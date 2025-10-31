鏡爆2021前後曾多次赴港 黃國昌要求提證據轟虛構：中午前更正道歉否則提告

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭指控養狗仔，案情持續升溫，鏡報今（31）日報導，稱檢方掌握黃國昌在狗仔群組指揮對話，並稱黃國昌及好友張晉源曾在2021年前後，多次一起前往香港，而這和凱思國際金流有無關係仍待調查，若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。黃國昌今天上午出面受訪，要求鏡報立即更正、公開道歉，直言赴香港一事內容子虛烏有、完全虛構，黃國昌之前為支持港人民主運動，申請去香港都被拒絕，早已是公開資訊，2020年卸任立委後，連簽證都未再嘗試申請，更遑論前往香港，出入境資料清楚明白。他要求今天中午以前立即更正並公開道歉，否則將依法訴追責任。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌表示，還是再次呼籲鏡電視跟鏡週刊，針對之前惡意造假的新聞什麼時候要公開道歉？他等了很久，之前造假的新聞沒有道歉，今天鏡報繼續造假，「我連去香港申請簽證都不會過，早就是公開的資訊，結果今天竟然沒有記者敢掛名，用一個政治組知情人士說我2021年跟張晉源多次跑去香港，想要用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒」。

黃國昌說，他2020年卸任立委以後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？一樣請鏡報立即更正公開道歉，「我等到中午12點，中午12點沒有更正公開道歉，我一定訴追法律責任，絕不寬待。」

媒體追問，鏡報報導說，被檢調約談的團隊成員，好像有刻意淡化跟黃的關係，然後有把責任轉移到其中一個林姓的攝影記者身上？黃國昌回應，這種筆法就更令人可笑，「本來就跟我沒關係，什麼叫刻意淡化？」而第二個更嚴重的事情是，如果是檢調的調查，奇怪怎麼鏡報會知道？偵查不是不公開嗎？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒有人敢掛名負責，然後用那一種刻意抹黑的筆法在寫新聞。

黃國昌要求偵辦的台北地檢署出來講清楚，「偵察不公開，鏡報到底是在寫故事還是真的有檢調洩密，這個事情要不要查清楚？還是跟去年一樣，鏡傳媒集團、民進黨、北檢，黨檢媒三位一體在那抹黑？」



