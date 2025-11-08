鏡觀／鄭麗文到底帶給國民黨什麼希望

新任國民黨主席鄭麗文在全代會發表演說，承諾要讓國民黨「從羊群變成獅群」，成為「台灣王者」。攝影鄒保祥

上週末，國民黨正式進入鄭麗文主席的時代。這位新任的國民黨主席在全代會的演說中強調，國民黨應該像慈濟一樣，成為「最有影響力的公益團體」，她並承諾，要讓國民黨「從羊群變成獅群」，成為「台灣王者」，開創「百年兩岸和平」。

鄭主席的演講讓台下到場的黨代表熱血沸騰，不僅加油聲此起彼落，連前總統馬英九也當場激動到老淚縱橫。毫無疑問，對這些人來說，鄭麗文的崛起讓他們看到了國民黨的希望。

鄭麗文到底帶給了國民黨什麼希望？這個問題問得有點煞風景，不過，更煞風景的是，不要說國民黨不確定，恐怕連鄭麗文本人也不是很清楚答案是什麼。她將改變國民黨盤根錯節、幾乎是占地為王的地方勢力嗎？或者，她將改變國民黨自太陽花運動以來一直被貼上的親中標籤，讓國民黨成為一個本土政黨嗎？目前看來，這二者都不會發生。尤其是後者，這位新任黨主席曾經說過「台灣是中國一部分、共機圍台是保護台灣」，既然如此，鄭主席所謂的「鄭」在改變，到底是要改變什麼呢？

廣告 廣告

唯一可能的答案，是政治表演這個部分。大家都知道鄭麗文來自民進黨，不過，比較不為人知的是，鄭麗文在被民進黨停權時，還特別哭哭啼啼跑去台大傅鐘下靜坐抗議。台大真的滿倒楣的，政治人物來來去去，到底關台大什麼事。不過，當年的鄭麗文就是這麼做了。她的做法果然引起媒體的討論。

再來，很多人可能不記得了，這位新任的國民黨主席曾經以無黨籍的身分去高雄選立委。她跟高雄實在沒有淵源，於是，她想出一個論述與表演的方法，有一天她身穿全套婚紗，說要「嫁給高雄」。再一次，她成功創造了話題。

那麼，鄭麗文真的嫁給高雄了嗎？她落選之後，拍拍屁股就走人了。幾年後，同一個人又出現在台中立委參選的名單之中，只不過，這一次她沒有說要嫁給台中。

這大概就是鄭麗文的風格了。她是一個沒有過去的人，過去對她而言永遠輕飄飄地像張紙一樣，隨時落在地上，沒有任何意義。然後，她是一個擅長表演的人。這在國民黨那些老態龍鍾的政治人物裡面，的確是一個異類。能言善道、據理力爭、創造話題、突破上限的表演，這些對國民黨來說都屬於非凡的特殊能力。

其實，全世界最適合她的工作是名嘴，不過，她卻變成了黨主席。以前，國民黨的支持者永遠在等他們的主席出來講幾句讓他們開心的話。現在，他們恐怕要開始擔心，他們的主席能不能管住她的嘴巴。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

陳嘉宏專欄：鄭麗文呈上一本投名狀

鄭任汶專欄：「普丁不獨裁」的下一句是「習近平不獨裁」

曹興誠質疑鄭麗文成「中共專寵」 國民黨批：應先為推動大罷免撕裂台灣道歉