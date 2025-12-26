鏡相人間／要做最堅強的泡沫 張迪文

張迪文因精湛演出《眾生相》入圍本屆金馬最佳新人。

李駿碩、張迪文在短片《吊吊揈》合作，長片《眾生相》也合作，他形容那樣的關係好似蔡明亮跟李康生。《眾生相》，張迪文赤裸裸的肉身，在空蕩蕩的房子裡走來走去，確實很容易聯想到蔡明亮的電影，青春的肉體，日常的，真實的，脆弱的，它可以什麼都是，但就不是色情。但張迪文和李康生唯一的不同，一張俊美的臉、精緻的五官，陰柔的氣質，其實更神似提摩西夏勒梅或張國榮。

在電影裡面對炮友講英語，現實中受訪講華語，皆非現實生活中的香港話，他的對答緩緩地，慢慢地，斟酌再三，字字珠璣，彷彿一顆又一顆的泡沫，閃閃發亮。入圍金馬新人，星途璀璨，然24歲的年輕人心態又像42歲，又太早看穿演藝圈的一切皆是如夢幻泡影，說演藝事業無非「新藍領」，為了生活，自己仍兼差做著文職工作，一切的一切都是他日當演員的養料，如張國榮歌裡唱的「天空海闊，要做最堅強的泡沫」。

廣告 廣告

金馬頒獎典禮日前圓滿落幕，最佳影片《大濛》、最佳導演《眾生相》李駿碩、影帝《幸福之路》張震、影后《地母》范冰冰。開獎名單看似花團錦簇，背後實則暗潮洶湧，評審團主席廖慶松在典禮當晚受訪，稱評審過程堪稱「史上最糾結」，多達7個獎項陷入8比7的膠著。換言之，15個評審中，只要有一個人心念改變，結果就會是：最佳影片《眾生相》、導演《地母》張吉安、影帝與影后是《大濛》柯煒林和《我家的事》高伊玲。差一票，本屆最佳新人就是《眾生相》的張迪文，而非《左撇子女孩》馬士媛。

認真要當演員 想登頒獎台

24歲的張迪文，談吐似42歲般沉穩老成。

《眾生相》講述李駿碩10年約炮故事，10天拍完片中7、8段一夜情，多數演員都是李駿碩炮友本色演出，換言之，決定這部戲能否成功，關鍵在於24歲的青年演員張迪文。他流轉在不同男人的胸懷和床鋪，交換體液，也交換心事，聊孤單與自由，聊生存與毀滅，聊離開或留下，金馬獎執行長聞天祥於入圍名單記者會中說，張迪文在片中是「重要而獨特的存在」，大膽情節不僅是考驗表演尺度，「身體如何承載情感，更是讓觀眾相信他已幻化成每段關係裡的他者。」



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

鏡相人間／15張信用卡壓不垮的人生 從卡奴到救人者

鏡相人間／螳螂引路 走進動畫短片的影展之門

鏡相人間／繪聚四代青春 資深美術指導吳進成