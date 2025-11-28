鏡相人間／15張信用卡壓不垮的人生 從卡奴到救人者

「卡債受害人自救會」除了幾位熱心律師，還有數十位志工，特別的是，志工們大多曾經是卡奴。

在這裡，焦慮與希望交織。

沒有指責，只有理解與支持。

20年前，信用卡風暴將無數家庭推向絕境，

幾位律師、立委與學者緊急組成「卡債受害人自救會」，

將無數卡奴從谷底拉起。

重生的卡奴們卻也沒有離開，

他們轉身一變，成為志工。從法律專業到溫暖的陪伴，

這群人共同織起一道救命繩索，

持續讓人們從債務泥沼中重新站起。

如今，融資公司貸款成了新型態的債務陷阱。

這群人依然在這裡，沒有離開，他們低調卻不曾間斷地，

協助每一個被逼到懸崖的家庭。

債務諮詢的結束時間是12點，此刻都12點半了，還有最後一位債務人在等待諮詢，一位三十多歲年輕女生，狀況較特殊。

自救會志工 多是當年的卡奴

終於結束後，律師林永頌解釋，那位女生並非欠卡債，是多年前替老闆擔任連帶保證人，最近公司收了，「債務7、8千萬元，誰還得出7、8千萬元？」

這是「卡債受害人自救會」固定每月舉辦的「債務說明會」，總會有數十位民眾前來參加，求助者多半是積欠卡債或融資公司貸款，但也有像今日這名女生的特殊狀況者，他們一律協助。

自救會的靈魂人物是律師林永頌，現場另有數位律師、十多位志工熱心協助。令人詫異的是，這些志工們幾乎都是當年所謂的「卡奴」。



