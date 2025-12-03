鏡觀／賴總統「的準備」

賴清德上週三的「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標」言論惹議，總統府事後偷偷改稿加了「的準備」3字，讓嚴肅的國安議題瞬間變成總統個人失言問題。（總統府提供）

賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。

賴總統在會中表示，預計未來8年（2026至2033年），將投入新台幣1兆2,500億元的經費來強化國防，並強調「國家安全沒有妥協的空間」，它是「我們要捍衛民主台灣、拒絕臣服為中國台灣之爭」。

毫無疑問，這是一場重要的記者會。對內，訴諸全體國人同胞不分黨派的團結，對外，則向國際社會宣告，台灣民主自由的信念以及自我防衛的決心。不過，這場記者會都被一個爭議蓋過。這種在行使重要總統職權（presidency）時總是會引發爭議的負面模式，可能是賴總統本人及其團隊必須正視的問題。

爭議的重點在於以下這句話：北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標。不管從什麼角度來詮釋，賴總統這句話的意思都是，2027年前，中國將以武力解決台灣問題。講得更直接一點，2027年前台海將發生戰爭。此話一出，總統府大概也覺得事態嚴重，於是幾個小時之後，賴總統的原句被修改成：北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。堂堂一國之尊，講話有沒有「準備」真的差很多。

中共希望在2027年前完成武力犯台的軍事部署，這並不是新聞，不過，由台灣的總統口中親自說出來，其意義非同凡響。我們完全支持賴總統強化國防的決心，也完全支持他表明台灣的立場。畢竟，台灣整體危機意識不足，早已構成國家安全的漏洞。不過，他是總統，兩岸關係又重中之重，在戰爭的可能性與戰爭的時機點這麼重要的問題上，他絕對沒有犯錯的空間。遺憾的是錯誤就是發生了。總統府事後只能偷偷改稿，試圖息事寧人。因為這個爭議，原本該是一個嚴肅的國安議題瞬間變成總統個人的失言問題，在野黨剛好找到理由冷嘲熱諷，賴總統再度錯失團結國家的機會。

把賴總統嘲諷成萊爾校長其實並不公平，不過，如果前者自己一直表現得像後者，民進黨的未來就非常不樂觀。其實，一個模式非常清楚，賴總統的話越少，他的民調就越高。

賴總統的記者會隔天，台灣股市還上漲了100多點。對照過去陳水扁總統一句話就讓股市應聲倒地，台灣社會今日的表現幾乎不可同日而語。不過，對賴總統來說，這不知道是該高興還是難過。一個總統親口說出後年就要打仗了，台灣人民卻完全無感。到底是我們太堅強，還是根本沒有人把總統的話當一回事？這中間的奧祕賴政府恐怕要細細思量了。

