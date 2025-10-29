鏡觀／只想持盈保泰的盧秀燕
台中市長盧秀燕喜歡在鏡頭前微笑，凡是她出面的場合，我們都可以看到穿著白襯衫的她，展現親切的微笑。
擔任市長這幾年來，她用心經營自己獨特的形象與人設，像一個媽媽一樣，和藹而溫暖。即使市政有不少問題，不過，在野的民進黨議員不管怎麼攻擊她，她都像是海綿一樣，吸收所有砲火。她不走尖酸刻薄的路線，她也不喜歡對立與衝突，這個和諧的形象搭配台中市近年來的快速開發，高樓大廈、繁榮現代，一時之間，她儼然變成藍營最閃亮的政治明星。朱立倫都直接點名她，希望她接任國民黨主席，成為名實相符的藍營共主；新當選的鄭麗文主席，當初在考慮是否參選的時候也說過，只要盧秀燕不出來選，她就參選。
不過，這位持盈保泰的媽媽市長最近有了大麻煩。非洲豬瘟在她管轄的台中市內爆發。當然，豬瘟爆發的破口究竟是什麼，尚待中央與地方政府的調查。不過，在爆發的當下，盧秀燕的種種危機處理能力卻讓人搖頭。這就是所有講究形象的政治人物的通病，他們擅長表面工夫，只要形象完好，便以為天下太平。台中市政府上下都知道，他們每天的任務就是維持盧市長的形象。當意想不到的危機發生時，他們第一個想到的是如何讓他們度過個人的政治危機，而不是解決當下的問題。
這就是為什麼盧秀燕在第一時間選擇出席台中購物節記者會，而不去非洲豬瘟記者會的原因。事實上，她根本不需要在購物節跟非洲豬瘟之間二選一，她大可以二個都去，既可以展現對非洲豬瘟的高度注意，也可以在購物節展現一貫的微笑。不過，很明顯地，盧市長選擇了一個事後看來最糟的選擇。輕忽、散漫、逃避、螺絲鬆了，這些負面評價將會一直跟隨著她。
某種程度來說，盧秀燕選擇不參選國民黨主席，也是同一套思維模式的產物。就像是非洲豬瘟的記者會她找副市長上場一樣，黨主席的選舉，她也希望郝龍斌來當代理人。眾所皆知，盧市長的願望沒有達成。她持盈保泰的計畫，卻因為鄭麗文的異軍突起而陷入一個頗為難堪的局面。
所以，盧秀燕的問題在哪裡？很簡單，她不想承擔。在她身上，我們看不到那種有心於大位者的決心與意志力。當然，盧秀燕本人是否有心挑戰總統大位仍然不清楚，不過，國民黨的困境就在這裡。最有資格且最有機會幫他們拿下政權的人卻缺乏決心與意志力。一言以蔽之，她不像個未來的總統。趨吉避凶、持盈保泰的人永遠上不了大位，看來國民黨內還有得吵了。
