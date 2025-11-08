鏡相人間／繪聚四代青春 資深美術指導吳進成

吳進成過去是《龍兄虎弟》、楊麗花歌仔戲的美術指導，曾以8點檔《新白娘子傳奇》入圍金鐘獎。

吳進成是電視台資深美術指導，是歌仔戲天王楊麗花最信任的「大師」，也與金鐘60特別貢獻獎葉輝龍緊密合作20餘年，被他視為指導教師。

從歌仔戲的輝煌宮殿，到綜藝節目《龍兄虎弟》的太空艙舞台，吳進成設計與創造的場景與道具，構築了台灣4、5、6、7年級生，4個世代觀眾的集體回憶。職涯橫跨全民看電視的黃金盛世、第4台瓜分市場的困境及網路崛起帶來的巨大衝擊，吳進成功成身退後偶爾在網路重溫舊片，雖覺往事有趣，卻也唏噓電視產業的榮光已難復見。

這一天，我們與吳進成約在台視，他拉著折疊小拖車出現，車上鼓囊囊二大、一小的袋子有點超載，沉甸甸地壓得拖車輪子前進時微微左右搖晃。那是他在電視台工作近30年，累積下來的珍貴「史料」，他驕傲地說：「這些東西電視台都不一定有。這還只是一小部分而已，我家有一櫃子。」小心翼翼取出、攤開，塵封多年的手繪設計圖、施工圖，還有數量驚人的上百張老照片，瞬間啟動「台視時光機」，將人拉回那段回憶殺。

80年代楊麗花（後排右1）與歌仔戲團團員至金門勞軍，吳進成（前排右3）也一同前往搭建舞台。（吳進成提供）

半路出家 曾入圍金鐘獎

「這是韓國那個金元萱，她錄音樂教室，你們知道她嗎？這另一集，有葉蘊儀、吳宗憲；這是『龍門宴』，一個訪談的單元。」照片中的人影有些幾乎看不清楚臉，吳進成卻能憑藉著場景的布局與細節認出人與時空，一一點名，「這是張學友、金城武，來錄單歌的，金城武來很多次耶！」當年要排隊上節目的小歌手，現在已是不可撼動的天王與天后，有些人則已引退，還有些人甚至已經離世。

吳進成是在1982年考進台視成為美術指導，那年他30歲，之後陸續參與楊麗花主演、製作的30多檔電視歌仔戲、《龍兄虎弟》等節目，還曾以《新白娘子傳奇》入圍金鐘獎，經手的節目破百檔，2007年退休後，因為歌仔戲《忠孝節義》與《嘉慶君遊台灣》二度被回聘。「美術指導管很寬啦，沒兩把刷子很難勝任，場景呈現，優、劣立判！」

