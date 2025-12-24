鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制

我國憲法法庭已超過3百多天無法運作。藍白把持的立法院於去年底聯手修改《憲法訴訟法》，提高憲法法庭評議人數的門檻。

也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。

絕大多數的老百姓對於憲法法庭完全無感，不過，當國家陷入政治惡鬥，尤其是行政權與立法權呈現一種永無止盡的衝突時，憲法法庭的有無對於民主憲政體制的運作而言顯得格外重要。

於是，上週五，現有8名大法官中的5位決定重啟憲法法庭，並且做出「114年憲判字第一號判決」。判決指出去年底的《憲訴法》部分修正條文違憲，理由是違反《憲法》正當立法程序及權力分立原則，應自即日起失去效力。不過，另有3位現任的大法官對此不表苟同，他們聯名私下對外發表「不同意『114年憲判字第一號判決』意見書」。他們認為，「製造新的憲政爭議，往往無助於化解既有的憲政爭議。」事情演變至此，大法官內部也呈現高度分裂。

可以想像，該判決一出，藍白立委全數反彈。民眾黨主席黃國昌直接說這五個大法官是「綠色大法官」。國民黨的立委對於這五位大法官的批評也是不惶多讓，翁曉玲痛批這五位大法官已經「淪為執政黨獨裁的鷹犬」。總之，他們不買單。

所以，這是一個連大法官說了都不算的憲政體制了。大法官地位崇高，在他們之上，並無任何其他更高的解釋憲法的權威。在一般的正常民主國家中，他們的判決是一槌定音，化解爭議。也就是說，他們是最高的仲裁者，他們一定調，各方都必須遵守。不過，從上週五的判決看來，我們的憲政體制已經離這個規範越來越遠了。

憲法法庭的審議人數是否應由立法權來決定？大法官的審議有無「例外狀態」？當憲法法庭被立法權癱瘓時，大法官們是否應該採取自救措施？這是上週五的判決所圍繞的3個主要問題。光這3個問題，法界可能就要吵翻天了。不過，現在，一個更嚴重的問題產生了：當大法官的判決被部分人士認為有爭議而不被所有人接受時，憲政體制該何去何從？

其實，這一切的亂象，就是所謂的憲政時刻，也就是說，是時候讓各個政黨共同坐下來，好好地討論這個不堪用的憲政體制要如何改革了。不過，最後一個問題是：他們會嗎？

