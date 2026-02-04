鏡觀／再見了黃國昌委員

根據民眾黨2年條款，黨主席黃國昌上週卸下立法委員身分，並投入新北市長選舉。（鏡報李智為）

由於台灣民眾黨的二年條款，他們的主席黃國昌於上週卸下立法委員的身分。回顧他過去二年在立法院的表現，評價堪稱兩極化。藍白支持者愛死他了，相反地，綠的群眾則對他恨之入骨。不管對他評價如何，未來二年，立法院將不再有這一號人物，世界可以稍微安靜一點。當然，現在對他蓋棺論定稍嫌過早，不過，從他2014年步入政壇以來，他的表現似乎已經可以看出一個模式。

這裡面也沒什麼高深的學問，黃國昌模式就是自我中心模式。如果這個世界不是由他所主導，他會覺得這樣的世界沒有意義。這就是為什麼他在時代力量時，拒絕成為小綠的主要原因。他不會接受他人領導，同時更無法忍受別人不服從他的領導。雖然他的領導往往導致爭議，甚至讓團體分崩離析，但是他從來不會反省，只會把挑戰他的人一律視為叛徒。

另外，他喜歡英雄化自身的行為，總是把自己說成是在對抗惡勢力。他最大的問題也來自於此，因為每隔一段時間，他腦袋裡面的好人、壞人就會換一輪。誰是惡勢力，並沒有固定的標準，完全取決於當下的政治位置與政治利益。這也就解釋了為什麼十幾年前他口中的壞蛋，可以變成今天的朋友，這同時也解釋了為什麼他的政治始終是由仇恨來驅動。他需要建構或杜撰旁人的惡，來彰顯自身的善，然後像丟一塊骨頭出去，讓他的支持者像狗一樣瘋狂撲上去。

他從來不跟我們解釋為什麼他會這麼恨民進黨，他也從來不跟我們說明，到底國民黨是改了什麼，導致他今天全面跟他們合作，更重要的，他也欠我們一個交代，為什麼柯文哲做了這麼多奇怪的事，他卻一丁點批判也沒有。這就是黃國昌。其實，他是一個無法被逼問的人，因為一旦被逼問，他的道德原則就無法自圓其說。所以，問A答B是他唯一的出路，在政治攻防中，他只能不斷藉由罵人來掩飾自身的道德困境與政治選擇。

說穿了，像他這樣的人，成功的唯一祕訣就在於煽動更多人來認同他的仇恨。這大概就是過去二年來台灣的寫照。這同時也說明了，為什麼他參選新北市長民調會這麼低的原因。很簡單，在新北，他不能罵，因為現在的新北市長侯友宜是國民黨的。他沒辦法一邊仇恨侯友宜，一邊要藍白合。正是如此，他才在競選總部成立時一反常態，語出驚人地表示：「政治不用罵來罵去。」

看到他的虛偽了吧。在這個層面上，他是一個很可悲的人，一個只能靠仇恨來維持政治能量的人。再見了，黃委員，立法院沒有你，肯定會更好，一路順風，我們不會想念你的。

