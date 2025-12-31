鏡觀／注定會更亂的2026年
時間過得很快，一轉眼又到了新的一年。照道理，在一年的開始，我們應該說一點祝福與期許的話。不過，很遺憾，不管從什麼角度來檢視，2026年國內政治的紛亂與朝野對立只會更嚴重，不會更和緩。
新的一年，除了年底的縣市長大選之外，國內的政治議程大概會圍繞在以下幾個大事件上頭。首先是藍白合的進度與程度。藍白二黨的領導高層皆已定調，縣市長的提名將會尋求合作。目前為止，較為確定的是新竹市，國民黨大概會禮讓高虹安。我們實在懶得討論黃國昌選新北市的事，因為國民黨絕對會提自己的候選人。
不過，就算黃國昌選不成新北市，藍白合的方向也絕對不會改變，而且他們會一路合作到2028。這是近年來政治板塊最大的重組，它的影響層面不能說不巨大。很明顯，藍白希望把整個社會氛圍及年底選戰定調為「民進黨VS.非民進黨的所有台灣人」，他們想打造一種「六大門派圍攻光明頂」的態勢，六成以上的選民集結起來討伐孤立的民進黨。
其次是柯文哲的官司宣判。這是一個漫長的過程，不過，也是必需的儀式，透過這個儀式，選民們有可能重新擁抱他，或者正式唾棄他。如果他被判有罪，刑期的長度將會決定他是否可以參加2028年的總統大選。如果他被輕判，民進黨恐怕會陷入政治迫害的罪名之中。換句話說，這場官司的宣判不只決定了民眾黨的前途，甚至也會決定藍白合的走向。
第三則是國民黨主席鄭麗文的中國之行。她與中國國家主席習近平碰面最有可能的時間點大概是落在3月或4月。它必須與年底選舉相隔一段時間，好讓民眾來忘記。對國民黨所有的參選人來說，習跟鄭的會面絕對令他們心驚膽戰。
可以想像，鄭麗文去見習近平的時候當然開口閉口都是「九二共識」與「中國人」，但看看蔣萬安就知道，雙城論壇他前腳剛離開上海，後腳中國就宣布大規模環台軍事演習。這大概就是鄭麗文的未來。在這種局勢之下，她只要不大失分，對國民黨來說就是好消息。
最後則是總統賴清德的彈劾案。無庸置疑，這是一個徒勞無功的政治動作。藍白陣營當然也知道，不過他們的用意是對賴總統扣上反民主的大帽子。從現在開始一直到520，賴清德就是一個毀憲亂政的總統，一個被立法院彈劾的總統。把民進黨打到民主的對立面，就是這場彈劾案的真諦。
根據賴總統過去的行為模式，當他遇到這種鳥事的時候，他絕對不會退縮。事實上，從他最近的發言中已經可以看出端倪，他開始將炮口對準在野黨。總統被彈劾、行政權與立法權繼續衝突、司法公信力被摧毀、兩岸緊張、社會對立、憲政僵局，一灘死水、卻你死我活，這大概是2026年政治領域的寫照。
