【鏡蓮華戒指】《怪物彈珠》與動畫《葬送的芙莉蓮》即將展開第二彈合作活動

（圖片來源：《怪物彈珠》）



於 2013 年推出、株式會社MIXI 製作之 RPG 手機遊戲《怪物彈珠》今（16）日宣布將與動畫《葬送的芙莉蓮》展開第二彈合作活動，「芙莉蓮＆欣梅爾」「芙莉蓮＆費倫」「費倫＆修塔爾克」等角色會在期間限定轉蛋中登，而第一彈合作登場角色「芙莉蓮」、「費倫」、「修塔爾克」等獸神化・改也將解禁，只要成功挑戰任務「一級魔法使測驗」就可獲得合作角色「二級魔法使 蘭特」與「特玉」等各種獎勵。

（圖片來源：《怪物彈珠》）

【合作活動期間】2026年1月17日（六）12:00～2026年2月2日（一）11:59

動畫《葬送的芙莉蓮》第 2 彈合作活動懶人包

☆【轉蛋】：「芙莉蓮＆欣梅爾」「芙莉蓮＆費倫」「費倫＆修塔爾克」等角色於轉蛋中登場

☆【禮包】：「賽莉耶」於合作活動新手禮包中登場

☆【冒險】：「冉則」「威亞貝爾」「尤蓓爾」等角色於合作冒險中登場

☆【任務】：挑戰「一級魔法使測驗」獲得角色「蘭特」等獎勵

☆【福利】：活動期間登入可獲得特玉等獎勵

轉蛋「葬送的芙莉蓮」開跑！

在本合作活動中，「芙莉蓮＆欣梅爾」「芙莉蓮＆費倫」「費倫＆修塔爾克」「拉比涅＆康涅」「拉歐芬」將在期間限定轉蛋中登場。獸神化後的角色們完美復刻動畫經典名場面，帶給玩家身歷其境的視覺饗宴！而第1彈合作活動中登場過的「芙莉蓮」「費倫」「修塔爾克」獸神化・改也將解禁。氣場全開的造型充滿魄力，第1彈合作中沒有抽到他們的彈珠好手們不要錯過這個機會喔！

關於本合作活動的詳情，請於官方網站內的公告確認。

＜怪物彈珠官方網站公告＞https://www.monster-strike.com.tw/news/20260115_au.html

＜轉蛋活動期間＞2026年1月17日（六）12:00～2026年2月2日（一）11:59

（圖片來源：《怪物彈珠》）

購買合作活動新手禮包，獲得「大魔法使 賽莉耶」吧！

購買「動畫《葬送的芙莉蓮》第2彈 合作活動新手禮包」，就能以運氣5＆等級「極」＆「＋值」MAX狀態獲得「大魔法使 賽莉耶（★6）」。此外，還能獲得任選鈴及體力罐等推薦給新手的道具組合！「大魔法使 賽莉耶」只能透過合作活動新手禮包入手，每人限購1次！

【販售期間】2026年1月17日（六）12:00～2026年2月2日（一）11:59

【合作活動新手禮包】

「冉則」「威亞貝爾」「尤蓓爾」等角色的合作活動冒險登場！

「威亞貝爾」「尤蓓爾」「鄧肯」「利希塔」「艾莉」會在第2彈合作活動冒險中登場！而第2彈超究極冒險關卡「完美的複製體」中，「一級魔法使 冉則」等著各位彈珠好手前來挑戰！在動畫中她是設置超難考題的考官，在遊戲中又該如何通關來自她的測驗呢？合作活動開始後記得來挑戰喔！

特別任務「一級魔法使測驗」開啟！登入印章中也可以獲得新角色！

合作活動期間中還會出現特別任務「一級魔法使測驗」，在測驗中合格來成為一級魔法使吧！測驗合格將可以獲得合作角色「二級魔法使 蘭特」與「特玉」等各種獎勵！上述角色在合作活動期間內，能夠以原本的運氣值加上「運氣+99」的效果使用。同時只要於期間內登入，也能獲得合作角色「二級魔法使 蘭特」及特玉等獎勵！