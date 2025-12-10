鏡觀／美國人眼中的台灣

賴清德總統（右）接受《紐約時報》視訊專訪。在美國媒體眼中，台灣等同於3件事：戰略地位、高度風險、半導體產業。（翻攝自駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

台灣在美國人眼中到底有何價值？這個問題對台灣的生存發展至關重要。它的答案會隨著時代的不同而有所不同，特別是當美國選出了像川普這樣的總統時。最近有二個場合，美國人提供了他們相對清楚的答案。

第一個場合是賴清德總統以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）的專訪。索爾金總共問了賴總統8個問題，分別觸及台灣的國防預算、對中國軍事威脅的評估、烏克蘭問題、台美關係、半導體產業的發展，以及對中國經濟現況的評估。姑且不論賴總統的整體回答是否優異，從這8個問題中，我們至少可以看出，在美國媒體眼中，台灣等同於三件事：戰略地位、高度風險、半導體產業。這就是為什麼美國人要關心台灣的原因。對美國而言，台灣這座遠在天邊的小島，絕對是牽動全球安全與經濟命脈的樞紐。

廣告 廣告

第二個場合則是川普近期才公布的2025年「美國國家安全戰略」（National Security Strategy of the United States of America）。在這個戰略報告書中，直接提及台灣的段落共有4個，如果再把提及第一島鏈或台灣海峽算進去的話，台灣則總共出現8次。當然，出現幾次不是最重要，重要的是去詢問台灣在美國國家安全戰略中的位置。

報告明確指出台灣提供了直接進入第二島鏈的通道，它「將東北亞和東南亞劃分為二個獨立的戰區」，這對於維持美國在西太平洋的軍事部署和行動自由至關重要。在這個地區，美國及其盟友應該「阻止任何奪取台灣的企圖」（deny any attempt to seize Taiwan）。同時，美國將致力於避免出現「對我們（美國及其盟友）不利的軍力平衡」，以致於防衛台灣成為不可能的任務（make defending that island impossible）。

對那些疑美論的評論者來說，這份「美國國家安全戰略」應該可以讓他們稍感安心。雖然這份戰略報告並沒有直接承諾要協防台灣，不過，有一點是非常確定的，台灣仍然在美國的國家安全戰略部署中占據非常重要的地位。他們沒有打算把它交給中國，或者，應該這樣說，美國不會坐視台灣海峽的現狀被單方面改變，至少在美國能自己生產足夠的晶片之前不會。

值得注意的是，在這份報告書中，美國已經揚棄過去「民主輸出者」的角色。現在川普的國家安全戰略是講究美國優先 （America First）。也就是說，美國不會再因為政治意識形態而做冤大頭。這個改變，值得開口閉口都是民主自由的賴清德總統重視。他必須抓住美國人看台灣的方式。還是那句老話，跟川普交往，要找到共同的語言。這是賴總統個人的挑戰，也是台灣整體國家安全的挑戰。

更多鏡週刊報導

鏡觀／賴總統「的準備」

鏡觀／黃國昌送給鄭麗文的大禮

鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎