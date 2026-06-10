鏡獨家直擊韓選舞弊疑雲 知名大學聯合聲明怒吼2／作票？！韓12處得票數神複製 在野黨轟：這絕非巧合

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南韓地方大選開票作業。（路透社）

南韓地方選舉的作票疑雲持續擴大！如今被揪出全國竟然有多達12處投票所，朝野候選人的得票數字完全重疊，如同複製貼上。這讓在野黨怒轟，這絕對不光只是陰謀論，儘管選管委極力澄清純屬巧合，但官方隨後卻自己打臉，承認選票短缺的數字前後不一，種種漏洞徹底激怒了選民。

在全南光州特別市長的選舉中，共同民主黨候選人閔炯培與國民力量黨候選人李貞鉉，在光州光山區松汀1洞以及高興郡錦山面的得票數竟然一模一樣。閔炯培在兩地都拿到1401票，李貞鉉也同樣都拿到120票。更巧合的是，兩位候選人在新安、麗水等總共10個投票所中，竟然都開出了一模一樣的得票數。

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此外，在仁川市長選舉中也出現了複製貼上的奇特現象，全南韓目前已經確認了12處出現這種票數重疊的案例，讓在野黨國民力量質疑，這絕對不是用陰謀論三個字就能搪塞過去。

國民力量黨黨魁張東赫對此提出強烈質疑表示：「這是必須把5億9千萬分之一，連續相乘6次的機率。而且目前到底還有多少這類的案例，都還沒有完全調查清楚。」不過選管會則強調這純屬巧合，並公開了當時的手寫狀況表，反駁指出雖然前兩名候選人的票數一樣，但如果比對總選民人數、第三候選人的得票數及無效票等數據，其實完全不一樣。

面對官方的解釋，抗議民眾顯然無法接受，在街頭高喊口號表示：「選舉舞弊、重新選舉，正式投票、人工計票。」此外，選委會的調查也是漏洞百出，一開始宣稱短缺的選票為4726張，如今卻改口為少了7194張，全國更有26處投票所被迫中斷，耽誤長達十多個小時。

眼看抗議風暴越演越烈，負責轄區維安的首爾松坡警察署署長吳相澤，卻突然以健康惡化為由宣布請辭，外界揣測恐怕是承受不住巨大的集會壓力。從10號開始，由法律界、媒體界等6名外部專家組成的真相調查委員會將全面進駐，將儘快查明真相。

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