鏡爆頭條／14年前挺過小三之亂 孫正華爆與神通少東苗華斌離婚
14年前，昔日名模孫正華當庭聽著「神通集團」少東老公苗華斌描述偷情史，她不原諒中國大陸籍「小三」劉韋欣，然後繼續維持婚姻。沒想到近日投資圈人士們口中最熱烈的八卦，是懷疑孫正華約2年前離婚，至少拿了2億元恢單；如今50歲的她積極與政府單位合作，埋首工作的姿態引來業界討論。
據媒體估算，「神通集團」去年資產已經超過5,500億元，董事長苗豐強的長子苗華斌與昔日名模孫正華的婚姻，曾在10多年前鬧得滿城風雨，因為中間出現了按摩店的「小雪」劉韋欣。2011年，孫正華怒槓小三而且絕不原諒也不撤告的態度，令人印象深刻。沒想到過了14年後，傳出孫正華與苗華斌的婚姻關係已經悄悄生變。
恢單價廉 投資圈耳語
近日在投資圈的一場聚會當中，聊孫正華的婚姻狀況聊得頗起勁，說她跟苗華斌離了，而且拿了至少2億元的贍養費。對於這個價錢，有人覺得以神通集團少奶奶來說，如果只拿錢真的是算少，但如果有房產的話就另當別論；總之孫正華恢單的八卦話題，也因她近來動作頻頻引來聯想。
消息人士透露，孫正華最近找人準備合開公司，然後跟文策院申請；而且她兩年前也是拿了上億元資金，讓國發基金挹注她一個總額達到2億元的案子。以孫正華夫家神通集團的背景，為何她要跟相對綁手綁腳的政府單位合作？最有可能的是孫正華已跟苗華斌的關係生變，也跟她恐怕已經恢單的傳言不謀而合。
果然據查，當初孫正華的「台灣時尚新創股份有限公司」就是文策院成立以來的第一個時尚類型投資案，當時院長李明哲致詞表示，盼能協助台灣的時尚產業，不管在設計人才、資金或品牌營運上給予支持，同時幫助台灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。
夫妻合照 停在3年前
孫正華的其他相關事業，其實名下公司不少，只是本刊實際走訪其中一間所在地標記在台北市中山區民權西路的華廈，除了看不到公司的名字，也發現鐵門深鎖；另一間則位於台北市南港區市民大道，而且值得注意的是同個地址也有苗家相關公司登記其下，一樣也是啟人疑竇。
畢竟孫正華與苗華斌的婚姻，除了早年男方的風流韻事，也很少人再看過兩人出雙入對的畫面，近來在社群網站上更是毫無交集。「夫妻」最後一張合照，停留在2022年，兩人連袂出席活動，拿著酒杯面對鏡頭展露微笑，呈現社交型伉儷的專業形象。
孫正華與苗華斌這對夫妻的首場風暴，是男方於2008年時，在按摩店認識自稱「小雪」的中國大陸籍女子劉韋欣，在互動的過程中，兩人還進一步會聊到有關工作及做人的道理。
期間「小三」劉韋欣還曾對苗華斌說：「你太太好漂亮，你好好，可惜已經結婚了。」只是隔年3月，孫正華與苗華斌吵架，孫正華跑去了法國，苗華斌則到劉韋欣的住處訴苦、發生外遇。2010年，苗華斌讓劉韋欣產下1女，然後同年《壹週刊》爆出此事。
法庭哽咽 嗆小三陰謀
2011年開庭時，苗華斌在法庭上尷尬地說：「我太太在這兒，我比較含蓄，講（跟「小三」劉韋欣）上床10次是最低限度，我必須說，這次我學會了人性社會教育。」孫正華則在庭上哽咽，爆料劉韋欣抱著私生女開記者會，除了想要一筆創業基金，幫助自己回中國大陸開麥當勞之外，又想再討3,600萬元，威脅要讓苗華斌身敗名裂。
劉韋欣反駁只跟苗華斌發生過2次關係，而且還是被硬上的；至於另外8次以上，則可能是苗華斌另外去找別的女人，為了跟孫正華交代，才把那些算在自己頭上。劉韋欣更發下毒誓，如果說謊，「等一下出去就被車撞死。」最後劉韋欣被判刑6個月，得易科罰金，苗華斌應認領女兒，給付新台幣46萬餘元，及每月3萬元扶養費、沒監護權。
2008年傳出祕婚的孫正華，2009年還跟苗華斌以登對之姿，雙雙上榜國立政治大學EMBA秋季班並分別錄取「文化創意與傳播管理組」「全球企業家組」；於是孫正華當時被外界視作準備做好「企業夫人」，更讓外界懷疑是否想要增加神通集團未來在媒體影響力的想像空間；結果2010年就有小三來亂。
撇清緋聞 天上掉橫禍
婚後加上家醜，愈來愈低調的孫正華，2012年參加台北紡織展暨時裝展活動，提到老公就回：「今天主要還是針對活動為主。」2023年擔任美食評審受訪，孫正華也沒離題，至於她的背景則是「還在大學念書就一頭栽進電視圈」「俐落外型與條理談吐，讓她擔任起當時少見的流行時尚節目主持人」「爾後成為生活風格新創投資公司經營者。」
至於孫正華的歷任緋聞對象，則有「台灣與國際繪本界接軌的推手」郝廣才，以及陳思璇的前男友、母親是台灣奧斯特創始人的張知仁。早前被問與張知仁的關係？孫正華解釋：「我和張知仁有約過幾次會，但只是單純的朋友，從來沒有交往過，而且也已半年沒聯絡。」因為當時報導陳思璇搶了孫正華男友，孫正華撇清：「這樣對小璇真的很不公平，她沒有搶我的男朋友，也不是第三者，無端被捲入這個烏龍的新聞，對我、對小璇來說，都是天上掉下來的橫禍。」
傳聞中與孫正華已離異的苗華斌，當初躍上版面都以「神通集團少東」作為封號，事業版圖包括了聯華實業控股、聯成化科、聯強國際、神達控股、華孚科技，還有美國新聚思科技等。
苗家三代 娶金獎導演
神通集團董事長苗豐強在業界素有「合資併購先生」之稱。天下《2025年50大集團總排名》中，他們排行第14，2024年的營收逾6,600億元，資產則有5,500多億元。
在娛樂圈中也有苗家的成員，拿過金馬獎最佳新導演的《美國女孩》導演阮鳳儀，兩年前嫁給製片人苗華川，男方就是神通集團第三代，當時的報導寫道：「因為一起學習電影、製作電影相遇、相戀，一路走來相知、相惜，苗華川與阮鳳儀許下心願，在電影路上將繼續為彼此完全付出」「早在美國攻讀電影時因電影短片相遇相識，中間一度斷聯又在台北重逢，並在電影的牽線下墜入愛河。」
這對新人的婚宴於2023年在台北寒舍艾美酒店舉辦，對照業界傳出孫正華與苗華斌的離異時間，結果剛好也在同年。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
