鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子被美軍逮捕，移送美國接受司法審判。（翻攝自X@sentdefender）

沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。

總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子被美軍逮捕，移送美國接受司法審判。整個軍事過程毫無瑕疵，美軍未傷一兵一卒，他們進入委內瑞拉國境如同進出自家後院一樣。

這項軍事行動震撼了世界，尤其是在時間點上，馬杜洛在被美軍活捉的幾個小時前才接見了中國特使團。新的一年，中國特使邱小琪捎來習近平的祝福，馬杜洛辦公室的新聞稿指出，「感謝中國國家領導人習近平像兄長一樣」「中、委二國是久經考驗的戰略夥伴」。

廣告 廣告

不知道中國特使團那天晚上是否住在首都卡拉卡斯，如果是，這些中國官員肯定也被飛彈炸到魂飛魄散，原來世界強權的軍事實力如此驚人。西方媒體紛紛稱川普的所作所為是「門羅主義」的現代版。美國絕對不容許來自非美洲的勢力染指美國周邊國家。美洲是美國人的美洲，西半球是美國人的西半球，這是川普奉行的信仰，也是他在去年的《國家安全戰略》中所揭示的重要原則。

現在，全世界都知道川普的門羅主義是玩真的了。有別於過去的美國總統，他腦袋裡面沒有那套繁文縟節。美國逮捕馬杜洛當然有違國際法，當然有侵犯他國主權的嫌疑，不過，他不會在意這些事。他知道委內瑞拉豐富的能源藏量，而且這些能源很有可能會賣給美國的對手。於是，他要搶過來，由他來決定委內瑞拉的石油要如何賣。一個聽話的委內瑞拉是美國國家安全的保障，戰略上是這樣，能源上也是這樣，光這一點，就足以讓他出兵。

中國的後續反應將會是個值得觀察的議題，因為台灣的命運可能取決於此。中國是否會在聯合國安理會提案譴責呢？如果中國譴責美國的行為，中國將搖身一變成為國際秩序的捍衛者，這將會形成一幅有趣的畫面。

不過，對台灣來說，這恐怕不是最糟的事。更糟的是中國默許美國對委內瑞拉的軍事行動，然後有樣學樣。現實主義指出，沒有全球霸權，只有區域霸權。如果美洲是美國的勢力範圍，那亞洲很難說不是中國的勢力範圍。美國人已經示範了，在自家勢力範圍內的所作所為都將被允許。如果未來的國際秩序長成這樣，將會是台灣的噩夢。

國際法無法約束戰爭，至少，無法約束大國發動戰爭。這就是國際現實。台灣當然不是委內瑞拉，不過，這一點也不重要，重要的是中國覺得自己是美國。

更多鏡週刊報導

鏡觀／注定會更亂的2026年

鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制

鏡觀／國民黨會提倒閣嗎