鏡觀／代理孕母的討論才是正常的立法院

為通過代理孕母法案，前民眾黨主席柯文哲親至立法院拜會院長韓國瑜。（鏡報李智為）

為了協助該黨的不分區立委陳昭姿在兩年條款到期之前，順利通過代理孕母的相關法案，台灣民眾黨前主席柯文哲上週親自到立法院，拜會了國民黨及民進黨黨團。該黨在過去一年多的時間內，從來沒有一次站在民進黨這邊，這次他們突然想起來，立法院除了國民黨之外，還可以尋求民進黨協助。

柯文哲也在個人臉書寫下當時他跟陳昭姿之間的約定。原來陳昭姿跟民眾黨簽訂的是代理孕母條款，不是兩年條款。換句話說，1月31日，當該黨其他立委都必須辭職時，陳昭姿卻可以因為代理孕母的相關立法程序尚未完成，而繼續擔任不分區立委。

這就是台灣民眾黨。它始終是一個人治的政黨，該政黨誰可以擔任什麼職位，通常都是柯文哲說了算，即使有制度存在，不過，柯文哲的一句話往往可以推翻或超越制度。這些年來，這個政黨對此不僅甘之如飴，甚至引以為傲。這群人以柯文哲的獨裁領導為榮，他們愛死了這種強人主席的恩寵。

柯文哲在臉書還這樣表示：代理孕母「是一個不涉及政黨利益、統獨問題，更無關意識形態的法案」，「我當時告訴她，一定可以讓妳在任內完成。只是我做夢也沒有想到，我會去坐牢。」柯文哲的意思是說，在他被關的那一年間，台灣政治陷入高度對立狀態，「已經無法理性討論任何公眾議題」，而「整個政治環境被對立癱瘓了」並不是陳昭姿的錯，所以，他認為，兩年條款不適用在陳昭姿身上。

奇怪了，他被抓去關，民眾黨不是還有黃國昌嗎？過去這一年多來，黃國昌跟國民黨的傅崐萁聯手，不是什麼法案都過得了嗎？他們大可以照以往的模式，用最快的方式送出委員會，不給討論，然後在院會三讀時突然又弄出一個版本，大夥兒擠在立法院長韓國瑜旁邊，舉手表決不就可以了。為什麼黃國昌不這樣做呢？為什麼這個法案因為柯文哲在牢裡就停滯不前呢？

答案很簡單。黃國昌沒興趣，加上國民黨不支持。黃國昌沒興趣的原因，是代理孕母的法制化無法懲罰與教訓民進黨，這不是他復仇計畫的一部分，他並不想全力以赴。傅崐萁的國民黨立院黨團也知道這件事情茲事體大，牽涉到另外一個女人的子宮，以及未來一條生命，平常保守慣了的他們，怎麼會為了一個陳昭姿突然進步起來呢？

換句話說，全世界大概只有柯文哲覺得代理孕母的法案沒有爭議。他腦子裡只有器官，而沒有價值與人權，所以才會認為這件事情很簡單。從代理孕母的爭議，我們於是了解到一個寶貴的教訓，原來只有當黃國昌跟傅崐萁放手的時候，民主的討論才會啟動。

