遺物發現188億元存款，劉真爸媽得知要自己得到一半養老給兒子，劉真弟弟更是直接來到辛龍家要錢，辛龍怒大哭訴：這是給家人和我的，大人大打出手，家人嚇得哆嗦害怕。」以及「家人要給林心如領養」等，但辛龍堅定強調「沒有做的，就沒有做。」
劉真離世數月後，劉媽媽曾透過通靈者詢問劉真是否有所需求，得到的回應是鞋子。她回想，當時僅替她準備了一雙普通的平底鞋，之後便陸續燒了許多鞋子給她。上述林林總總故事，本刊另向其他親友求證，除了188億元、大打出手那段網路謠言之外，其他都有傳開，而且僅是冰山一角而已。
至於辛龍本人最近在復出表演後受訪，表示劉真走了之後的這5年並不算短，期間曾夢見已過世的劉真，但夢中她沒有說話，只是美麗地出現後便轉身離開。他也透露，當天的舞台造型由家人一手打理，笑說家人的時尚眼光與媽媽相當。即便當天身體微恙、感冒未癒，仍在服藥後完成演出。
回顧辛龍近況，他透露家人個性多元，除了喜歡畫畫，也對花草植物與恐龍等題材感興趣，會主動查資料研究。她同樣關注父親的音樂創作與舞台服裝，甚至參與選擇演出造型。辛龍也提到，家人喜歡他的新歌〈一夫當關〉，歌曲想傳達的概念，是每個人在不同領域都能守住自己的位置，有朋友相伴、有勇氣就能繼續前行。
發文露玄機 復出不意外
生活方面，辛龍多年來維持規律運動習慣，常慢跑、爬山，每週至少運動四天，也偏好清淡飲食，特別喜歡吃番茄。事實上，自劉真離世後，辛龍幾乎全面淡出演藝圈，將生活重心放在照顧家人身上，演藝工作按下暫停鍵。直到近期，他才在社群平台發文寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」簡短一句話，被外界視為正式復出的宣告。
貼文曝光後，湧入大量粉絲與圈內好友留言鼓勵，辛龍也一一親自回覆，向支持者表達感謝。近來受訪時，他提到，這段時間並非刻意「走出來」，而是學會與思念共處，也希望在陪伴家人成長的同時，重新站回屬於自己的舞台。
淡出演藝圈5年的辛龍再早之前，也就是11月10日上飛碟電台節目，首談劉真離世後專心照顧家人與做音樂，對於愛妻離世，這輩子他不會想再談戀愛，也不會再結婚，只想專心扮演好父親的角色。
在節目中，辛龍提及劉真住院期間他每天到醫院陪伴，卻因為疫情沒法一直待在加護病房，怕醫療團隊找他，於是常常睡在車內。他也透露，劉真面臨換心手術時，自己曾想過要把心臟給劉真，但最終面對的卻是自己最不想看到的結果。
取消唱公益 吳宗憲跳腳
由於劉真離世來得突然，加上不實報導，讓辛龍在短時間內無法接受這樣的事實，為了保護家人，選擇一人承擔所有結果。2年前辛龍與劉真的媒人金佩姍也透露，他已搬家而且就此「神隱了、不見了」，僅在過年期間收到問候而已。
因怕勾起辛龍傷心回憶，金佩姍不希望打擾他，劉真走了後也沒再見面，「很多事情不要去觸動心弦」；事實上，辛龍一直被傳遲遲走不出喪妻之痛，原本所屬經紀公司「容易文創」官網也不再顯示他名字，等於從藝界人間蒸發。
今年初左右，原本老闆吳宗憲也稱還是有持續傳訊息安慰辛龍，但辛龍說目前確實還想過著隱居生活，然後將獨自扶養家人長大，其他事則沒考慮。
不過另一方面，吳宗憲身兼辛龍好友兼經紀公司老闆，當時為了讓他早日走出喪妻之痛，不斷鼓勵辛龍走出家門，甚至安排出席公益活動演唱，但他卻在演唱會前夕臨時取消，讓吳宗憲氣到在攝影棚說重話表示：「難道所有人都要求著他嗎？現在是怎樣？我的氣力也一而鼓，再二衰，現在是竭，還要我講什麼？」
簽約新公司 規劃演唱會
吳宗憲甚至以「女朋友要走不用留，祝福你，她想在你身邊，她永遠都會在」，暗示若辛龍真的要走，公司不會介意，也不會有違約金問題，之後就傳出辛龍與吳宗憲經紀公司解約，並帶著家人移居台中。
近來辛龍宣布復出發片，吳宗憲大方表示私下與辛龍的互動沒改變，「不介意同台」，但他也向本刊吐露兩人雖有聯絡，但辛龍復出工作主要還是藝能界的東西比較多，並強調自己「早就乘風揚帆而起、多一些時間往別的賽道去了。」意指自己沒有計畫再參與辛龍的復出大計。
辛龍本人之前則有透露，近期決定推出新歌並簽約新經紀公司，想藉此重啟音樂創作，將先發表兩首新歌〈春暖花開〉〈一夫當關〉；談及後續工作規劃，辛龍表示，未來若有節目通告，會優先考慮熟識好友的邀約，不過仍須等新MV剪輯完成後，才會開始上節目訪談。公司也已有演唱會規劃，但時間尚未確定。
辛龍回應
對於辛龍目前與劉真家的關係，本刊聯絡上了他的經紀人，對方僅稱沒聽說，會再去問本人，但至截稿之前並無回應。
