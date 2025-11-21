鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎
其實，台灣的選民不喜歡極端。不過，這二年來，台灣的各個政黨卻總是喜歡走極端。這中間的落差，應該是任何想探討台灣選舉的人最值得關注的議題。
比如說，前一陣子的大罷免。毋庸置疑，大罷免是一種政治上的極端手段。不管罷團或是民進黨提出什麼樣的理由，在一個民主制度中，企圖全面罷免在野黨的國會議員，絕對不是民主政治中的常態。大罷免的結果不用我們多說，訴諸極端作法的勢力遭受重大的挫折。
再來，就是民眾黨這二年來的表現，尤其是該黨主席黃國昌那些令人瞠目結舌的作法。跟監、偷拍、政治偵防，這些作法引發社會大眾強烈的質疑。這些質疑也許不會讓他的政治生命立刻結束，不過，大家對於他的真面目，尤其是對於他做政治的方法，卻已經有了定論。民進黨的確有可議之處，不過，基於仇恨而做出的那些踰越民主分際的極端行為，台灣選民並沒有這麼好騙。
然後，就是國民黨新任主席鄭麗文的出線。她的出線應該可以視為政黨極端化的最佳代表。她的競選策略就是站在光譜的最極端，不斷地訴求統一與中國人的認同。上任之後，她並沒有大幅修正她之前的策略。鄭麗文的言行引發了藍營內部的檢討聲浪，那些有選舉壓力的政治人物現在每天都很頭痛，因為選舉必須往中間靠攏，當一個政黨的主席企圖把整個黨帶往極端的方向時，結局應該不難想像。
這大概就是現階段台灣政治的樣貌。三個政黨都或多或少有訴諸極端的作法，而且，都隱隱約約察覺事情有點不對勁。在這個意義上，2026與2028選舉的成敗其實只有一個關鍵：哪一個政黨能意識到自己走在極端政治的路上，而做出斷然的調整，哪一個政黨就會贏得選舉。
在這一點上，我們必須給予民進黨一點肯定。在大罷免之後，有二個人管住了自己的嘴巴。一個是民進黨立院黨團總召柯建銘，過去這一陣子，我們幾乎看不到老柯在媒體上發言。另外一個則是賴清德總統，在大罷免大失敗後，他話變少了，特別是他不再碰觸那些他不熟悉的議題。
這也就解釋了為什麼民進黨的民調，會在大罷免大失敗之後逐漸攀升。老百姓不喜歡看到那些極端言行。事實上，他們不只不喜歡，他們還會用選票教訓那些想走極端路線的人。
所以，民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎？沈伯洋很有勇氣，這一點無庸置疑。不過，這個問題就等於是問「民進黨該提名柯建銘選新竹市長嗎」。拜託，別鬧了。如果民進黨想從極端政治的泥沼中爬出來，拜託別再聽曹興誠那些人的話了。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
鬆口了？頻被點名選北市長 沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利
鄭任汶專欄：賴清德別輕易放棄台北市長這一戰
曹興誠推薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤稱「絕對KO蔣萬安」：但立院黨團私心需要他
其他人也在看
工商社論》迎接少子化與人口老化的挑戰與因應
台灣人口結構近年急遽變化，少子化與高齡化的交互作用，導致勞動力減少、扶養比升高，社會結構面臨嚴峻挑戰。內政部最新統計顯示，今年10月僅有9,458名新生兒，死亡人數卻逼近1.6萬人，連續58個月「生不如死」。前十月的總出生數9萬餘人，恐難達12萬目標，全國總人口更連續22個月下滑至2,331萬人，儼然一大警訊。工商時報 ・ 4 小時前
百噸垃圾集團 首腦被羈押 羅智強:追查背後靠山
(記者黃啟明台北報導)高雄燕巢月世界遭人爆料出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府才被迫動起來。今檢調追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，現已遭檢方聲押禁見。...自立晚報 ・ 53 分鐘前
高市新閣上路滿月 日媒：安保新政為鞏固支持者
廿一日是高市就任首相及其新閣上路滿月，其支持率已從一開始的破八成，降至目前的六成多，儘管仍維持高檔。但日媒引述某自民黨內...聯合新聞網 ・ 1 小時前
精緻澱粉為何越吃越傷身？醫師用「不沾鍋」比喻簡單易懂…教你正確食用時機
不少民眾都注重飲食健康，尤其認為「吃油會讓血管堵塞」，因此也追求少油飲食。不過，減重醫師蕭捷健對此直言：「各位，我們都被騙了」，因為堵塞血管的兇手並非油：「油只是個替死鬼，是在犯罪現場被抓住，但其實只是剛好路過的路人甲，真正的兇手，是那個穿著『低脂、健康』外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精緻澱粉！」鏡報 ・ 1 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 1 小時前
看86年徵才廣告！她好奇32K工作誰在做？一票人苦笑：開這1網站就秒懂
許多人找工作時，都會選擇薪水較高的職缺，希望自己的努力能獲得合理回報。一名女子近日看到一份民國86年的徵才廣告，發現當時企業開出的薪資早班為2.7萬元、晚班則有3.1萬元。反觀如今萬物皆漲，連雞排都從35元漲到75元，讓她不禁好奇：「現在那些32K～35K的工作，到底都是誰在做？」貼文曝光後，立刻掀起網友一片哀號，「打開數字銀行，上面就一堆答案啊」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 9 小時前
選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營
立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。聯合新聞網 ・ 2 小時前
宜縣114年國際移民嘉年華 11/30羅東文化工場熱鬧登場
宜蘭縣114年國際移民嘉年華「移民新力量、宜起向前行」活動將於11月30日在羅東文化工場熱鬧展開，邀請大小朋友一同來歡慶移民節！12月18日是國際移民日，也是移民節，宜蘭縣政府為響應「移民節」活動，表達對新住民之關懷與重視，提倡尊重移民人權及多元文化之精神，特別辦理國際移民嘉年華活動，並以「移民新力量、宜起向前行」為主題，希望遠從母國移居到宜蘭的新住民，可以展現多元民族的文化與量能，讓宜蘭鄉親們一起來體驗、瞭解多元族群的人文風情。宜蘭縣政府將於11月30日上午9時起，在羅東文化工場棚架廣場，帶來各項豐富、多元、有趣的動靜態節目，有印度傳統舞、緬甸民俗舞蹈、宜萱新住民兒童劇團、幸福女神團、大南澳客家舞蹈團、羅東高商原住民舞蹈團、愛你yo-印尼舞團和新聲音合唱團等精湛的演出，就是要帶給大家「新意盎然」的多元文化秀。另外還有免費異國美食和DIY體驗的「FUN新市集」。包括奧地利漫畫書籤、越南小斗笠髮箍、阿美琉璃彩珠串戒、客家彩繪魚、西班牙石頭小景、中式圖騰帆布包等DIY免費體驗；還有來自印尼香蘭椰絲糕和娘惹糕、日本吻仔魚丼飯和黃豆粉餅乾、越南白豆椰奶及彩虹水晶粽，傳統道地的客家九層糕、艾草魚台灣好新聞 ・ 1 小時前
公視董監事改組卡關近半年 董事會罕見聯名提案施壓行政院：應依法加速、公開進度
【記者蔡富丞／臺北報導】公視基金會董監事換屆作業延宕近半年，外界質疑聲浪不斷。公視基金會21日召開董事會，通過 […]民眾日報 ・ 1 小時前
軍事活動升溫 FAA對委內瑞拉民航機發布警告
法新社報導，美國聯邦航空總署(FAA)21日以「軍事活動升高」的危險為由，對委內瑞拉領空的民用飛機發出警告。美國正在這個地區進行大規模的軍事集結。 FAA表示，由於「委內瑞拉境內和週遭地區的安全情勢惡化與軍事活動升高」，呼籲這個地區的飛機「審慎」。「威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越上空、飛機的起降階段，以及/或地面機場和飛機」。 華盛頓已派出航空母艦打擊群和其他的海軍軍艦、以及匿蹤戰機到這個地區，進行美方所說的旨在遏制販毒的部署，但此舉引發卡拉卡斯(Caracas)憂心美方的目標是政權更迭。 FAA發出這項警告之際，正值美國在幾天前將據稱由委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導的販毒集團認定為外國恐怖組織，有些人認為此舉可能預示美方將對馬杜洛政府採取軍事行動。 美軍自9月初以來已在加勒比海和東太平洋，對超過20艘據稱販毒的船隻發動攻擊，造成80多人死亡。但美國尚未公布這些被鎖定船隻走私毒品、或構成國家威脅的證據。中央廣播電台 ・ 1 小時前
邱垂正：一國兩區恐有「超譯」
中國國民黨副主席蕭旭岑拋出「回到憲法包含一國兩區的規定」後，陸委會主委邱垂正昨強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和...聯合新聞網 ・ 1 天前
高市重申推進與陸戰略互惠不變 陸要求落實對華承諾
日本首相高市早苗昨天重申推進與大陸的戰略互惠關係不變，希望建設有建設性的中日關係，「這個想法至今沒有任何改變」。大陸外交...聯合新聞網 ・ 1 小時前
模考代理孕母命題不當 雙北教育局擬訂定罰則
今年9月初北北基模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，國民黨台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華21日要求雙北市教育局須嚴格把關出版社出題，避免命題落入社會分歧或價值輸入風險。雙北教育局回應，研議對出版社訂定罰則。中時新聞網 ・ 4 小時前
2台男東京街頭遭「鐵棍痛毆」！5日男意圖「搶行李箱」落網
今年7月日本東京JR神田站附近，有2名男子遭人持鐵棍毆打受傷，日媒今披露，這2人是台灣籍男子，至於5名涉案嫌犯警方宣布逮捕，稱5人意圖搶奪對方行李箱，襲擊傷人。中天新聞網 ・ 15 小時前
藍白強推! 公投綁大選三讀通過 "邊開票邊投票"亂象恐再現
政治中心／綜合報導"公投法"自2003年上路以來，歷經多次演變爭議，2018年九合一大選因為綁十大公投造成投票亂象、不少人對"邊投票邊開票"記憶猶新，沒想到藍白執意強推公投綁大選、今（21號）挾人數優勢強行通過，綠營痛批這種粗暴方式修法，明年地方大選恐怕是公投"亂"大選。民視 ・ 2 小時前
藍小雞閃躲掛黃國昌看板 張益贍：新北要看「這人」！
論壇中心/綜合報導鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。民視 ・ 1 小時前
賴總統觀賞電影「大濛」 歡迎周子瑜！喊：我們台南人要回來了
社會中心／綜合報導第62屆金馬獎明晚（22日）登場，電影「大濛」以白色恐怖時期為背景，入圍11項獎項。總統賴清德今晚（21日）來電影院觀賞，說到「希望在政府支持下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作」。賴清德還特別提到，韓團Twice將在台開演唱會，這也是台灣成員周子瑜首度在家鄉開唱！民視 ・ 2 小時前
不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。民視 ・ 1 小時前
電電工會科學園區海外布局 首波供應鏈以竹科為藍本落腳墨西哥
電電公會將提出「TEEMA 科學園區」海外布局計畫，促我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，該計畫將結合 ICT 產業鏈的創新能量與國際製造新趨勢，協助中小企業，透過大廠布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。鉅亨網 ・ 1 天前