鏡相人間／留住大腦主權 他們打開AI的方式

林聖修與我們相約啟明出版社辦公室，辦公桌上放置「以程式設計師理想的鍵位布局」為概念而製作的鍵盤HHKB，手邊原文書是在美念書時，學習人工智慧的課本。

AI迅速滲入日常與工作，也伴隨監控、依賴與判斷力流失風險。有人急著斷開連結，有人展開親密對話，有人細細調校界線，也有人建立了自己的AI團隊。在人機交會的邊界，工程師、總編輯、學者與小說家，各自打開了AI，也重新檢視自己：我們還能保留多少選擇？我的大腦，還能為自己做主嗎？

讓AI只做該做的事 幫助人類好好做事

啟明出版社總編輯 林聖修

37歲的林聖修近日第一次使用ChatGPT，然後他就後悔了，火速刪掉月費20美元的帳號（當然，他無法收回上傳的內容，月費也已付出去了）。

啟用與停用ChatGPT都在同一天，使用契機是一宗合約爭議，「我寫信給合作方，附上合約和我的主張，寫完我問同事覺得我寫得怎麼樣？同事們沒有直接回答，叫我去問AI。」

「AI其實滿厲害啦，說我寫得很好，但這封信有點凶，怕引起更多爭執，建議我不要用情緒性用字。」所以，你寫信真的很凶？他平淡答：「呃，有點凶吧，但寫信就是要表達立場啊，所以我沒理AI建議，把信寄出去了。」「寄出信之後，我有點警戒…那…我的合約內容，AI不就全部看到了？它會把我的合約拿去做什麼？」他立刻刪帳號，至今沒再打開ChatGPT。



