鏡觀／大夢初醒的川普就任一週年

幾年前，如果有人告訴你，有一天加拿大和美國會陷入緊張的外交關係，然後，美國會想要從丹麥手中把格陵蘭搶過來，變成美國國土的一部分，你一定覺得那個人完全不懂國際政治。同理，如果幾年前有人告訴你，有一天美國會派特種部隊把委內瑞拉總統從他們的首都抓過來，你一定會認為那是天方夜譚。

不過，在2026年的今天，上述3件匪夷所思的事都已經發生，或正在發生中。這一切當然要歸功於美國總統川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的行動。第二次當總統的他，有著更強大的民意基礎，而且，他也對於如何行使總統職權有了更透徹的了解。不管從什麼角度來看，他都是二戰後權力最大的美國總統。川普正在改變美國，對內如此，對外也是如此，而一個改變的美國，必然會改變全世界。

川普2.0就任1週年，世界各國的領袖都漸漸察覺，以往那個人們習以為常的世界正在崩解中。新的世界長什麼樣子？沒有人能給明確的答案。我們僅知道它絕對不會是新的冷戰，因為川普總統的生意腦袋並沒有裝任何價值系統。很有可能，這會是一場混亂與摸索。每個國家都必須重新尋找自身的定位，然後，每個國家被迫重新定義誰是敵人、誰是朋友。

格陵蘭的問題就是顯著的例子，它讓北約陷入分裂瓦解的危機。在今年達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）中，加拿大總理卡尼（Mark Carney）發表了一場足以名留青史的演講。他提到，我們的世界正在斷裂，「在地緣政治領域，強權已不受任何約束」「如果你不在談判桌上，你就會成為別人的盤中餐」。雖然他沒有明講強權是誰，不過，大家都知道他講的是美國。卡尼並公開呼籲，像加拿大這樣的「中等強國」應從根本調整戰略，在世界上發揮最大的影響力。

卡尼的演講獲得在場來賓起立鼓掌致敬，也讓他一夕之間爆紅，瞬間成為世界知名的領袖。他不只捍衛了加拿大的尊嚴，也說出了許多人不願面對的真相。一天之後，川普也來到達沃斯，跟卡尼一樣，他也發表了演講，用輕蔑的口吻回應加拿大的問題，他說：「加拿大因為美國才得以生存，（加拿大人）應該要感謝我們。」

這就是川普了，他認為全世界都欠美國，情感上、物質上都是。對內打造純淨的共同體，強硬驅逐非法移民；對外打造強權，把關稅當成武器，脅迫他國就範，這可說是川普就任1週年的縮影。2026年，世界好像從一場夢中醒過來，至少，歐洲是這樣。對台灣來說，我們沒有從夢裡醒過來的權力，因為我們的命運，注定跟美國綁在一起。

