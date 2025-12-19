鏡觀／國民黨會提倒閣嗎

憲政僵局難解，近來傳出行政院將不副署年金法案和《財劃法》。攝影李智為

在賴清德就任總統的第一天，我們就預言，動盪的時代要來了。一年半過去了，很不幸，我們說對了。壞消息是，如果你以為大罷免之後動盪的時代就結束了，那你就大錯特錯了。

立法院12日三讀通過國民黨所提的停砍公教年金法案，與此同時，賴總統宣布的1.25兆國防預算離通過遙遙無期。如果再加上前一陣子《財劃法》行政院覆議案的失敗，執政黨可以說是屢戰屢敗。國家的方向非但無法由他們決定，甚至藍、白二黨主導的國會不斷通過與民進黨意見背道而馳的法案。

現在到底是誰在執政？於是，這陣子傳出行政院將不副署年金法案和《財劃法》的聲音，或者，就算總統公告，行政院也副署了，行政院也不打算執行。這種聲音傳出後，深綠的選民大受鼓舞。他們紛紛表態肯定，認為賴總統終於展現強硬的態度，面對藍、白這二個「沒有檢討改進，也沒有得到教訓」的毀憲亂政政黨，根本沒什麼好說的。

在光譜的另一邊，藍白則對賴總統與卓榮泰院長的舉動大為光火。他們認為，根據《憲法》，行政院無權不副署，更無權不執行立法院所通過的法案。一旦行政院決定不副署，或不執行立法院通過的法案，那就是毀滅民主、走向獨裁的開始。

台灣的民主終於走到今天這個地步了。事實上，過去7次的修憲結果早就預告這一天的到來。根據我們目前的憲政體制，行政院長的任命無須立法院同意，總統也就無須任用立院多數黨人士組閣；當總統的政黨沒有掌握立院多數時，政策與預算就會被立法院杯葛；當行政權與立法權嚴重對立衝突，司法權又被癱瘓時，如果國會不提不信任案，總統就無法解散國會。行政院就算覆議失敗，也無須下台改組，既不下台也不執行立法院通過的法案，這就是憲政僵局。

面對這個憲政僵局，民進黨的解決辦法看來是朝不副署法案、然後逼國民黨提不信任案的方向走。不過，國民黨會提倒閣案嗎？徐巧芯講得非常直接，倒閣這種想法非常「幼稚」，是把他們「當3歲小孩」。他們認為，卓榮泰下台才是化解目前僵局的最佳方式。

卓榮泰下台，憲政僵局就能化解嗎？這種說法恐怕也是把選民當3歲小孩吧！國民黨不可能提不信任案，現在的局勢這麼亂，國民黨高興都來不及了，怎麼會提倒閣案來讓賴清德順勢解散國會呢？所以，僵局看來暫時無解，台灣的政局只會繼續對立、動盪下去。更糟糕的是，好像所有政黨都認為自己能從這陣動盪中得利。天下大亂，形勢大好，僵局就是賽局，政治畢竟是政治。

