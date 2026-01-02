鏡觀車市／車市揚眉吐氣！12月Tesla Model Y單月銷量甩尾稱王 全年市占王者還是「他」

2025年台灣車市的最強霸主依然是TOYOTA，市占率直上3成。（本刊資料照）

車業人士大鬆一口氣！2025年12月車市單月銷量賣出了逾4.7萬輛，「比預估中的數字還要好！」業內人士笑著說道，同時，單月賣出4.7萬輛也是2025年單月最佳銷量，助攻2025年全年銷量來到41.44萬輛。而12月賣的最好的車款，則是交車交到所在大樓電梯都大塞車的Tesla Model Y，以5,124輛壓過素有「神車」封號的TOYOTA C CROSS的4,804輛。從2025年全年銷量來看，市占率王者依然是國人最愛的TOTOYA，以3成市占率持續穩坐龍頭！

「2026台北新車暨新能源車大展（簡稱「2026台北車展」）」正在台北世貿一館火熱展開，開展時，車業人士就提到「12月銷量還不錯，聽說光是Tesla就交了5,000多輛車！」讓業內對於接下來的買氣稍具信心。

而在今（2）日，12月銷量數字正式揭曉，繳出逾4.7萬輛的成績讓業者大感揚眉吐氣，悶了近一年的氣終於有點盼頭。

單月銷售成長力道最強的品牌就是Tesla，2025年全年賣出近1.66萬輛，較2024年成長8.6%。Tesla單是12月就賣出5,547輛，占全年銷售的1/3，交車之火熱，可從Tesla交車大樓的電梯忙碌程度可知。

據在該棟大樓上班的人士透露，「這個月不論是上下班時間還是一般時間，電梯都很難等，出入大堂等候的新增人潮全都是來等Tesla交車的人。」

Tesla本月交車的盛況就是拜Model Y所賜，「因為之前等不了那麼久時間，就先買了Tesla其他型號的車，後來業務跟我說，現在入手Model Y只要多補新台幣4萬元就可以汰舊換新，算一算很可以就再換了。」剛入主Model Y的新車主對本刊透露。

在12月銷售火熱助攻下，2025年全年銷量也脫離業內原先預估的40.5萬輛，站上41.44萬輛，雖較2024年銷量還是少了9.5%，但至少守住了40萬大關外，還展現動能餘裕，讓業者對於2026年買氣展現信心。

觀察2025年銷售成績，TOYOTA賣出了12.49萬輛、市占率達30.1%，寫下12年來新高，連莊市場龍頭，也一舉奪下2025年國產車、進口車雙料銷售冠軍，且TOYOTA加上LEXUS合計登錄逾15.35萬輛，創下和泰汽車歷史第2高紀錄，市占率也站上37%，寫下近16年來新高，同時也是連續24年稱霸台灣車市龍頭寶座，讓和泰汽車裡外都有面子。

