鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎

聯電創辦人曹興誠近來力拱民進黨提名立委沈伯洋（圖）參選2026台北市長。（鏡報李智為）

其實，台灣的選民不喜歡極端。不過，這二年來，台灣的各個政黨卻總是喜歡走極端。這中間的落差，應該是任何想探討台灣選舉的人最值得關注的議題。

比如說，前一陣子的大罷免。毋庸置疑，大罷免是一種政治上的極端手段。不管罷團或是民進黨提出什麼樣的理由，在一個民主制度中，企圖全面罷免在野黨的國會議員，絕對不是民主政治中的常態。大罷免的結果不用我們多說，訴諸極端作法的勢力遭受重大的挫折。

再來，就是民眾黨這二年來的表現，尤其是該黨主席黃國昌那些令人瞠目結舌的作法。跟監、偷拍、政治偵防，這些作法引發社會大眾強烈的質疑。這些質疑也許不會讓他的政治生命立刻結束，不過，大家對於他的真面目，尤其是對於他做政治的方法，卻已經有了定論。民進黨的確有可議之處，不過，基於仇恨而做出的那些踰越民主分際的極端行為，台灣選民並沒有這麼好騙。

然後，就是國民黨新任主席鄭麗文的出線。她的出線應該可以視為政黨極端化的最佳代表。她的競選策略就是站在光譜的最極端，不斷地訴求統一與中國人的認同。上任之後，她並沒有大幅修正她之前的策略。鄭麗文的言行引發了藍營內部的檢討聲浪，那些有選舉壓力的政治人物現在每天都很頭痛，因為選舉必須往中間靠攏，當一個政黨的主席企圖把整個黨帶往極端的方向時，結局應該不難想像。

這大概就是現階段台灣政治的樣貌。三個政黨都或多或少有訴諸極端的作法，而且，都隱隱約約察覺事情有點不對勁。在這個意義上，2026與2028選舉的成敗其實只有一個關鍵：哪一個政黨能意識到自己走在極端政治的路上，而做出斷然的調整，哪一個政黨就會贏得選舉。

在這一點上，我們必須給予民進黨一點肯定。在大罷免之後，有二個人管住了自己的嘴巴。一個是民進黨立院黨團總召柯建銘，過去這一陣子，我們幾乎看不到老柯在媒體上發言。另外一個則是賴清德總統，在大罷免大失敗後，他話變少了，特別是他不再碰觸那些他不熟悉的議題。

這也就解釋了為什麼民進黨的民調，會在大罷免大失敗之後逐漸攀升。老百姓不喜歡看到那些極端言行。事實上，他們不只不喜歡，他們還會用選票教訓那些想走極端路線的人。

所以，民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎？沈伯洋很有勇氣，這一點無庸置疑。不過，這個問題就等於是問「民進黨該提名柯建銘選新竹市長嗎」。拜託，別鬧了。如果民進黨想從極端政治的泥沼中爬出來，拜託別再聽曹興誠那些人的話了。

